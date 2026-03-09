Muistutus: Huuhkajien joukkueenjulkistus ja medialounas keskiviikkona 11.3.

Päävalmentaja Jacob Friis julkistaa joukkueensa Uuden-Seelannin turnaukseen keskiviikkona 11. maaliskuuta kello 12.00 alkavassa mediatilaisuudessa Olympiastadionilla (kokoustila 1940).

Päävalmentaja Friisin lisäksi tilaisuudessa ovat paikalla myös Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande, urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen ja Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo, jonka joukkue maaliskuun EM-karsintaotteluihin julkaistaan seuraavalla viikolla.

Huuhkajien joukkueen julkistamisen jälkeen medialle on tarjolla lounasta ja mahdollisuus haastatteluihin sekä taustoittaviin keskusteluihin Palloliiton edustajien kanssa.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>

Suomi kohtaa Uuden-Seelannin perjantaina 27. maaliskuuta kello 8.00 Suomen aikaa. Kap Verde ja Huuhkajat ottavat toisistaan mittaa maanantaina 30. maaliskuuta kello 6.00 Suomen aikaa. Turnauksen kaikki ottelut pelataan Aucklandissa, Eden Parkilla. Yle näyttää Huuhkajien ottelut kanavillaan.

FIFA Series on kansainvälisen jalkapalloliiton, FIFA:n, järjestämä kilpailu. Kilpailu kokoaa yhteen eri maanosien maajoukkueita ja tarjoaa mahdollisuuden kohdata vastustajia oman maanosan ulkopuolelta.

FIFA Series -kokonaisuudessa on mukana 48 eri maajoukkuetta kaikista kuudesta FIFA:n maanosaliitosta. Turnauksen järjestelyistä vastaavat 11 FIFA:n jäsenmaata, jotka isännöivät yhteensä 12 lohkoa sekä miesten että naisten maajoukkueille.

FIFA Series 2026, Uusi-Seelanti

Eden Park, Auckland

Uusi-Seelanti – Suomi

27.3.2026 8.00 (Suomen aikaa)

Kap Verde – Suomi

30.3.2026 6.00 (Suomen aikaa)

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE

Timo Walden, tiedotuspäällikkö

050 544 6402

timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi