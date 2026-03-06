Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
10.3.2026 09:12:10 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 10.3.2026
Ihmisen pelastaminen Jyväsjärvi, Jyväskylä 7:59
Pelastuslaitos sai ihmisen pelastaminen vedestä tehtävän. Poliisi tiedottaa jatkossa.
Lisätietoja: Päivystävä palomestari 0500542112
Päivystävä palomestari 0500542112
