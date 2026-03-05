Kaarelaan uutta palveluasumista ikääntyneille – päätös tilojen vuokraamisesta etenee valtuustoon
9.3.2026 17:37:08 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 9. maaliskuuta omalta osaltaan tilojen vuokraamisen Kaarelasta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön. Vanhaistentiellä sijaitsevalle tontille on suunnitteilla ympärivuorokautisen palveluasumisen tilat 109 ikääntyneelle.
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle tilojen vuokraamista Kaarelan Vanhaistentieltä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön. Kaupunginhallitus on aiemmin varannut Vanhaistentie 15 sijaitsevan tontin Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle, joka toteuttaa tontille uudisrakennukseen ympärivuorokautisen palveluasumisen tilat 109 ikääntyneelle.
Tontilla sijainnut vanha vuonna 1978 rakennettu muistisairaiden hoitoon erikoistunut Kannelkodin vanhainkoti on purettu alkuvuodesta 2025. Vanha rakennus oli huonokuntoinen, eivätkä tilat soveltuneet ympärivuorokautiseen hoiva-asumiseen.
Uudet tilat vuokrataan 20 vuodeksi, jonka lisäksi kaupungilla on kahdesti optio jatkaa vuokra-aikaa viisi vuotta kerrallaan.
Lopullisen päätöksen tilojen vuokraamisesta tekee kaupunginvaltuusto.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
