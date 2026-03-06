Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Sekalainen startti teollisuuden vuodelle

Suomessa sijaitsevien teollisuuden toimipaikkojen uusien tilausten arvo laski tammikuussa 2,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Kokonaisuudessaan tilaukset nousivat viime vuonna 5,7 prosenttia, eli siihen verrattuna tahti oli selvästi vaisumpaa. Tilaukset kuitenkin vaihtelevat paljon kuukausitasolla. Viime vuonna taustalla oli myös matalampi lähtötaso.

”Olisi ollut mukavaa saada parempi startti vuodelle, mutta yksi hieman vaisumpi kuukausi ei muuta perusasetelmaa. Teollisuuden tilauskantojen pidempi trendi on edelleen myönteinen, mikä lupaa hyvää tuotannon kasvulle lähikuukausina”, toteaa Appelqvist.

Tilausten lasku selittyy paperi- ja kemianteollisuuden voimakkaalla laskulla. Sen sijaan metalliteollisuus oli edelleen plussalla.

”Toimialakohtaiset erot ovat suuria. Teollisuuden tilauskantojen elpyminen on jo pidempään nojannut metalliteollisuuden harteille”, sanoo Appelqvist

Teollisuustuotannon laskusta huolimatta näkymä säilyy vakaana

Teollisuustuotanto laski kuukausitasolla tammikuussa reilun prosentin ja päätyi käytännössä samalla tasolle kuin missä oltiin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

”Vuosi alkoi kohtalaisen vaisusti useallakin toimialalla, mutta erityisen pitkä miinus syntyi kemianteollisuudesta”, sanoo Appelqvist.

Sen sijaan teollisuuden liikevaihto kasvoi tammikuussa 7,6 prosenttia vuodentakaisesta ja 4,7 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Nousu oli kohtalaisen laaja-alaista, mutta väkevimmät lukemat mitattiin energiantuotannossa.

”Liikevaihdon voimakas kasvu energiantuotannossa viittaa kylmän sään rooliin, mistä ei kannata vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä suhdanteen suunnasta. Ylipäänsä aamulla julkaistusta teollisuuden tilastojen sekalaisesta kokoisuudesta ei löydy sellaista, mikä saisi muuttamaan aiempia arvioita”, Appelqvist toteaa.

Appelqvistin mukaan tuotannon osalta vuosi alkoi kangerrellen, mutta mistään erityisestä kriisistä ei voi puhua.

”Näkymä on edelleen hyvä, ellei geopolitiikka suista melko hitaasti elpyvää suhdannetta raiteiltaan”, arvio Appelqvist.