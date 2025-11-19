Itäradan suunnittelu etenee – maastotutkimukset käynnistyvät huhtikuussa

200 metrin kaista määrittää tulevan ratalinjauksen sijainnin

Yleissuunnittelussa radan sijainti tarkennetaan noin 200 metriä leveäksi maastokäytäväksi, jonka sisään lopullinen ratalinjaus tulee sijoittumaan. Maaperätutkimuksia ja mittauksia tehdään koko yli 100 kilometrin pituisella ratalinjalla, jotta suunnittelussa voidaan huomioida maaston ominaisuudet mahdollisimman tarkasti.

Maastossa aloitetaan ensimmäisenä tiedonkeruu ja signalointi

Jotta ratalinjauksen maastokäytävä saadaan yleissuunnitteluvaiheessa tarkennettua, pitää maasto ja sen geologiset ominaisuudet tutkia tarkkaan. Korkeuserot, vesistöt, pehmeiköt, kalliot, pohjavesialueet ja maaperän kantavuus vaikuttavat siihen, miten rata on mahdollista rakentaa ja mihin linjaus yleissuunnitteluvaiheessa asettuu.

Tutkimukset käynnistyvät tiedonkeruulla ja signaloinnilla. Signalointi tehdään lentokoneesta noin 600 metrin korkeudelta, ja se edellyttää valkoisten, noin neliömetrin kokoisten ruksien asettamista maastoon mittauspisteiksi. Muutamia päiviä kestävä signalointi aloitetaan, kun lumet ovat sulaneet riittävästi.

”Teemme laajasti tutkimuksia ratalinjalla, jotta saamme riittävästi tietoa yleissuunnitelmaa varten. Toivomme, että maastossa liikkuvat antavat mittausten edellyttämien ruksien olla rauhassa, jotta signalointi saadaan tehtyä sujuvasti. Poistamme ruksit töiden valmistuttua”, kertoo hankkeen suunnittelujohtaja Minna Weurlander.

Kairauksia tehdään toukokuusta alkaen

Toukokuussa 2026 maastossa aloitetaan muun muassa erilaiset kairaukset, joilla selvitetään maan kantavuutta ja kerrosrakennetta. Hankkeelta ollaan yhteydessä maanomistajiin ennen tutkimusten alkua.

“Pyrimme minimoimaan maastossa liikkumisesta aiheutuvat jäljet. Olemme maanomistajiin yhteydessä ennen tutkimusten käynnistymistä, jolloin voimme sopia tutkimuskohteiden kulkureiteistä. Maanomistajat voivat myös ehdottaa reittivaihtoehtoja etukäteen esimerkiksi maastotöiden yhteydenottolomakkeemme kautta, joka löytyy maanomistajille ja asukkaille suunnatulta nettisivultamme”, jatkaa Weurlander.

Yleissuunnittelun kehitysvaihe käynnistyy elokuussa 2028

Yleissuunnittelussa siirrytään elokuussa kehitysvaiheeseen, joka kestää arviolta vuoden 2026 loppuun. Yleissuunnitelma valmistuu hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2028.

“Kehitysvaiheen tavoitteena on varmistaa suunnittelun korkea laatu sekä määritellä suunnitelmakokonaisuuden laajuus ja yhteiset toimintatavat”, kertoo Weurlander.

