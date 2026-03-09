Itsenäisyyspäivän kunniamerkit 2026 – ehdotukset tehtävä viimeistään 24.4.

Lupa- ja valvontaviraston tehtävänä on pyytää kunnanhallituksilta, hyvinvointialueilta ja koulutuskuntayhtymiltä toimialoittain ehdotuksia Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien saajista. Tasavallan presidentti myöntää kunniamerkit itsenäisyyspäivänä 6.12.

Pyydämme saada 24.4.2026 mennessä kunniamerkkiehdotuksia seuraavien ministeriöiden toimialoilta:

opetus- ja kulttuuriministeriö;

sisäministeriö;

sosiaali- ja terveysministeriö;

valtiovarainministeriö.

Kun olemme käyneet läpi saamamme ehdotukset, teemme niiden pohjalta omat esityksemme, jotka lähetämme edelleen ministeriöille. Voimme lähettää vain tietyn määrän esityksiä ministeriöihin, joten joudumme karsimaan saamiamme ehdotuksia. Ritarikuntien hallitus tekee annettavista kunniamerkeistä lopulliset esitykset tasavallan presidentille.

Kunniamerkkiehdotusten on oltava hyvin perustellut

Ritarikuntien sääntöjen mukaisesti ehdotusten kunniamerkin saajista on pohjauduttava merkittäviin henkilökohtaisiin ansioihin. Ansiot täytyy ehdotuksissa perustella hyvin. Kunniamerkin saamisen lähtökohtana ovat keskitason suorituksen yläpuolella olevat ansiot, jotka on osoitettu ammattialalla tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Esimerkiksi kunnalliselle luottamushenkilölle kunniamerkin antamisen edellytys on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kunnallishallinnossa. Jos kunnalliselle luottamushenkilölle ehdotetaan kunniamerkkiä, tulee samalla ilmoittaa hänen päätoimensa ja koulutuksensa sekä luottamustoimen hoitamisen ulkopuoliset ansiot.

Jos henkilölle on jo aiemmin myönnetty kunniamerkki tai arvonimi, hänelle voidaan myöntää ylempi kunniamerkki vasta kun myöntämisten välillä on seitsemän vuotta. Ehdotuksessa on tärkeää korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita.

Ohjeita kunniamerkin hakemiseen

Ehdotukset Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien saajista tulee tehdä Ritarikuntien lomakkeella: Kunniamerkkiehdotuslomake ja täyttöohje (ritarikunnat.fi)

Kunniamerkkiehdotuslomake on tulostettava kaksipuolisena ja allekirjoitettava. Jos lomaketta ei ole allekirjoitettu, emme voi huomioida ehdotusta.

Kunniamerkkiä ehdottavan tahon tulee olla valmis maksamaan kunniamerkin lunastusmaksu. Lisätietoa lunastusmaksuista on sivustolla ritarikunnat.fi.

Allekirjoitetut, asianmukaisesti täytetyt ja hyvin perustellut kunniamerkkiesitykset tulee paperisena toimittaa viimeistään 24.4.2026 Lupa- ja valvontaviraston kirjaamoon:

Lupa- ja valvontavirasto

PL 20

13035 LVV

Lisätietoa

Löydät toimialakohtaiset lisätiedon antajat alta. Henkilöstömme sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@lvv.fi. Puhelimitse heidät tavoittaa puhelinvaihteemme kautta: puhelinnumero 0295 254 000.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala:

Kirsi Pekkanen ja Satu Salonen

Sisäministeriön toimiala:

Veera Siivonen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala:

Päivi Åkerblom, Niina Santahuhta ja Kirsi Mäenpää

Valtiovarainministeriön toimiala: