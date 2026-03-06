Varman vastuullisen sijoittamisen katsaus 2025: Varman ilmastotavoitteet edenneet tavoiteaikataulua nopeammin
10.3.2026 08:45:41 EET | Varma | Tiedote
Varman asettamat ilmastotavoitteet ovat edenneet selvästi asetettua tavoitetta nopeammin. Sijoitusten absoluuttiset päästöt ovat pienentyneet 55 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna, ja ilmastoa huomioivien sijoitusten osuus lähestyy jo puolta sijoitussalkusta. Samalla luonnon monimuotoisuus on noussut keskeiseksi sijoittamista ohjaavaksi teemaksi.
Kerromme Varman ilmastotavoitteiden etenemisestä Varman vastuullisen sijoittamisen katsauksessa 2025, joka julkaistaan nyt toista kertaa ja on luettavissa kokonaisuudessaan verkkosivuillamme.
Vastuullinen sijoittaminen on meille keskeinen osa vastuullisuusohjelmaa, strategian merkityksellisiä vastuullisuustekoja ja sitä kautta sijoittamista. Sijoituspäätöksissä arvioimme tuotto-odotusten lisäksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.
Ilmastotyö kattaa koko sijoitussalkun
Ilmastotavoitteemme kattavat koko sijoitussalkun. Ilmastoa ja ympäristövaikutuksia huomioivien sijoitusten eli ilmastoallokaation osuus on jo yli 43 prosenttiin sijoitussalkusta. Tavoitteemme on nostaa ilmastoallokaation osuus 50 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä. Ilmastoasioihin liittyvä määrätietoinen työmme näkyy myös noteerattujen osakkeiden ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteetin laskuna.
–Ilmastoa huomioivat sijoitukset kattavat jo lähes 44 prosenttia koko salkustamme. Samalla olemme kehittäneet salkun rakennetta tukemaan siirtymää vähähiiliseen talouteen. Skenaariolaskentamme mukaan Varman salkku on suhteellisen hyvin suojattu ilmastoriskeiltä verrattuna globaaliin markkinaan, Varman vastuullisen sijoittamisen kehityspäällikkö Vesa Syrjäläinen sanoo.
Ilmastonmuutoksen ohella olemme vahvistaneet työtämme luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Luontokato on noussut ilmaston rinnalle keskeiseksi sijoituksia ohjaavaksi ympäristöteemaksi. Huomioimme luontovaikutuksia systemaattisesti osana sijoituspäätöksiä ja riskienhallintaa.
– Vastuullinen sijoittaminen on meille tapa turvata sijoitusten pitkän aikavälin tuotto ja hallita riskejä maailmassa, joka muuttuu nopeasti, Syrjäläinen sanoo.
Vastuullisen sijoittamisen painopiste vaikuttamisessa
Vastuullisen sijoittamisen katsauksessa kerromme myös vastuullisen sijoittamisen periaatteistamme. Viime vuonna yhtenä vastuullisen sijoittamisen teemana oli vähentää sijoitusten poissulkemisten painopistettä entistä vahvemmin vaikuttamiseen. Riskialttiilla toimialoilla korostuu huolellisen vastuullisuusriskien arvioinnin merkitys.
– Merkittävät muutokset syntyvät vaikuttamalla. Aktiivinen omistajuus antaa meille mahdollisuuden edistää vastuullisuutta käytännössä ja käydä avointa vuoropuhelua sijoituskohteidemme kanssa, Syrjäläinen kertoo.
Keskeinen tapa vaikuttaa omistamiimme yhtiöihin tapahtuu hallituksen valinnan kautta. Nimitystoimikuntatyöskentely on osa hyvää hallintotapaa. Varma oli viime vuonna mukana 38 kotimaisen yhtiön nimitystoimikunnassa. Osallistumme yleensä myös omistamiemme yhtiöiden yhtiökokouksiin. Viime vuonna osallistuimme yli 700 yhtiökokoukseen globaalisti.
Vuonna 2025 aikana olimme vaikuttamisprosessissa suoraan yhteydessä kahdeksaan yhtiöön useissa vastuullisuusteemoissa, jotka koskivat muun muassa korruptiota, työoikeutta, liiketoiminnan eettisyyttä, hallinnointirikkomuksia, kilpailuoikeudellisia asioita sekä ihmisoikeus-, tietoturva- ja ympäristöasioita.
Viime vuonna päivitimme vastuullisen sijoittamisen periaatteita puolustusteollisuuden osalta. Periaatteet mahdollistavat sijoittamisen tuottavasti ja turvaavasti puolustusteollisuuden ympärille kehittyvään uudenlaiseen liiketoimintaan.
Vastuullinen sijoittaminen
Varma
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 975 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli 2025 lopussa 68,3 miljardia euroa.
