Tampereen yliopistolla kattava koulutustarjonta korkeakoulujen yhteishaussa
10.3.2026 09:09:29 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote
Tampereen yliopistossa on tarjolla yli 3 600 opiskelupaikkaa kevään toisessa yhteishaussa ja avoimen väylän haussa. Haettavana on yliopiston suomenkielisiä kandidaatti-, kandidaatti- ja maisteri- sekä maisterikoulutuksia yhteensä 163 hakukohteessa. Yhteishaun kanssa samaan aikaan järjestetään yliopistojen avoimen väylän haku. Haut alkoivat tiistaina 10. maaliskuuta.
Uutena maisterihaun hakukohteena on Robotiikan DI-ohjelma. Tampereen yliopistossa robotiikkaa opiskellaan monialaisesta näkökulmasta ja opiskelija saa erinomaiset valmiudet työllistyä. Robotiikan ammattilainen ratkoo esimerkiksi teollisuuden, kaupan ja logistiikan, ympäristön, turvallisuuden sekä terveyden ja hyvinvoinnin haasteita.
Haut ovat nyt käynnissä ja päättyvät keskiviikkona 24.3. kello 15.00. Tampereen yliopistoon haetaan Opintopolku.fi-palvelussa.
Haun eteneminen
Todistusvalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa ennen valintakokeita, kuitenkin viimeistään 25.5.2026.
Keväällä 2026 yliopistot järjestävät yhdeksän kansallista valintakoetta. Kansalliset valintakokeet ovat digitaalisia, ja ne suoritetaan hakijan omalla kannettavalla tietokoneella. Tampereella voi osallistua kaikkiin yhdeksään valintakokeeseen, jotka järjestetään 25.5. ja 1.–5.6.2026.
Tampereen yliopiston järjestämien arkkitehtuurin ja teatteritaiteen koulutusten valintakokeita ei järjestetä digitaalisina.
Toisen yhteishaun ja avoimen väylän haun tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 2.7.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
palvelupäällikkö Meeri Oikemus, 040 849 0594, meeri.oikemus@tuni.fi
Tampereen yliopiston opiskelija- ja hakijapalvelut, hakijapalvelut.tau@tuni.fi
Linkit
