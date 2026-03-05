Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaarelaan uutta palveluasumista ikääntyneille – päätös tilojen vuokraamisesta etenee valtuustoon

9.3.2026 17:37:08 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Jaa

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 9. maaliskuuta omalta osaltaan tilojen vuokraamisen Kaarelasta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön. Vanhaistentiellä sijaitsevalle tontille on suunnitteilla ympärivuorokautisen palveluasumisen tilat 109 ikääntyneelle.

Helsingin kaupungintalo.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin. Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle tilojen vuokraamista Kaarelan Vanhaistentieltä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön. Kaupunginhallitus on aiemmin varannut Vanhaistentie 15 sijaitsevan tontin Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle, joka toteuttaa tontille uudisrakennukseen ympärivuorokautisen palveluasumisen tilat 109 ikääntyneelle.

Tontilla sijainnut vanha vuonna 1978 rakennettu muistisairaiden hoitoon erikoistunut Kannelkodin vanhainkoti on purettu alkuvuodesta 2025. Vanha rakennus oli huonokuntoinen, eivätkä tilat soveltuneet ympärivuorokautiseen hoiva-asumiseen.

Uudet tilat vuokrataan 20 vuodeksi, jonka lisäksi kaupungilla on kahdesti optio jatkaa vuokra-aikaa viisi vuotta kerrallaan. 

Lopullisen päätöksen tilojen vuokraamisesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi

Avainsanat

helsinkihelsingin kaupunkipäätöksentekopäätöksetkaupunginhallitus

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye