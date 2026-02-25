Kokkolan Vesi valmistautuu ottamaan käyttöön Patamäen uuden vedenkäsittelylaitoksen

Uusi vedenkäsittelylaitos hyödyntää biologista prosessia raudan ja mangaanin poistamiseen. Laitoksessa panostetaan energiatehokkuuteen ja puhtaaseen siirtymään: aurinkosähkö, hukkalämmön talteenotto ja fossiilisten kemikaalien käytön minimointi ovat keskeisiä ratkaisuja laitoksen toiminnassa.

Patamäen vedenkäsittelylaitoksen yhteyteen rakennettu uusi alavesisäiliö kolminkertaistaa alueen talousveden toimituskapasiteetin. Alavesisäiliö koostuu kolmesta 3000 m3 lohkosta. Uuden vedenkäsittelylaitoksen kapasiteetti on noin 15 000 kuutiota vuorokaudessa (noin 625 m3/h). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa.

Taustaa

Rakennuspaikan valinta

Uuden laitoksen vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina Karhinkangas ja Patamäki. Koepumppaukset ja pilotointi toteutettiin molemmissa kohteissa. Valinta kohdistui Patamäkeen, jossa vedenottolupa oli jo olemassa.

Rakentaminen 06/2024–10/2025

Hankkeelle myönnettiin rakennuslupa alkuvuodesta 2024

Rakentamisen kilpailutus ja urakoitsijan valinta huhtikuussa 2024: hankkeen toteuttajaksi valittiin TYL VesiPata, jonka muodostavat kokkolalaiset Jukkola Systems Oy, Tallqvist Oy ja Fineweld Oy.

Rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2024

Laitos luovutettiin tilaajalle lokakuussa 2025

Käyttöönotto

Käyttöönotto alkoi marraskuussa 2025 raakaveden johdattamisella painehiekkasuodattimiin, joista raakavettä johdatetaan edelleen ilmastustorneille ja kalkkikivialtaille. Helmikuussa 2026 käynnistyi myös Saarikankaan raakaveden johdatus ilmastustorneille ja kalkkikivialtaille.

Seuraavassa vaiheessa vettä aletaan pumppaamaan alavesisäiliöön. Tämä edellyttää, että raakavedessä olevan mangaanin määrä laskee alle 0,1 mg/l.

Kun vesi täyttää talousvesiasetuksen raja-arvot, ja terveysviranomainen myöntämä käyttölupa astuu voimaan, uusi laitos otetaan käyttöön. Veden toimituksen arvioidaan alkavan maaliskuun aikana. Kokkolan Vesi tiedottaa käyttöönoton aikataulusta sen tarkentuessa.

Vedenkäsittelyprosessi

Patamäen vedenkäsittelylaitokseen tuleva raakavesi käy läpi monivaiheisen prosessin, ennen kuin puhdas talousvesi on kuntalaisten käytössä. Veden pH-arvo säädetään sopivaksi. Rauta, fosfori ja humus poistetaan ja painehiekkasuodatuksessa. Kalkkikivisuodatuksen yhteydessä poistetaan mangaania, hapetetaan ammoniumia sekä nostetaan veden pH ja alkaliteetti oikeaksi. Prosessi jatkuu kloorauksella ja UV-desinfioinnilla, jonka jälkeen vesi pumpataan verkostoon.