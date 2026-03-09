Vuoden päihdelääkäri Kaarlo Simojoki: “Päihteiden käyttöön liittyvä stigma on suuri este avun hakemiseen - etenkin työelämässä”

- Alkoholin kokonaiskulutuksen trendi on ollut laskeva jo vuodesta 2007. Samanaikaisesti huumeet ovat vakiinnuttaneet paikkansa yhteiskunnassa ja ovat yhä tutumpi ilmiö myös työelämässä. Taustalla voi vaikuttaa työelämän kovat paineet, jotka haastavat meitä kaikkia, Simojoki toteaa.

- Erilaiset päihteet ja riippuvuudet johtavat nopeammin haasteisiin tässä ympäristössä. Siksi meidän on yhdessä huolehdittava, että mahdollisimman harvalla olisi tarvetta käyttää päihteitä, hän jatkaa.

Samalla kun alkoholin kokonaiskulutus on laskenut, sairastuvuus ei ole. Tämä johtuu päihteidenkäyttötapojen muutoksesta, jossa riskikuluttajien päihteiden käyttö kytkeytyy yhä useammin psyykkisiin ja mielenterveyden haasteisiin, erityisesti työikäisten keskuudessa.

Simojoen mukaan työterveys voisi parhaimmillaan olla matalan kynnyksen väylä, jossa päihdeongelmiin voidaan puuttua varhain ennen kuin ongelmat kasautuvat ja monimutkaistuvat. Jo muutama keskustelukerta voi riittää, jos hoitoon pääsee ajoissa.

- Suomessa ei ole aiemmin ollut mallia, jossa työterveyshuoltoon integroituvat päihdepalvelut olisivat näin helposti saavutettavissa työikäisille. Mehiläinen halusi lähteä rakentamaan tätä nollasta, ja se on ollut itsellenikin ammatillisesti poikkeuksellisen merkityksellinen hanke.

Uraauurtavaa työtä palvelujärjestelmän kehittäjänä

Päihdelääketieteen yhdistys ry. antoi Kaarlo Simojoelle 6.3.2026 vuoden 2026 päihdelääkäri tunnustuksen. Simojoki on valtakunnallisesti arvostettu päihdelääketieteen ja riippuvuussairauksien hoidon asiantuntija. Hän on edistänyt pitkäjänteisesti näyttöön perustuvia hoitokäytäntöjä, potilasturvallisuutta sekä palveluiden yhdenvertaista saatavuutta.

-Olen erittäin kiitollinen saamastani kunnianosoituksesta. Koen tämän tunnustuksen ennen kaikkea osoituksena siitä, että pitkäjänteinen työ päihdehoidon kehittämiseksi on tärkeää ja saa ansaitsemaansa huomiota. Päihdepalvelujärjestelmä ja asenteet ovat suuremmassa muutostarpeessa kuin koskaan, sillä ympäristö ja tarpeet muuttuvat nopeasti, Simojoki kommentoi.

Päihdepalveluiden johtajatyön rinnalla Simojoki toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana ja aktiivisena keskustelijana sekä konsultoivana asiantuntijana terveydenhuollon kentässä. Kollegoidensa keskuudessa Simojoki tunnetaan yhteistyökykyisenä ja helposti lähestyttävänä ammattilaisena. Simojoki edustaa Vuoden päihdelääkäri -tunnustuksen ydinarvoja: asiantuntemusta, inhimillisyyttä ja vaikuttavuutta.

Lisätiedot:

Mehiläisen viestintä, Minna Kontulainen p. 040 5176194, Minna.kontulainen@mehilainen.fi

Mehiläinen, päihdepalveluiden johtaja, ylilääkäri Kaarlo Simojoki