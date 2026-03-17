Vanhuuseläkkeelle? Suomi.fin uusi opas auttaa tekemään fiksuja valintoja
17.3.2026 13:20:34 EET | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote
Moni 55–70-vuotias pohtii tulevien eläkepäivien taloutta, työn jatkamista, asumista ja hyvinvointia. Samalla tietoa etsitään useista lähteistä, ja kokonaiskuva voi jäädä epäselväksi. Nyt julkaistu Suomi.fi:n Vanhuuseläkkeelle siirtyminen -opas kokoaa ensimmäistä kertaa kaikki keskeiset tiedot ja ohjeet yhteen paikkaan.
Opas auttaa hahmottamaan, mitä asioita pitää tehdä ennen eläkkeen alkamista, mitä tietoja liikkuu toimijoiden välillä ja milloin kansalaisen tulee toimia itse.
Oppaasta löytyy vastauksia eläkkeen määrään, verotukseen ja eläkkeen hakemiseen liittyviin kysymyksiin. Oppaassa kerrotaan ymmärrettävästi myös siitä, miten eläkkeellä voi työskennellä, paljonko saa ansaita ja miten se vaikuttaa verotukseen.
Opas vastaa kysymyksiin, joita eläkkeelle siirtyvät pohtivat
– Vanhuuseläkkeelle jääminen on suuri muutos. Halusimme tehdä muutoksesta mahdollisimman selkeän. Opas auttaa suunnittelemaan omaa eläkepolkua hyvissä ajoin, kertoo erityisasiantuntija Marja Vuorikoski Digi- ja väestötietovirastosta.
Oppaan suunnittelua varten on haastateltu yli 40 vanhuuseläkkeelle siirtyvää ja heidän läheisiään sekä sidosryhmiä. Haastatteluissa nousi esiin erityisesti kolme huolta, epävarmuus eläkkeen määrästä ja verotuksesta, tietokatkokset eri toimijoiden välillä sekä uuden arjen ja identiteetin rakentaminen eläkkeellä. Näihin huoliin opas vastaa.
Haastatellut kuvasivat eläkkeelle jäämistä yhtä aikaa odotetuksi ja jännittäväksi. Moni oli huolissaan siitä, miten arki muuttuu ja kuinka talous riittää.
– Tiesin, että eläke vaikuttaa tuloihini, mutta en tiennyt miten paljon. Pelkäsin tekeväni jonkin virheen, kuvaa yksi haastatelluista.
Oppaan valmistelussa on hyödynnetty myös valtiovarainministeriön Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämisohjelman palvelumuotoiluprojektia, jossa tunnistettiin eläkkeelle siirtymiseen liittyvän asioinnin haasteita ja ehdotettiin niihin digitalisaatioratkaisuja.
Laaja asiantuntijaverkosto takaa oppaan luotettavuuden
Oppaan tekemiseen on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita keskeisistä organisaatioista, mikä takaa tiedon luotettavuuden ja ajantasaisuuden.
– Eri organisaatiot toivat oppaaseen oman toimialansa keskeisen tiedon. Yhteistyön tuloksena syntyi kattava tietopaketti, joka tarjoaa perustiedon eläkkeelle siirtymisen suunnitteluun ja ohjaa tarvittaessa lisätiedon ja oikean palveluntarjoajan äärelle, sanoo Marjo Skoglund Eläketurvakeskuksesta.
Oppaan laatimisessa ovat olleet mukana Eläkeliitto ry | Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry, Eläketurvakeskus, Kela, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keva, Lupa- ja valvontavirasto, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, Veritas eläkevakuutus ja Verohallinto.
Tutustu oppaaseen
suomi.fi/oppaat/vanhuuselakkeelle
Marja Vuorikoski, erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto, 0295 535 070, marja.vuorikoski@dvv.fi
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.
Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.
På väg mot ålderspension? Den nya guiden på Suomi.fi hjälper dig att göra smarta val17.3.2026 13:21:18 EET | Pressmeddelande
Många i åldern 55–70 år funderar på ekonomin, fortsatt arbete, boende och välmående under den kommande pensionen. Samtidigt söker man information från flera källor, men helhetsbilden kan förbli oklar. Nu publiceras guiden Att gå i ålderspension på Suomi.fi och samlar för första gången alla centrala uppgifter och anvisningar på ett ställe.
Myndighetsposten blir i huvudsak elektronisk: information och stöd erbjuds medborgarna17.3.2026 09:30:00 EET | Pressmeddelande
Riksdagen godkände den 11 mars 2026 lagändringar enligt vilka de som uträttar ärenden digitalt i fortsättningen i första hand också får myndighetspost digitalt. Myndighetspost i pappersform förblir ett alternativ för alla. De som inte uträttar ärenden digitalt behöver inte göra något. Ändringen förutsätter ännu att lagarna fastställs innan de kan träda i kraft den 14 april 2026.
Viranomaisposti muuttuu pääosin sähköiseksi: tietoa ja tukea tarjolla kansalaisille17.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Eduskunta hyväksyi 11.3.2026 lakimuutokset, joiden mukaan digitaalisesti asioivat saavat viranomaisten lähettämän postin jatkossa ensisijaisesti digitaalisesti. Paperinen viranomaisposti säilyy vaihtoehtona kaikille. Niiden, jotka eivät asioi digitaalisesti, ei tarvitse tehdä mitään. Muutos edellyttää vielä lakien vahvistamista ja tulisi voimaan 14.4.2026.
Transition to primarily electronic official mail: information and support for citizens17.3.2026 09:30:00 EET | Press release
On 11 March 2026, the Parliament approved legislative amendments that will allow primarily electronic official mail for citizens who use digital services. Official paper mail will remain an option for everyone. If you don’t use digital services, you don’t have to change anything. This change requires the laws to be confirmed, which would enter into force on 14 April 2026.
Kutsu mediatilaisuuteen 17.3.2026: Miten lakimuutos vaikuttaa viranomaisten viestien vastaanottamiseen?11.3.2026 14:43:14 EET | Kutsu
Suomessa siirrytään hallitusohjelman mukaisesti vastaanottamaan viranomaisten lähettämät viestit ensisijaisesti digitaalisesti. Muutos edellyttää vielä lakien vahvistamista ja tulisi voimaan 14.4.2026.
