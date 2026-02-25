Kokkolan kaupunki

Kokkolan Vesi valmistautuu ottamaan käyttöön Patamäen uuden vedenkäsittelylaitoksen

10.3.2026 08:36:40 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote

Jaa

Kokkolan Veden uuden vedenkäsittelylaitoksen vihkiäisiä vietettiin Patamäellä 6.maaliskuuta. Laitos korvaa nykyisen laitoksen, ja vahvistaa merkittävästi vesihuollon toiminta- ja huoltovarmuutta Keski-Pohjanmaalla.

Avajaistilaisuudessa leikattiin sinivalkoinen nauha

Uusi vedenkäsittelylaitos hyödyntää biologista prosessia raudan ja mangaanin poistamiseen. Laitoksessa panostetaan energiatehokkuuteen ja puhtaaseen siirtymään: aurinkosähkö, hukkalämmön talteenotto ja fossiilisten kemikaalien käytön minimointi ovat keskeisiä ratkaisuja laitoksen toiminnassa.

Patamäen vedenkäsittelylaitoksen yhteyteen rakennettu uusi alavesisäiliö kolminkertaistaa alueen talousveden toimituskapasiteetin. Alavesisäiliö koostuu kolmesta 3000 m3 lohkosta. Uuden vedenkäsittelylaitoksen kapasiteetti on noin 15 000 kuutiota vuorokaudessa (noin 625 m3/h). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa.

Taustaa

Rakennuspaikan valinta

  • Uuden laitoksen vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina Karhinkangas ja Patamäki. Koepumppaukset ja pilotointi toteutettiin molemmissa kohteissa. Valinta kohdistui Patamäkeen, jossa vedenottolupa oli jo olemassa.

Rakentaminen 06/2024–10/2025

  • Hankkeelle myönnettiin rakennuslupa alkuvuodesta 2024
  • Rakentamisen kilpailutus ja urakoitsijan valinta huhtikuussa 2024: hankkeen toteuttajaksi valittiin TYL VesiPata, jonka muodostavat kokkolalaiset Jukkola Systems Oy, Tallqvist Oy ja Fineweld Oy.
  • Rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2024
  • Laitos luovutettiin tilaajalle lokakuussa 2025

Käyttöönotto

  • Käyttöönotto alkoi marraskuussa 2025 raakaveden johdattamisella painehiekkasuodattimiin, joista raakavettä johdatetaan edelleen ilmastustorneille ja kalkkikivialtaille. Helmikuussa 2026 käynnistyi myös Saarikankaan raakaveden johdatus ilmastustorneille ja kalkkikivialtaille.
  • Seuraavassa vaiheessa vettä aletaan pumppaamaan alavesisäiliöön. Tämä edellyttää, että raakavedessä olevan mangaanin määrä laskee alle 0,1 mg/l.
  • Kun vesi täyttää talousvesiasetuksen raja-arvot, ja terveysviranomainen myöntämä käyttölupa astuu voimaan, uusi laitos otetaan käyttöön. Veden toimituksen arvioidaan alkavan maaliskuun aikana. Kokkolan Vesi tiedottaa käyttöönoton aikataulusta sen tarkentuessa.

Vedenkäsittelyprosessi

Patamäen vedenkäsittelylaitokseen tuleva raakavesi käy läpi monivaiheisen prosessin, ennen kuin puhdas talousvesi on kuntalaisten käytössä.  Veden pH-arvo säädetään sopivaksi. Rauta, fosfori ja humus poistetaan ja painehiekkasuodatuksessa. Kalkkikivisuodatuksen yhteydessä poistetaan mangaania, hapetetaan ammoniumia sekä nostetaan veden pH ja alkaliteetti oikeaksi. Prosessi jatkuu kloorauksella ja UV-desinfioinnilla, jonka jälkeen vesi pumpataan verkostoon.

Avainsanat

vesihuoltovesilaitosvedenkäsittelylaitoshuoltovarmuus

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokkolan kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye