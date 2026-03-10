Lähes puolet kuolemaan johtaneista moottorikelkkaonnettomuuksista ajetaan päihtyneenä
11.3.2026 06:56:00 EET | Onnettomuustietoinstituutti | Tiedote
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat yhteensä 70 vuosina 2015–2024 tapahtunutta kuolemaan johtanutta moottorikelkkaonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 75 kelkkailijaa, joista 65 oli kuljettajia ja 10 matkustajia. Lähes joka toisessa tapauksessa kuljettaja oli päihtynyt.
Kuolemaan johtaneen moottorikelkkaonnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista 48 prosenttia ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena. Päihtyneistä kuljettajista suurin osa, 76 %, ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan.
Moottorikelkkaonnettomuuksille oli tyypillistä, että alkoholia nauttineet henkilöt liikkuivat myöhään illalla melko lyhyitä matkoja paikoissa, joissa kiinnijäämisriski on pieni.
– Päihtyneiden kuljettajien osuus kuolemaan johtaneissa moottorikelkkaonnettomuuksissa on huomattavan suuri. Maastoliikennekulttuuriin tarvitaan asennemuutos kohti alkoholitonta moottorikelkkailua, sanoo OTIn liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola.
Tuttuus ei anna turvaa heikoilta jäiltä
Kuolemaan johtaneet moottorikelkkaonnettomuudet tapahtuivat useimmiten kuljettajalle tutussa ympäristössä. Onnettomuuksista neljä tapahtui ohjatuilla safareilla.
Onnettomuuksista runsas puolet, 56 %, tapahtui jäällä. Jäällä tapahtuneista onnettomuuksista enemmistö oli hukkumisonnettomuuksia, joissa menehtyi kaikkiaan 36 henkeä. Tyypillisesti näissä onnettomuuksissa moottorikelkka vajosi veteen jään pettäessä alta tai kuljettajan ajaessa sulaan.
Hukkumisonnettomuuksille oli usein tunnusomaista eksyminen tai tutulta reitiltä harhautuminen. Onnettomuuksista yli puolet tapahtui pimeän tai hämärän aikaan.
– Kohtalokkaat onnettomuudet osoittavat, että jäällä liikkumisen riskeistä tarvitaan aiempaa enemmän tiedotusta, etenkin huonolla kelillä tai pimeässä liikuttaessa. Haasteena on löytää keinot tavoittaa erityisesti riskiryhmät, Sihvola tähdentää.
Huhtikuisin eniten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia
Moottorikelkkaonnettomuudet painottuivat kevätkaudelle. Eniten onnettomuuksia tapahtui huhtikuussa.
– Tutkintojen perusteella näyttää siltä, että kelkkailukautta yritetään ylläpitää mahdollisimman pitkään ja kenties luotetaan jään kantavuuteen edelliskerran perusteella, Sihvola sanoo.
Maakunnittain tarkasteltuna eniten onnettomuuksia tapahtui Lapissa, joka erottui selvästi muista alueista. Lapissa kuolemaan johtaneita moottorikelkkaonnettomuuksia oli 24.
Onnettomuuden aiheuttaja on usein keski-ikäinen mies
Onnettomuuteen joutuneet kelkkailijat olivat yleensä mökkeilyyn, huviajeluun tai kalastukseen liittyvällä matkalla. Yhtä onnettomuutta lukuun ottamatta kaikki onnettomuudet olivat yksittäisonnettomuuksia eli onnettomuuksia, joissa ei ole kelkkailijan lisäksi muita osallisia. Yksi onnettomuuksista oli moottorikelkkailijan yhteentörmäys raskaan ajoneuvon kanssa.
Aiheuttajina olleista moottorikelkkailijoista 13 prosenttia oli 24-vuotiaita tai sitä nuorempia, neljännes (24 %) 25–44-vuotiaita, runsas kolmannes (36 %) 45–64-vuotiaita ja 27 prosenttia yli 64-vuotiaita. Aiheuttajakuljettajista 94 prosenttia oli miehiä.
Poimintoja tutkijalautakuntien antamista turvallisuuden parannusehdotuksista
Moottorikelkkailun turvallisuuden edistämiseksi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat ehdottaneet useita parannuksia muun muassa kelkkailun valvontaan, kelkkailuväyliin ja turvavarusteiden käyttöön.
– Erityisesti tulisi tuoda esiin tutuillakin jääalueilla liikkumiseen liittyviä vaaroja. Jos jään kestävyydestä ei ole varmuutta, ei jäälle pidä mennä. Naskaleiden tulisi olla jokaisen jäällä liikkujan vakiovaruste, Sihvola summaa.
Kuljettajan toimintaan liittyviä parannusehdotuksia
- Moottorikelkan kuljettamiseen tulisi suorittaa ajokortti tai pakollinen käsittelykoe.
- Koulutuksessa ja tiedotuksessa on korostettava suojakypärän ja erilaisten turvavarusteiden käytön tärkeyttä myös tutussa ympäristössä lyhyilläkin matkoilla.
- Maastoliikennekulttuuriin tulisi saada muutosta tiedotuskampanjoilla, joissa käsitellään turvallista ja alkoholitonta liikkumista. Jäällä kulkijoita pitää ohjeistaa huomioimaan, että jääolosuhteet voivat muuttua hyvin lyhyessä ajassa.
