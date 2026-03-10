Radiojuontaja Marce haastaa Elegan uudistamaan keittiönsä päivässä
10.3.2026 08:30:00 EET | Elega Oy | Tiedote
Viihteen monitoimimies Marce on tunnettu suorista sanoistaan, eikä hänen oma keittiönsä säästynyt kritiikiltä eilen radiolähetyksessä. Turhautuminen perinteisten remonttien hitauteen johti yllättävään käänteeseen, kun Elegan keittiösuunnittelija Niko soitti suoraan lähetykseen ja otti haasteen vastaan – täydellinen keittiöuudistus päivässä.
Marce, joka on yksi Suomen tunnetuimmista radiojuontajista, avautui kuuntelijoilleen kotinsa keittiöstä, kirotessaan tikkuja kynsiensä alla. Marce toivoi keittiöönsä pintojen päivitystä, jossa koko keittiötä ei tarvitsisi purkaa, ja niin ettei remontin valmistumiseen menisi “koko vuotta”. Elegan keittiösuunnittelija Niko keskeytti lähetyksen ja antoi huiman lupauksen: täydellinen keittiöuudistus yhdessä päivässä perinteisen viikkoja kestävän keittiöremontin sijaan.
"Marce maalasi seinälle perinteisen remontin kauhukuvat, mutta me Elegalla tiedämme, että asiat voi tehdä toisin. Me uudistamme keittiön ilmeen ja toimivuuden vaihtamalla kaappien ovet, tasot ja mekanismit, ilman, että runkoja tarvitsee purkaa. Haaste on kova, mutta olemme valmiita todistamaan lupauksemme livenä", kommentoi Elegan Niko.
Saadaanko Marcen yli vuoden kestäneeseen tuskaan vihdoinkin ratkaisu? Haaste huipentuu perjantaina 20.3., jolloin Elegan tiimi saapuu Marcen kotiin. Remonttia voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa elega.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aleksi JuojärviElega OyPuh:050 574830aleksi.juojarvi@elega.fi
Linkit
Elega Oy
Elega on vuonna 1991 perustettu kotimainen keittiövalmistaja. Ainutlaatuinen ja nopea palvelu on tehnyt Elegasta keittiöremonttien markkinajohtajan: suomalaisissa kodeissa on jo yli 60.000 Elegan valmistamaa ja asentamaa laadukasta keittiötä Hangosta Utsjoelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.