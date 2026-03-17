Vanhuuseläkkeelle? Suomi.fin uusi opas auttaa tekemään fiksuja valintoja

Opas auttaa hahmottamaan, mitä asioita pitää tehdä ennen eläkkeen alkamista, mitä tietoja liikkuu toimijoiden välillä ja milloin kansalaisen tulee toimia itse.

Oppaasta löytyy vastauksia eläkkeen määrään, verotukseen ja eläkkeen hakemiseen liittyviin kysymyksiin. Oppaassa kerrotaan ymmärrettävästi myös siitä, miten eläkkeellä voi työskennellä, paljonko saa ansaita ja miten se vaikuttaa verotukseen.

Opas vastaa kysymyksiin, joita eläkkeelle siirtyvät pohtivat

– Vanhuuseläkkeelle jääminen on suuri muutos. Halusimme tehdä muutoksesta mahdollisimman selkeän. Opas auttaa suunnittelemaan omaa eläkepolkua hyvissä ajoin, kertoo erityisasiantuntija Marja Vuorikoski Digi- ja väestötietovirastosta.

Oppaan suunnittelua varten on haastateltu yli 40 vanhuuseläkkeelle siirtyvää ja heidän läheisiään sekä sidosryhmiä. Haastatteluissa nousi esiin erityisesti kolme huolta, epävarmuus eläkkeen määrästä ja verotuksesta, tietokatkokset eri toimijoiden välillä sekä uuden arjen ja identiteetin rakentaminen eläkkeellä. Näihin huoliin opas vastaa.

Haastatellut kuvasivat eläkkeelle jäämistä yhtä aikaa odotetuksi ja jännittäväksi. Moni oli huolissaan siitä, miten arki muuttuu ja kuinka talous riittää.

– Tiesin, että eläke vaikuttaa tuloihini, mutta en tiennyt miten paljon. Pelkäsin tekeväni jonkin virheen, kuvaa yksi haastatelluista.

Oppaan valmistelussa on hyödynnetty myös valtiovarainministeriön Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämisohjelman palvelumuotoiluprojektia, jossa tunnistettiin eläkkeelle siirtymiseen liittyvän asioinnin haasteita ja ehdotettiin niihin digitalisaatioratkaisuja.

Laaja asiantuntijaverkosto takaa oppaan luotettavuuden

Oppaan tekemiseen on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita keskeisistä organisaatioista, mikä takaa tiedon luotettavuuden ja ajantasaisuuden.

– Eri organisaatiot toivat oppaaseen oman toimialansa keskeisen tiedon. Yhteistyön tuloksena syntyi kattava tietopaketti, joka tarjoaa perustiedon eläkkeelle siirtymisen suunnitteluun ja ohjaa tarvittaessa lisätiedon ja oikean palveluntarjoajan äärelle, sanoo Marjo Skoglund Eläketurvakeskuksesta.

Oppaan laatimisessa ovat olleet mukana Eläkeliitto ry | Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry, Eläketurvakeskus​, Kela, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keva, Lupa- ja valvontavirasto, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, Veritas eläkevakuutus ja Verohallinto.

Tutustu oppaaseen

suomi.fi/oppaat/vanhuuselakkeelle