Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämistä

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy yhteensä 11 kaupungin tytäryhteisön omistajastrategian päivittämisen.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat sisältävät Helsingin kaupungin omistukseen, keskipitkän aikavälin strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia. Omistajastrategioissa Helsinki asettaa tytäryhteisölle omistajastrategiset tavoitteet sekä niiden seurantaan mittarit.

Helsingin kaupungilla on tällä hetkellä 75 tytäryhteisöä, mukaan lukien säätiöt, joiden toiminnan ja talouden laatu ja laajuus sekä strateginen merkitys vaihtelevat suuresti. Helsinki on tunnistanut tarpeen tarkentaa ja päivittää omistajastrategioita sekä samalla huomioida viime vuonna hyväksytyn kaupunkistrategian 2025–2029 linjaukset. Tytäryhteisöjen omistajastrategiat päivitetään ajallisesti kolmessa eri ryhmässä, joista päätöksentekoon tulee nyt ensimmäinen.

Konsernijaosto kuuli myös Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) ajankohtaiskatsauksen, jonka jaosto merkitsi tiedoksi. Helsinki on asettanut kokonaan omistamalleen Hekalle neljä tavoitetta, jotka ovat kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen, tyytyväiset asiakkaat ja riittävä vakavaraisuus.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 30. maaliskuuta.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

puh. 040 192 9003

ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.