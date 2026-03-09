SDP:n Helena Marttila: Poliisin reserviä koskeva esitys vaatii tarkkaa oikeusvaltiollista arviota

– Oikeusvaltiossa viranomaisten toimivaltuuksien on perustuttava täsmälliseen ja tarkkarajaiseen sääntelyyn. Eduskunnan tehtävä on nyt arvioida huolellisesti, ovatko poliisin reservin käyttöönoton kriteerit riittävän selkeitä ja turvaavatko ne perusoikeudet ja demokraattisen valvonnan, Marttila sanoo.

Esityksessä normaaliolojen vakaviksi häiriötilanteiksi on kuvattu esimerkiksi laajat mellakat, järjestäytyneen rikollisuuden väkivaltainen laajeneminen sekä terroristisen teon suunnittelu. Reservipoliisin toimivaltuudet olisivat vakavissa häiriötilanteissa samat kuin poikkeusoloissa. Perustuslain 23 § mahdollistaa perusoikeuksista poikkeamisen vain poikkeusoloissa, välttämättömyyden perusteella ja eduskunnan kontrollin alaisena. Marttilan mukaan on tärkeää arvioida tarkasti, miten esitetty sääntely suhteutuu erityisesti tähän perustuslailliseen kehikkoon.

Marttila huomauttaa, että Yhdysvaltojen Immigration and Customs Enforcement -virasto (ICE) on ollut laajan oikeudellisen ja ihmisoikeudellisen kritiikin kohteena muun muassa vakavien oikeusturvaongelmien, heikon demokraattisen valvonnan ja laajojen toimivaltuuksien vuoksi.

– ICE toimii varoittavana esimerkkinä siitä, mihin kehitys voi johtaa, jos turvallisuusviranomaisten toimivaltuuksia laajennetaan poikkeuslogiikalla epämääräisin perustein ja ilman riittäviä oikeusvaltiollisia pidäkkeitä. Suomen on tärkeää varmistaa, että turvallisuusratkaisut rakentuvat vahvan oikeusvaltion ja demokraattisen valvonnan varaan, Marttila korostaa.

Eilen (9.3.) julkaistu Ylen MOT:n selvitys osoittaa vakavia poliisiväkivaltatapauksia Suomessa. Marttila muistuttaa, että poliisin toiminta on järeää julkista vallankäyttöä, minkä vuoksi kaikilta poliisin tehtäviä suorittavilta tulee edellyttää ajantasaista osaamista ja ammattitaitoa. Lakiesityksen lausuntokierroksella Suomen Poliisijärjestöjen liitto muistutti, että häiriötilanteessa mahdollisuus joutua voimakeinojen kohteeksi tai joutua itse käyttämään voimakeinoja on kasvanut normaalitilanteesta, mikä tulisi huomioida reservin käytössä.

– Turvallisuutta ei rakenneta oikeusvaltion kustannuksella. Päinvastoin – kestävä turvallisuus syntyy laillisuudesta, demokraattisesta valvonnasta ja perusoikeuksien kunnioituksesta, Marttila päättää.