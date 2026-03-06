Vankeudessa on tärkeää henkilökunnan tarjoama tuki
Vangit ja yhdyskuntaseuraamukseen tuomitut korostavat henkilöstön kohtaamisen merkitystä oman arjen sujumiselle, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen uusin laatukysely.
Vankeusajan kokemuksissa keskiöön nousivat vankeuden aikainen tuki ja arjen laatu. Hyvinvointia ja jaksamista tukevat erityisesti opiskelu, työ ja muu mielekäs tekeminen. Tärkeää on myös henkilökunnan tarjoama tuki, toimivat ihmissuhteet, terveydenhuolto sekä yhteydenpito läheisiin.
Tulokset korostavat arjen rakenteiden ennakoitavuuden ja toimintojen jatkuvuuden merkitystä: silloin kun arjen rakenteet kuormittuvat ja toiminta on katkonaista, tämä heijastuu vankien kokemuksissa toimintojen niukkuutena ja arjen levottomuutena. Vankien kokemukset vankeuselämän laadusta ovat pääosin pysyneet ennallaan tai lievästi kohentuneet vuoden 2022 laatukyselyyn verrattuna.
-Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämisen kannalta on erittäin tärkeää saada tutkittua tietoa vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien kokemuksista. Rangaistusaika on ainutlaatuinen mahdollisuus tukea tuomittuja rikoksettomaan elämäntapaan, toteaa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Anna Arola-Järvi.
Yhdyskuntaseuraamukseen tuomitut kokevat kohtelunsa erittäin myönteiseksi
Yhdyskuntaseuraamukseen tuomitut kokevat saavansa yhdyskuntaseuraamustoimistoissa asiallista, oikeudenmukaista ja kunnioittavaa kohtelua. Valvojilta saatu tuki koettiin tärkeäksi. Moni yhdyskuntaseuraamukseen tuomituista koki seuraamuksen suorittamisen lisänneen itseymmärrystä ja tulevaisuuden uskoa.
Vaikka vastaajamäärä oli melko pieni, aineisto viittaa siihen, että työn intensiteetti ja resurssipaineet näkyvät ajoittain tapaamisten tiiviytenä ja aikapaineina, mutta eivät heikennä kokemusta henkilöstön ammattitaidosta ja tuesta. Arviot ovat pysyneet korkealla tasolla vuodesta 2016 lähtien.
Henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi ja ammatillisen perustan vahvaksi
Henkilöstökyselyn tulokset muodostavat monin osin rinnakkaisen näkymän vankien ja yhdyskuntaseuraamukseen tuomittujen kokemuksille. Niukat resurssit, kasvava työkuormitus ja hallinnollisten velvoitteiden lisääntyminen kaventavat mahdollisuuksia suunnitelmalliseen työskentelyyn.
Vankilahenkilöstön arvioiden mukaan työ koetaan varsin kuormittavaksi ja stressaavaksi, erityisesti suljetuissa vankiloissa. Vankilahenkilöstön arviot työelämän laadusta ovat kuitenkin lievästi kohentuneet vuoteen 2022 verrattuna. Yhdyskuntaseuraamustyössä työhyvinvointi on parantunut selvästi.
- Ammatillinen identiteetti, vuorovaikutusosaaminen ja korkea työmoraali kannattelevat arkea myös kuormittavissa olosuhteissa ja muodostavat työn laadun keskeisen perustan, sanoo erityisasiantuntija Peter Blomster.
Turvallisuuteen liittyvissä arvioissa näkyy varovaisen myönteinen kehitys. Henkilöstö kokee turvallisuusjärjestelyjen ja toimintavalmiuden parantuneen. Suljetuissa vankiloissa jengiytyminen, yliasutus ja fyysiset tilaratkaisut heikentävät turvallisuuden kokemusta ja vaikuttavat myös vankien arjen rauhaan ja ennakoitavuuteen.
Laatukyselystä tutkittua tietoa toiminnan kehittämiseen
Säännöllisesti toteutettava laatukysely tuottaa tietoa rikosseuraamustyön laadun keskeisistä ulottuvuuksista Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämiseksi. Vuoden 2025 kyselyyn vastasi 1 700 vankia, 352 yhdyskuntaseuraamukseen tuomittua, 701 vankilahenkilöstön edustajaa sekä 161 yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ja rikosseuraamuskeskuksissa työskentelevää henkilöä.
Yhdyskuntaseuraamuksista tuomittuja vastaajia oli melko vähän, mikä vuoksi tuloksia on tulkittava heidän osaltaan varovaisesti. Vankien ja henkilöstön vastausaktiivisuus oli sen sijaan hyvällä tasolla, mikä vahvistaa tulosten edustavuutta.
