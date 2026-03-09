SDP:n Helena Marttila: Poliisin reserviä koskeva esitys vaatii tarkkaa oikeusvaltiollista arviota
10.3.2026 08:40:12 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituksen lakiesitys koskien niin kutsuttua poliisin reserviä herättää kysymyksiä oikeusvaltion periaatteiden ja perusoikeuksien toteutumisen kannalta. Esityksen mukaan poliisin reservi voitaisiin ottaa käyttöön poikkeusolojen ohella myös normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa. Käsitteen määrittely ja käyttöönoton edellytykset on kuitenkin syytä tarkastella huolellisesti eduskuntakäsittelyssä, toteaa kansanedustaja Helena Marttila.
– Oikeusvaltiossa viranomaisten toimivaltuuksien on perustuttava täsmälliseen ja tarkkarajaiseen sääntelyyn. Eduskunnan tehtävä on nyt arvioida huolellisesti, ovatko poliisin reservin käyttöönoton kriteerit riittävän selkeitä ja turvaavatko ne perusoikeudet ja demokraattisen valvonnan, Marttila sanoo.
Esityksessä normaaliolojen vakaviksi häiriötilanteiksi on kuvattu esimerkiksi laajat mellakat, järjestäytyneen rikollisuuden väkivaltainen laajeneminen sekä terroristisen teon suunnittelu. Reservipoliisin toimivaltuudet olisivat vakavissa häiriötilanteissa samat kuin poikkeusoloissa. Perustuslain 23 § mahdollistaa perusoikeuksista poikkeamisen vain poikkeusoloissa, välttämättömyyden perusteella ja eduskunnan kontrollin alaisena. Marttilan mukaan on tärkeää arvioida tarkasti, miten esitetty sääntely suhteutuu erityisesti tähän perustuslailliseen kehikkoon.
Marttila huomauttaa, että Yhdysvaltojen Immigration and Customs Enforcement -virasto (ICE) on ollut laajan oikeudellisen ja ihmisoikeudellisen kritiikin kohteena muun muassa vakavien oikeusturvaongelmien, heikon demokraattisen valvonnan ja laajojen toimivaltuuksien vuoksi.
– ICE toimii varoittavana esimerkkinä siitä, mihin kehitys voi johtaa, jos turvallisuusviranomaisten toimivaltuuksia laajennetaan poikkeuslogiikalla epämääräisin perustein ja ilman riittäviä oikeusvaltiollisia pidäkkeitä. Suomen on tärkeää varmistaa, että turvallisuusratkaisut rakentuvat vahvan oikeusvaltion ja demokraattisen valvonnan varaan, Marttila korostaa.
Eilen (9.3.) julkaistu Ylen MOT:n selvitys osoittaa vakavia poliisiväkivaltatapauksia Suomessa. Marttila muistuttaa, että poliisin toiminta on järeää julkista vallankäyttöä, minkä vuoksi kaikilta poliisin tehtäviä suorittavilta tulee edellyttää ajantasaista osaamista ja ammattitaitoa. Lakiesityksen lausuntokierroksella Suomen Poliisijärjestöjen liitto muistutti, että häiriötilanteessa mahdollisuus joutua voimakeinojen kohteeksi tai joutua itse käyttämään voimakeinoja on kasvanut normaalitilanteesta, mikä tulisi huomioida reservin käytössä.
– Turvallisuutta ei rakenneta oikeusvaltion kustannuksella. Päinvastoin – kestävä turvallisuus syntyy laillisuudesta, demokraattisesta valvonnasta ja perusoikeuksien kunnioituksesta, Marttila päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Crime as a Service on ilmiö, jolta täytyy välittömästi katkoa siivet9.3.2026 15:47:40 EET | Tiedote
Helsingin poliisi julkaisi tänään tiedot laajasta rikosvyyhdistä, jonka yhteydessä selvisi, että kahta nuorta epäillään tilaustyönä tehdystä murhan yrityksestä. Poliisin mukaan täysi-ikäiset rikolliset värväsivät kaksi 15-vuotiasta poikaa toteuttamaan rikoksen. Kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma (sd) vaatii välittömiä toimia ja tuomion saaneiden nuorten tukitoimiin osallistuminen pitäisi tehdä pakolliseksi.
SDP:n Perholehto: Suostumuksettomat seksuaaliset ”deepfaket” kiellettävä8.3.2026 11:17:45 EET | Tiedote
Alkuvuoden puhutuimpia tekoälyilmiöitä oli Elon Muskin Grok-tekoäly, jolla ympäri maailman tuotettiin seksuaalissävytteistä ja suostumuksetonta materiaalia erityisesti naisista ja jopa lapsista. SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto vaatii, että Suomi pistää kaiken vaikutusvaltansa peliin EU:ssa ja ottaa tavoitteeksi ajaa seksuaaliset suostumuksettomat syväväärennökset tekoälyasetukseen uudeksi, yksiselitteisesti kielletyksi kategoriaksi.
SDP:n johdon kannanotto: Ei ydinaseita Suomeen7.3.2026 15:10:43 EET | Tiedote
Kun Suomi liittyi Naton jäseneksi, Suomi liittyi Naton ydinasepelotteeseen. Tämä pelote on Suomessa ja koko liittokunnan alueella täysimääräinen. Suomi myös osallistuu Naton ydinasesuunnitteluun liittokunnan jäsenenä. Suomen linja on ollut, että Suomeen ei ydinaseita tuoda.
SDP:n Paula Werning: Turvallisuudesta ei voi säästää – hallituksen politiikka näkyy nyt Etelä-Karjalassa7.3.2026 10:23:40 EET | Tiedote
Etelä-Karjalassa on päädytty tilanteeseen, jonka ei pitäisi olla mahdollinen Suomessa: pelastuslaitoksen henkilöstöä lomautetaan säästöjen takia.
SDP:n Skinnari: Ydinenergialain avaamisen ydinkysymys on miten se lisää Suomen turvallisuutta7.3.2026 09:50:58 EET | Tiedote
Kansanedustaja Ville Skinnarin mukaan hallituksen esitys avata ydinenergialaki merkitsee merkittävää muutosta Suomen turvallisuuspoliittiseen linjaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme