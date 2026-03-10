Tule keskustelemaan kanssamme
10.3.2026 08:56:29 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää keväällä kolme asukaspaneelia. Haluamme kuulla alueemme asukkaiden ajatuksia ja kehitysideoita.
Kaikki tilaisuudet alkavat kello 18 yhteisellä osuudella, jonka jälkeen keskustellaan ryhmissä teemakohtaisesti. Puheenvuoroja jakavat sektorijohtajat ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorit. Tilaisuudet järjestetään:
- 24. maaliskuuta Vaasassa keskussairaalan Kotka-auditoriossa, Y3
- 25. maaliskuuta Pietarsaaressa, Malmin sosiaali- ja terveyskeskus, F-rakennus, ruokasali
- 16. huhtikuuta Närpiön sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Gula paviljongen.
Valitse paikkakunta, jonka tilaisuuteen haluat osallistua ja teema, josta haluat keskustella. Aiheet on valittu aiempien asukaskyselyiden vastausten pohjalta.
- Lapset, nuoret ja perheet:
- Millaista tukea vanhemmuuteen kaivataan enemmän?
- Millaisia ovat hyvät ja saavutettavat palvelut?
- Mitä yhteydenottotapoja kaivataan?
- Millaista tukea kriisissä tarvitaan?
- Työikäiset:
- Millaista tukea nuoret aikuiset tarvitsevat?
- Onko yhteisöllisyys vielä voimissaan? "Koko kylä huolehtii kaikista”
- Millaista tukea ulkomailta Pohjanmaalle muuttavat työntekijät ja heidän perheensä tarvitsevat?
- Ikäihmiset:
- Millaista tukea omaishoitajat tarvitsevat?
- Miten yksinäisyyttä voidaan vähentää?
- Mikä edistää toimintakykyä?
Ilmoittaudu Webropol-lomakkeella 16.3. mennessä.
Jokaiseen asukaspaneeliin mahtuu rajattu määrä osallistujia. Jos kiinnostuneita on enemmän kuin paikkoja, arvotaan osanottajat. Keskustelut käydään kaksikielisesti suomeksi ja ruotsiksi. Jos tarvitset viittomakielen tulkkia, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä.
– Jokaisella ilmoittautuneella on mahdollisuus vaikuttaa. Jos et pääse paikalle, saat linkin sähköiselle äänestysalustalle, jossa voit osallistua hyvinvointialueen kehittämiseen, kertoo laatujohtaja Mari Plukka.
Tervetuloa mukaan!
