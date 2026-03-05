Influenssaepidemia edelleen käynnissä – rokotteen suojateho on kohtalainen
10.3.2026 10:48:39 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Laboratoriovarmistettuja influenssa A -tautitapauksia raportoitiin Suomessa viikolla 10 noin 570. THL:n mukaan influenssarokotteen suojateho tautia vastaan on tällä kaudella kohtalainen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisterin mukaan influenssaepidemia jatkuu edelleen. Influenssa-aktiivisuus on suuressa osassa maata vielä runsasta, osassa maata kohtalaista.
Viime viikon aikana influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehdyt käynnit ja yhteydenotot perusterveydenhuoltoon ovat kuitenkin vähentyneet. Myös tartuntatautirekisteriin raportoitujen influenssalöydösten määrä on laskenut.
Viikolla 10 raportoitiin 571 influenssa A -löydöstä. Todellisuudessa tautia esiintyy väestössä huomattavasti enemmän, sillä luku sisältää vain laboratoriovarmistetut tapaukset. Sen sijaan influenssa B:tä on koko influenssakauden aikana raportoitu Suomessa vain vähän.
Myös muualla Euroopassa influenssaa esiintyy edelleen runsaasti, mutta tartuntamäärät ovat laskussa.
THL tutkii rokotteen tehoa sairaalahoitoista influenssaa vastaan
THL tiedotti viime syksynä, että muuntunut A-influenssan H3N2:n virustyyppi voi heikentää influenssarokotteen tehoa.
Euroopan tautienehkäisy ja -valvontakeskuksen (ECDC) arvioiden mukaan vuodenvaihteessa rokotteen suojateho kaikissa ikäryhmissä oli 44 prosenttia influenssan kaikkia alatyyppejä vastaan.
THL arvioi rokotteen suojatehoa väestössä rekisteripohjaisen kohorttitutkimuksen avulla. Seuranta-aika alkoi lokakuun alusta 2025.
“Tammikuun loppuun mennessä 65 vuotta täyttäneillä influenssarokotteen suojateho sairaalahoitoista, laboratoriovarmistettua influenssaa vastaan oli 47,4 prosenttia, eli rokote vähensi vakavan influenssan riskiä noin puolella”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.
Nohynekin mukaan vastaavanlaisia suojatehoja on raportoitu iäkkäämmillä usealla aikaisemmallakin kaudella, kun heille on annettu ns. perinteisiä pistettäviä influenssarokotteita.
“Muiden ikäryhmien suojatehoja pystytään arvioimaan luotettavasti vasta influenssakauden lopulla. Myöskään tehosteainetta sisältävän rokotteen suojatehoa vanhemmissa ikäryhmissä ei tässä tutkimusasetelmassa pystytty luotettavasti arvioimaan tapausten vähyyden vuoksi”, hän lisää.
Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi vastikään uudet suositukset influenssarokotteiden koostumuksista. Niiden mukaan kaikkien myös Suomessa käytettävien rokotteiden sisältämiin viruskantoihin suositellaan muutoksia pohjoisen pallonpuoliskon influenssakaudelle 2026–27.
Rokote on tehokkain tapa suojautua influenssaa vastaan
Influenssarokote suojaa influenssalta ja sen jälkitaudeilta. Rokotteita on annettu Suomessa tällä influenssakaudella lähes 1,7 miljoonaa annosta, eli noin neljännes väestöstä on saanut rokotteen.
Yli 65-vuotiailla rokotuskattavuus on 60 prosenttia ja alle 7-vuotiailla 38 prosenttia. Raskaana olevista jopa 69 prosenttia on rokotettu. Kattavuudet ovat nousseet viime kaudesta, jolloin 59 prosenttia yli 65-vuotiaista ja 32 prosenttia alle 7-vuotiaista sai rokotteen.
Myös muita hengitystieinfektioita on liikkeellä
Tällä hetkellä kiertää influenssan lisäksi monia muitakin hengitystieinfektiota aiheuttavia viruksia.
