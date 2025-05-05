Terveysteknologian tuotevienti uuteen ennätykseen vuonna 2025
10.3.2026 08:24:00 EET | Terveysteknologia ry | Tiedote
Terveysteknologian tuotevienti kasvoi 8 % vuonna 2025 ja viennin arvo saavutti uuden ennätystason, 2,79 miljardia euroa.
Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen on tyytyväinen, että Yhdysvaltojen viime vuonna asetetut tuontitullit eivät estäneet viennin kasvua.
– Uhka Yhdysvaltojen tuontitullien vaikutuksista ei onneksi toteutunut. Ilmeisesti tullit on pääosin siirretty hintoihin, joten ne ovat jääneet amerikkalaisten maksettavaksi, Hassinen arvioi.
Yhdysvallat on jo vuosia ollut tärkein vientikohde terveysteknologiayrityksille. Kolmasosa alan tuoteviennistä suuntautuu sinne, myös vuonna 2025. Markkina on suuri ja yritysten referenssinä paras mahdollinen. Tuoteviennin arvo Yhdysvaltoihin oli 0,92 miljardia, Eurooppaan 1,23 miljardia ja Aasiaan 0,36 miljardia euroa vuonna 2025.
Alan viennin ja tuonnin erotus viime vuonna oli 1,2 miljardia euroa. Parinkymmenen viime vuoden aikana kertynyt yli 18 miljardin viennin ylijäämä on luonut työpaikkoja ja panostuksia niin kehitystyöhön kuin teollisiin investointeihin.
Vientiedot perustuvat Tullin ulkomaankauppatilastoon, josta ei saa ohjelmistoviennin tai digitaalisten palvelujen vientitietoja toimialakohtaisesti. Niiden arvo on yleisesti noin kolmasosa kokonaisviennistä.
