Vuoden päihdelääkäri Kaarlo Simojoki: “Päihteiden käyttöön liittyvä stigma on suuri este avun hakemiseen - etenkin työelämässä”
10.3.2026 10:01:51 EET | Mehiläinen | Tiedote
Pitkän uran päihdelääkärinä tehnyt Kaarlo Simojoki on ollut todistamassa merkittäviä muutoksia suomalaisten päihteiden käytössä, mutta yksi asia on pysynyt sitkeästi ennallaan: päihteisiin liittyvä syvä stigma ja ennakkoluulot, jotka vaikeuttavat avun hakemista ja pahentavat ongelmia erityisesti työelämässä. Päihdelääketieteen yhdistys ry. valitsi Kaarlo Simojoen vuoden 2026 päihdelääkäriksi.
- Alkoholin kokonaiskulutuksen trendi on ollut laskeva jo vuodesta 2007. Samanaikaisesti huumeet ovat vakiinnuttaneet paikkansa yhteiskunnassa ja ovat yhä tutumpi ilmiö myös työelämässä. Taustalla voi vaikuttaa työelämän kovat paineet, jotka haastavat meitä kaikkia, Simojoki toteaa.
- Erilaiset päihteet ja riippuvuudet johtavat nopeammin haasteisiin tässä ympäristössä. Siksi meidän on yhdessä huolehdittava, että mahdollisimman harvalla olisi tarvetta käyttää päihteitä, hän jatkaa.
Samalla kun alkoholin kokonaiskulutus on laskenut, sairastuvuus ei ole. Tämä johtuu päihteidenkäyttötapojen muutoksesta, jossa riskikuluttajien päihteiden käyttö kytkeytyy yhä useammin psyykkisiin ja mielenterveyden haasteisiin, erityisesti työikäisten keskuudessa.
Simojoen mukaan työterveys voisi parhaimmillaan olla matalan kynnyksen väylä, jossa päihdeongelmiin voidaan puuttua varhain ennen kuin ongelmat kasautuvat ja monimutkaistuvat. Jo muutama keskustelukerta voi riittää, jos hoitoon pääsee ajoissa.
- Suomessa ei ole aiemmin ollut mallia, jossa työterveyshuoltoon integroituvat päihdepalvelut olisivat näin helposti saavutettavissa työikäisille. Mehiläinen halusi lähteä rakentamaan tätä nollasta, ja se on ollut itsellenikin ammatillisesti poikkeuksellisen merkityksellinen hanke.
Uraauurtavaa työtä palvelujärjestelmän kehittäjänä
Päihdelääketieteen yhdistys ry. antoi Kaarlo Simojoelle 6.3.2026 vuoden 2026 päihdelääkäri tunnustuksen. Simojoki on valtakunnallisesti arvostettu päihdelääketieteen ja riippuvuussairauksien hoidon asiantuntija. Hän on edistänyt pitkäjänteisesti näyttöön perustuvia hoitokäytäntöjä, potilasturvallisuutta sekä palveluiden yhdenvertaista saatavuutta.
-Olen erittäin kiitollinen saamastani kunnianosoituksesta. Koen tämän tunnustuksen ennen kaikkea osoituksena siitä, että pitkäjänteinen työ päihdehoidon kehittämiseksi on tärkeää ja saa ansaitsemaansa huomiota. Päihdepalvelujärjestelmä ja asenteet ovat suuremmassa muutostarpeessa kuin koskaan, sillä ympäristö ja tarpeet muuttuvat nopeasti, Simojoki kommentoi.
Päihdepalveluiden johtajatyön rinnalla Simojoki toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana ja aktiivisena keskustelijana sekä konsultoivana asiantuntijana terveydenhuollon kentässä. Kollegoidensa keskuudessa Simojoki tunnetaan yhteistyökykyisenä ja helposti lähestyttävänä ammattilaisena. Simojoki edustaa Vuoden päihdelääkäri -tunnustuksen ydinarvoja: asiantuntemusta, inhimillisyyttä ja vaikuttavuutta.
Lisätiedot:
Mehiläisen viestintä, Minna Kontulainen p. 040 5176194, Minna.kontulainen@mehilainen.fi
Mehiläinen, päihdepalveluiden johtaja, ylilääkäri Kaarlo Simojoki
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa ja nyt myös Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen yli 1 450 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Mehiläinen
Mehiläinen Vöyrin työterveysyksikkö muuttaa – uusi toimipiste palvelee jatkossa myös yksityisasiakkaita9.3.2026 09:53:53 EET | Tiedote
Mehiläinen Vöyri muuttaa huhtikuun alkupuolella uusiin tilavampiin toimitiloihin osoitteeseen Vöyrintie 12. Uuden toimipisteen palvelutarjonta laajenee merkittävästi ja jatkossa Mehiläinen Vöyri tarjoaa työterveyspalveluiden lisäksi yleislääkärivastaanottoa, fysioterapiaa ja laboratoriopalveluita myös yksityisasiakkaille.
Mehiläisen terapiapalvelut vahvistuvat – Lasten ja Nuorten Kuntoutus Keskiö ja Premera osaksi Mehiläistä2.3.2026 13:26:47 EET | Tiedote
Mehiläisen terapiapalvelut vahvistuvat entisestään, kun turkulainen lasten ja nuorten kuntoutukseen erikoistunut Lasten ja Nuorten Kuntoutus Keskiö Oy sekä puheterapiapalveluita valtakunnallisesti tarjoava Premera Oy liittyvät osaksi Mehiläistä 1.3.2026. Yrityskaupat laajentavat Mehiläisen valtakunnallista kuntoutuspalveluiden verkostoa ja syventävät erityisesti lasten ja nuorten terapiapalveluiden sekä etäpuheterapian osaamista.
Mehiläinen tarjoaa valinnanvapausaikoja uusilla paikkakunnilla – palveluverkosto laajenee, lääkärimäärä kasvaa25.2.2026 09:48:21 EET | Tiedote
Mehiläinen laajentaa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeiluun kuuluvia vastaanottoaikoja useille paikkakunnille Suomessa. Kohdennettu palvelumalli on saanut hyvää palautetta ja nyt toiminta laajenee kattamaan entistä useampia kuntia. Etävastaanotot palvelevat läpi Suomen.
Mehiläisen tilikausi 2025: Merkittävän kansainvälisen laajentumisen vuosi11.2.2026 13:37:39 EET | Tiedote
Vuosi 2025 oli Mehiläiselle voimakkaan kansainvälisen kasvun ja merkittävien uusien avausten vuosi. Yhtiö laajentui kolmeen uuteen maahan ja jatkoi samalla kannattavaa kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla.
Lahjasukusoluista syntyneet voivat pian selvittää biologisen alkuperänsä29.1.2026 09:43:08 EET | Tiedote
Syyskuussa 2007 voimaan astuneen hedelmöityshoitolain myötä lahjasoluilla alkunsa saaneilla on 18 vuotta täytettyään laillinen oikeus saada tieto sukusolun luovuttajan henkilöllisyydestä. Ensimmäiset lain piirissä olevat nuoret saavuttavat tänä keväänä täysi-ikäisyyden. Felicitas Mehiläinen tarjoaa palvelupolun auttamaan ja tukemaan lahjasoluista syntyneitä nuoria aikuisia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme