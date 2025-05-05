Terveysteknologian tuotevienti uuteen ennätykseen vuonna 2025

Terveysteknologian tuotevienti edelleen ylijäämäistä – Laboratoriodiagnostiikan yritykset hyödyntävät koronan tuomia uusia markkinoita 3.4.2024 06:01:00 EEST | Tiedote

Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen kertoo, että vuonna 2023 terveysteknologian tuotevienti ylsi lähes edellisvuoden tasolle. Viennin arvo oli 2,58 miljardia euroa, laskua edellisvuodesta 4 %. Terveydenhuollon laitteiden, kuten potilasvalvonta- ja röntgenlaitteiden vienti laski 7,5 prosenttia ja oli arvoltaan 1,60 miljardia euroa. Laboratoriodiagnostiikan vienti laski 4,6 prosenttia 0,86 miljardiin euroon sisältäen laitteet ja reagenssit. Laboratoriodiagnostiikan vienti oli edelleen huomattavasti koronaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla, mikä kertoo yritysten ylläpitäneen hyvin saavutettuja markkinoita, iloitsee Hassinen. Yhdysvallat oli maana edelleen tärkein yksittäinen vientikohde terveysteknologiayrityksille. Tuoteviennin arvo Yhdysvaltoihin oli 856 miljoonaa euroa, mikä oli 33 % kokonaisviennistä. 42 % viennistä suuntautui Eurooppaan, missä Saksa oli tärkein vientikohde. Tuoteviennin arvo Saksaan oli 251 miljoonaa euroa. Kiina oli kolmanneksi tärkein viennin