- Poliisin suorittamaa liikenne- ja maastoliikennevalvontaa tulee lisätä ja sen resurssit turvata.
Moottorikelkkaan liittyvä parannusehdotus
- Alkolukko tulee ottaa käyttöön moottorikelkkoihin.
Safaripalveluihin ja kelkkojen vuokraukseen liittyvä parannusehdotus
- Tehokkaita moottorikelkkoja ei tulisi vuokrata kokemattomille kuljettajille tai heidän tulee käyttää pienitehoista harjoitteluavainta koko ajotapahtuman ajan.
Liikennevakuutuksesta korvatut moottorikelkkavahingot
Liikennevakuutuksesta korvatuissa vahingoissa moottorikelkka oli vuosina 2015–2024 osallisena 6 410 kertaa. Näistä vahingoista valtaosa oli moottorikelkkailijoiden aiheuttamia.
Vahingoista 89 prosenttia johti henkilövahinkokorvauksiin. Henkilövahinkojen osuus korvatuista vahingoista on suuri, koska moottorikelkkavahingot ovat pääasiassa yksittäisvahinkoja, ja oman ajoneuvon omaisuusvahinkoja ei korvata lakisääteisestä liikennevakuutuksesta. Suurin osa henkilövahinkokorvausten saajista vammautui lievästi.
Tiedot perustuvat vuosina 2015–2024 tapahtuneisiin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimiin kuolemaan johtaneisiin moottorikelkkaonnettomuuksiin sekä vakuutusyhtiöiden liikennevakuutuksesta korvaamiin moottorikelkkavahinkoihin. Tarkastelua varten lautakunta-aineistosta poistettiin sairauskohtauksista aiheutuneet onnettomuudet.
Lisätietoa
Moottorikelkkaonnettomuudet vuosina 2015–2024
Onnettomuustietoinstituutissa (OTI) teemme työtä ehkäistäksemme liikenneonnettomuuksia Suomessa. Koordinoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoimme tutkinnasta kerättyä tietoa. Lisäksi kokoamme tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Tarjoamme tietoa liikenneturvallisuuden kehittämiseen, tutkimukseen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi. OTI toimii itsenäisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina Sihvolaliikenneturvallisuustutkija OnnettomuustietoinstituuttiPuh:040 922 5544niina.sihvola@oti.fi
Leena Piirtoviestinnän asiantuntija OnnettomuustietoinstituuttiPuh:045 7820 8344leena.piirto@vakuutuskeskus.fi
Mediapalvelu klo 9-15OnnettomuustietoinstituuttiPuh:040 4504700viestinta@vakuutuskeskus.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Onnettomuustietoinstituutti
Neurokirurgi: nuorten ajoterveys on liikenneturvallisuuden kriittisin kysymys10.3.2026 06:46:00 EET | Tiedote
Oulun yliopistollisen sairaalan neurokirurgian erikoislääkäri Mirva Nätynki nostaa nuorten ajoterveyden tämän hetken keskeisimmäksi liikenneturvallisuushaasteeksi.
Neurokirurgi: Nuorten ajoterveys on liikenneturvallisuuden kriittisin kysymys, suuri osa vakavista aivovammoista olisi estettävissä4.3.2026 07:44:00 EET | Tiedote
Oulun yliopistollisen sairaalan neurokirurgian erikoislääkäri Mirva Nätynki nostaa nuorten ajoterveyden tämän hetken keskeisimmäksi liikenneturvallisuushaasteeksi.
OTIn ennakkoraportti 2025: Liikennekuolemat 2000-luvun alimmalla tasolla – nuoret korostuvat matkustajakuolemissa11.2.2026 06:06:00 EET | Tiedote
Kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien määrä laski viime vuonna 2000-luvun matalimmalle tasolle. Vaikka myös nuorten kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet vähenivät, suuri osa matkustajina kuolleista oli alle 25-vuotiaita.
OTIn vuosiraportti 2024: Päihteet, nopeus ja turvavyön puuttuminen korostuvat kuolonkolareissa – nuoret yliedustettuina18.12.2025 07:27:29 EET | Tiedote
Onnettomuustietoinstituutin (OTI) vuosiraportti kokoaa tutkijalautakuntien tiedot kaikista vuoden 2024 kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista. Raportin mukaan päihteet ja ylinopeus olivat keskeisiä taustatekijöitä kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. Henkilö- ja pakettiautoissa kuolleista lähes puolet oli ilman turvavyötä. Nuoret kuljettajat olivat moottoriajoneuvo-onnettomuuksien aiheuttajina yliedustettuina.
Liikennevahinkojen määrä laski yhä, korvausmenot 430 miljoonaa euroa16.12.2025 07:44:00 EET | Tiedote
Vuonna 2024 tapahtui yhteensä 88 831 liikennevakuutuskorvauksiin johtanutta vahinkoa. Vahinkomäärä laski prosentilla edellisvuoteen verrattuna ja oli kuusi prosenttia pienempi kuin vuosien 2015–2023 keskiarvo. Korvauksia viime vuonna tapahtuneista liikennevahingoista maksetaan arviolta 430 miljoonaa euroa eli keskimäärin 4 500 euroa vahinkoa kohden.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme