Itäradan suunnittelu etenee – maastotutkimukset käynnistyvät huhtikuussa
10.3.2026 09:00:00 EET | Itärata Oy | Tiedote
Itärata siirtyy kohti yleissuunnitteluvaihetta, johon kuuluvat laajat maaperätutkimukset ja mittaukset ratalinjalla. Yleissuunnitteluvaiheen toteuttajakumppani valitaan kevään 2026 aikana, ja ensimmäiset tutkimus- ja mittaustoimenpiteet alkavat maastossa huhti–toukokuussa 2026.
200 metrin kaista määrittää tulevan ratalinjauksen sijainnin
Yleissuunnittelussa radan sijainti tarkennetaan noin 200 metriä leveäksi maastokäytäväksi, jonka sisään lopullinen ratalinjaus tulee sijoittumaan. Maaperätutkimuksia ja mittauksia tehdään koko yli 100 kilometrin pituisella ratalinjalla, jotta suunnittelussa voidaan huomioida maaston ominaisuudet mahdollisimman tarkasti.
Maastossa aloitetaan ensimmäisenä tiedonkeruu ja signalointi
Jotta ratalinjauksen maastokäytävä saadaan yleissuunnitteluvaiheessa tarkennettua, pitää maasto ja sen geologiset ominaisuudet tutkia tarkkaan. Korkeuserot, vesistöt, pehmeiköt, kalliot, pohjavesialueet ja maaperän kantavuus vaikuttavat siihen, miten rata on mahdollista rakentaa ja mihin linjaus yleissuunnitteluvaiheessa asettuu.
Tutkimukset käynnistyvät tiedonkeruulla ja signaloinnilla. Signalointi tehdään lentokoneesta noin 600 metrin korkeudelta, ja se edellyttää valkoisten, noin neliömetrin kokoisten ruksien asettamista maastoon mittauspisteiksi. Muutamia päiviä kestävä signalointi aloitetaan, kun lumet ovat sulaneet riittävästi.
”Teemme laajasti tutkimuksia ratalinjalla, jotta saamme riittävästi tietoa yleissuunnitelmaa varten. Toivomme, että maastossa liikkuvat antavat mittausten edellyttämien ruksien olla rauhassa, jotta signalointi saadaan tehtyä sujuvasti. Poistamme ruksit töiden valmistuttua”, kertoo hankkeen suunnittelujohtaja Minna Weurlander.
Kairauksia tehdään toukokuusta alkaen
Toukokuussa 2026 maastossa aloitetaan muun muassa erilaiset kairaukset, joilla selvitetään maan kantavuutta ja kerrosrakennetta. Hankkeelta ollaan yhteydessä maanomistajiin ennen tutkimusten alkua.
“Pyrimme minimoimaan maastossa liikkumisesta aiheutuvat jäljet. Olemme maanomistajiin yhteydessä ennen tutkimusten käynnistymistä, jolloin voimme sopia tutkimuskohteiden kulkureiteistä. Maanomistajat voivat myös ehdottaa reittivaihtoehtoja etukäteen esimerkiksi maastotöiden yhteydenottolomakkeemme kautta, joka löytyy maanomistajille ja asukkaille suunnatulta nettisivultamme”, jatkaa Weurlander.
Yleissuunnittelun kehitysvaihe käynnistyy elokuussa 2028
Yleissuunnittelussa siirrytään elokuussa kehitysvaiheeseen, joka kestää arviolta vuoden 2026 loppuun. Yleissuunnitelma valmistuu hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2028.
“Kehitysvaiheen tavoitteena on varmistaa suunnittelun korkea laatu sekä määritellä suunnitelmakokonaisuuden laajuus ja yhteiset toimintatavat”, kertoo Weurlander.
Radan yleissuunnitelma on suunnitteluvaihe, jossa radan likimääräinen paikka ja tilantarve sekä radan suhde ympäröivään maankäyttöön määritellään. Yleissuunnittelussa radan sijainti tarkennetaan noin 200 metriä leveäksi kaistaksi, jonka sisään lopullinen ratalinjaus tulee sijoittumaan. Radan lopullinen linjaus tarkentuu yleissuunnittelun jälkeen alkavassa ratasuunnitteluvaiheessa. Itäradan yleissuunnitelma valmistuu arviolta loppuvuodesta 2028, jonka jälkeen se siirtyy Traficomin hyväksymiskäsittelyyn.
Yhteyshenkilöt
Minna WeurlanderSuunnittelujohtajaItärata OyPuh:040 530 3496minna.weurlander@itarata.fi
Katri ParikkaVastuullisuus- ja viestintäjohtajaItärata OyPuh:044 275 3028katri.parikka@itarata.fi
Itärata Oy
Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopea raideyhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan sekä mahdollistaa nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Itärata palvelee noin kahta miljoonaa asukasta seitsemän maakunnan alueella. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Euroopan komissio on esittänyt Itärataa osaksi Euroopan laajuista TEN-T ydinverkkoa.