Esimerkiksi RSV:tä esiintyy nyt Suomessa ja muualla Euroopassa. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö sekä terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) suosittelevat pikkulasten suojaamista RSV:tä vastaan nirsevimabi-nimisellä lääkeaineella.
Sen sijaan laboratoriovarmistetut COVID-19 -tapaukset sekä koronaviruksen määrä jätevedessä ovat matalalla tasolla edellisvuosiin verrattuna.
Hengitystieinfektion aiheuttajaa voi harvoin tietää oireiden perusteella. Useimmissa tapauksissa hoidoksi riittää oireenmukainen hoito ja lepo. Jos yleisvointi heikkenee, oireet ovat vakavia tai pahenevat, on syytä hakeutua terveydenhuoltoon.
Lisätiedot
Tutkimuksesta tiiviisti 14/2026: Influenssarokotteiden suojateho
Tieteellinen artikkeli: Reduced neutralising antibody responses against emerging 2025/26 influenza A(H1N1)pdm09 subclade D.3.1 and A(H3N2) subclade K viruses among healthcare workers, Finland, August to October 2025
Ajantasainen influenssakatsaus (THL)
Hengitystieinfektioiden ehkäisy (THL)
Niina Ikonen
johtava asiantuntija (influenssan seuranta)
THL
p. 029 524 8413
etunimi.sukunimi@thl.fi
Hanna Nohynek
ylilääkäri (rokottaminen ja rokotteet)
THL
p. 029 524 8246
etunimi.sukunimi@thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL viikolla 11/20265.3.2026 15:18:36 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 5.3. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset ke 11.3. THL julkaisee vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vuosilta 2022 ja 2024 uudessa raportointipalvelussa, jossa kuka tahansa voi tarkastella asiakasarvioita yksiköittäin, alueittain, koko maan tasolla ja teemoittain. Lisätiedot: elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018 to 12.3. Luonto on lääke moneen vaivaan - Terveyttä luonnosta -ohjelma käynnistyy. Uusi Terveyttä luonnosta -ohjelma pyrkii lisäämään terveyttä ja hyvinvointia vahvistama
THL viikolla 10/202626.2.2026 15:01:42 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 26.2. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset ti 3.3. Tietoja koronapandemian aikaisesta kuolleisuudesta Suomessa ja muualla Euroopassa. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 Lisätietoa: Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
THL viikolla 9/202619.2.2026 15:03:28 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 19.2. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset ti 24.2. THL julkaisee uuden tietokannan iäkkäiden asiakasohjauksen ja palvelujen suunnittelun tueksi. Lisätiedot: pauliina.hietaharju(at)thl.fi, puh. 029 524 7172 Blogit ti 24.2. Johda luottamusta – johdat tuottavuutta. Kirjoittajat erityisasiantuntija Jukka Pyhäjoki. THL ja erityisasiantuntija Elina Vesterinen, STM ke 25.2. Poikkisektorinen yhteistyö maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa säästää aikaa ja rahaa sekä tukee asiakkaita paremmin. Kirjoitt
THL viikolla 8/202612.2.2026 15:13:27 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 12.2. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset ti 17.2. Iäkkäiden perhehoidon tilanne. Lisätiedot: elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018 Blogit ti 17.2. Terveysdatamme digiaikaan: Miksi siirtymä ICD-11-luokitukseen on välttämätön investointi. Kirjoittaja: Mikko Härkönen Lisätietoa: Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
THL on valmis ottamaan vastuun suomalaisen terveystietoalueen tieto- ja lupatoiminnon toteuttamisesta10.2.2026 10:00:05 EET | Tiedote
THL on valmis ottamaan vastuulleen terveystiedon hyödyntämiseen keskittyvän uuden kansallisen tieto- ja lupatoiminnon toteuttamisen. Sitran tänään julkaisemassa selvityksessä ehdotetaan, että Suomeen muodostetaan kansallinen terveystietoalue. Se kokoaisi yhteen terveystiedon infrastruktuurin, luvituksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan. Taustalla ovat tekoälyn tuomat mahdollisuudet datan hyödyntämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme