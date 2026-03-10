Hirsimökki pystyyn päivässä – LockCorner Oy:n kehittämä kulmarakenne mullistaa hirsirakentamisen

Ratkaisun ytimessä on LockCorner Oy:n patentoima hirsikulmarakenne, joka mahdollistaa hirsiseinärakenteiden valmistuksen elementeistä. Elementit ikkunoineen, ovineen sekä teknisine valmiuksineen liitetään toisiinsa työmaalla.

Myös muut rakenteet betonisista lattiavaluista välipohjiin, parviin ja kattorakenteisiin valmistetaan tehtaalla ja kuljetetaan kohteeseen elementteinä.

– Tätä ovat monet tavoitelleet, ja me veimme sen maaliin, kertoo LockCorner Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja sekä kulmarakenteen kehittäjä Risto Haikonen.

Uusi kulma hirsirakentamiseen

Elementtituotannon mahdollistama hirsikulmarakenne sai alkunsa Haikosen pyrkimyksestä nopeuttaa hirsirakentamista ja siirtää se säältä suojattuihin ja hallittuihin olosuhteisiin.

Ajatus pohjautuu Haikosen lähes kolmenkymmenen vuoden kokemukseen talonrakentamisesta. Rakenne Risto Haikonen -toiminimellä toteutettuihin kohteisiin kuuluu yli 70 omakotitaloa sekä lukuisia kesämökkejä, autotalleja ja muita rakennuksia lähinnä Mikkelin ja Lapin seuduilla.

Elementtirakentamisen ansiosta massiivihirsirakennus saa vesikaton pystytyspäivän aikana ja valmistuu viimeistelytöiden määrästä riippuen muutamassa päivässä.

– Ei enää hirsipalapeliä sään armoilla työmaalla, Haikonen kiteyttää.

Kuivaketju pysyy katkeamattomana koko rakentamisen ajan, mikä vähentää kosteus- ja homevaurioiden riskiä. Elementtien valmistus tehdasolosuhteissa takaa niiden tasaisen laadun ja minimoi työmaalla tapahtuvien erehdysten mahdollisuuden. Teollinen valmistus vähentää myös materiaalihukkaa sekä edestakaista työmaaliikennettä.

Hirsikulmarakenne mahdollistaa myös yksilölliset ratkaisut

Elementtituotanto yhdistetään usein massatuotantoon, mutta LockCornerin hirsikulmarakenne taipuu myös teollisesti tuotettuihin yksilöllisiin ratkaisuihin.

– Kulmarakenteen ansiosta voimme tehdä seiniä, jotka lähtevät eri kulmissa eri suuntiin, joten myös asiakkaan omat suunnitelmat voidaan toteuttaa tehtaalla, Haikonen kertoo.

Elementtirakentamisella vältetään myös hirsirakennuksissa huolta herättävä painuminen. Perinteisen menetelmän mukaan hirret ladotaan kulmista ristikkäin, jolloin nurkista muotoutuu kantavat ja muu osa hirrestä painuu ajan myötä, ellei niitä tueta. LockCornerin elementtirakenteissa hirsi lepää kauttaaltaan edellisen päällä, eikä notkahdusta pääse tapahtumaan.

– Pientä painumista ja kutistumista tapahtuu aina, se on hirrelle ominaista, mutta tällä menetelmällä ja kuivasta puusta rakennettuna se on minimaalista, Haikonen jatkaa.

Ei piilokuluja – valmis tarkoittaa valmista

Myös hirsirakentamisen kirjavaa hinnoittelua on haluttu selkeyttää, ja LockCorner painottaakin hinnoittelun läpinäkyvyyttä. Monet hirsirakennuspaketit on muotoiltu vaikuttamaan valmiilta, mutta osa työmaalla tehtävistä viimeistelytöistä osoittautuu urakan edetessä lisätilauksiksi.

– Kun puhumme avaimet käteen -ratkaisusta, tarkoitamme sitä kirjaimellisesti. Kaikki tarvittavat työvaiheet käydään asiakkaan kanssa läpi etukäteen. Ne näkyvät hinnassa, joka on lähtökohtaisesti alan pakettihintoja korkeampi, mutta pitää sisällään kaiken oleellisen, joka jää usein ilmoittamatta. Kokonaisbudjetti on selvillä alusta alkaen, eikä yllätyksiä tule, Haikonen kertoo.

Perheyritys ja pitkä kokemus hirsirakentamisesta

LockCornerin takana on mikkeliläinen isä–tytär -kaksikko, rakennusteknikko Risto Haikonen sekä talonrakentaja Anna-Leena Haikonen. Risto aloitti uransa kirvesmiehenä 1990-luvulla. Anna-Leena perusti Rakennuspalvelut A Haikonen -toiminimen vuonna 2017. Yhteinen yritys LockCorner Oy sai alkunsa vuonna 2024.

Yritys rakentaa parhaillaan Mikkeliin CNC-tuotantolinjaa, joka mahdollistaa noin 80-100 mökki- ja huvilatasoisen kohteen rakentamisen vuodessa. Tuotantokapasiteetti on mahdollista tuplata toisen linjaston käyttöönotolla. Kasvua haetaan myös lisenssikumppanuuksien kautta. Yritys tavoitteleekin vahvaa jalansijaa paitsi kotimaisilla, myös kansainvälisillä markkinoilla.

– Alku näyttää lupaavalta, ja potkua siihen on tuonut etenkin uusi rakentamislaki, joka sallii alle 30 neliömetrin kokoisten rakennusten toteuttamisen ilman rakennuslupaa. Se on madaltanut kynnystä toteuttaa pitkäaikaiset haaveet pihasaunasta, vierasmajasta tai pienestä vapaa-ajan hirsirakennuksesta, toteaa Haikonen.