Radiojuontaja Marce haastaa Elegan uudistamaan keittiönsä päivässä

Marce, joka on yksi Suomen tunnetuimmista radiojuontajista, avautui kuuntelijoilleen kotinsa keittiöstä, kirotessaan tikkuja kynsiensä alla. Marce toivoi keittiöönsä pintojen päivitystä, jossa koko keittiötä ei tarvitsisi purkaa, ja niin ettei remontin valmistumiseen menisi “koko vuotta”. Elegan keittiösuunnittelija Niko keskeytti lähetyksen ja antoi huiman lupauksen: täydellinen keittiöuudistus yhdessä päivässä perinteisen viikkoja kestävän keittiöremontin sijaan.

"Marce maalasi seinälle perinteisen remontin kauhukuvat, mutta me Elegalla tiedämme, että asiat voi tehdä toisin. Me uudistamme keittiön ilmeen ja toimivuuden vaihtamalla kaappien ovet, tasot ja mekanismit, ilman, että runkoja tarvitsee purkaa. Haaste on kova, mutta olemme valmiita todistamaan lupauksemme livenä", kommentoi Elegan Niko.

Saadaanko Marcen yli vuoden kestäneeseen tuskaan vihdoinkin ratkaisu? Haaste huipentuu perjantaina 20.3., jolloin Elegan tiimi saapuu Marcen kotiin. Remonttia voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa elega.fi.