Influenssaepidemia edelleen käynnissä – rokotteen suojateho on kohtalainen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisterin mukaan influenssaepidemia jatkuu edelleen. Influenssa-aktiivisuus on suuressa osassa maata vielä runsasta, osassa maata kohtalaista.

Viime viikon aikana influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehdyt käynnit ja yhteydenotot perusterveydenhuoltoon ovat kuitenkin vähentyneet. Myös tartuntatautirekisteriin raportoitujen influenssalöydösten määrä on laskenut.

Viikolla 10 raportoitiin 571 influenssa A -löydöstä. Todellisuudessa tautia esiintyy väestössä huomattavasti enemmän, sillä luku sisältää vain laboratoriovarmistetut tapaukset. Sen sijaan influenssa B:tä on koko influenssakauden aikana raportoitu Suomessa vain vähän.

Myös muualla Euroopassa influenssaa esiintyy edelleen runsaasti, mutta tartuntamäärät ovat laskussa.

THL tutkii rokotteen tehoa sairaalahoitoista influenssaa vastaan

THL tiedotti viime syksynä, että muuntunut A-influenssan H3N2:n virustyyppi voi heikentää influenssarokotteen tehoa.

Euroopan tautienehkäisy ja -valvontakeskuksen (ECDC) arvioiden mukaan vuodenvaihteessa rokotteen suojateho kaikissa ikäryhmissä oli 44 prosenttia influenssan kaikkia alatyyppejä vastaan.

THL arvioi rokotteen suojatehoa väestössä rekisteripohjaisen kohorttitutkimuksen avulla. Seuranta-aika alkoi lokakuun alusta 2025.

“Tammikuun loppuun mennessä 65 vuotta täyttäneillä influenssarokotteen suojateho sairaalahoitoista, laboratoriovarmistettua influenssaa vastaan oli 47,4 prosenttia, eli rokote vähensi vakavan influenssan riskiä noin puolella”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Nohynekin mukaan vastaavanlaisia suojatehoja on raportoitu iäkkäämmillä usealla aikaisemmallakin kaudella, kun heille on annettu ns. perinteisiä pistettäviä influenssarokotteita.

“Muiden ikäryhmien suojatehoja pystytään arvioimaan luotettavasti vasta influenssakauden lopulla. Myöskään tehosteainetta sisältävän rokotteen suojatehoa vanhemmissa ikäryhmissä ei tässä tutkimusasetelmassa pystytty luotettavasti arvioimaan tapausten vähyyden vuoksi”, hän lisää.

Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi vastikään uudet suositukset influenssarokotteiden koostumuksista. Niiden mukaan kaikkien myös Suomessa käytettävien rokotteiden sisältämiin viruskantoihin suositellaan muutoksia pohjoisen pallonpuoliskon influenssakaudelle 2026–27.

Rokote on tehokkain tapa suojautua influenssaa vastaan

Influenssarokote suojaa influenssalta ja sen jälkitaudeilta. Rokotteita on annettu Suomessa tällä influenssakaudella lähes 1,7 miljoonaa annosta, eli noin neljännes väestöstä on saanut rokotteen.

Yli 65-vuotiailla rokotuskattavuus on 60 prosenttia ja alle 7-vuotiailla 38 prosenttia. Raskaana olevista jopa 69 prosenttia on rokotettu. Kattavuudet ovat nousseet viime kaudesta, jolloin 59 prosenttia yli 65-vuotiaista ja 32 prosenttia alle 7-vuotiaista sai rokotteen.

Myös muita hengitystieinfektioita on liikkeellä

Tällä hetkellä kiertää influenssan lisäksi monia muitakin hengitystieinfektiota aiheuttavia viruksia.

Esimerkiksi RSV:tä esiintyy nyt Suomessa ja muualla Euroopassa. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö sekä terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) suosittelevat pikkulasten suojaamista RSV:tä vastaan nirsevimabi-nimisellä lääkeaineella.

Sen sijaan laboratoriovarmistetut COVID-19 -tapaukset sekä koronaviruksen määrä jätevedessä ovat matalalla tasolla edellisvuosiin verrattuna.

Hengitystieinfektion aiheuttajaa voi harvoin tietää oireiden perusteella. Useimmissa tapauksissa hoidoksi riittää oireenmukainen hoito ja lepo. Jos yleisvointi heikkenee, oireet ovat vakavia tai pahenevat, on syytä hakeutua terveydenhuoltoon.

Lisätiedot

