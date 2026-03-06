Nyt se on varmaa: Jani Alkio on seuraava koko kansan leijonaääni – poimi talteen MTV:n ohjelmisto jääkiekon MM-kisoihin
12.3.2026 10:20:00 EET | MTV Oy | Tiedote
Leijonahuuma valtaa MTV Katsomon ja MTV3-kanavan jälleen toukokuussa. MTV:n uudeksi sinivalkoiseksi kiekkoselostajaksi nousee Jani Alkio, joka yhdessä kivenkovan asiantuntijatiimin kanssa tulkitsee turnauksen tapahtumat kotikatsomoihin. MTV lähettää kaikki Suomen ottelut ja turnauksen loppuhuipennuksen 15.–31.5. Sveitsissä pelattavasta turnauksesta.
Jääkiekon miesten MM-kilpailut pelataan Sveitsissä, joka isännöi MM-turnausta ensimmäistä kertaa 17 vuoteen. Suomi pelaa ottelunsa turnauksen päänäyttämöllä Zürichissä, missä Leijonien urakka alkaa heti avausiltana Saksaa vastaan. Alkulohkossa vastaan asettuvat myös esimerkiksi hallitseva olympiavoittaja ja maailmanmestari Yhdysvallat sekä ensimmäistä maailmanmestaruuttaan jahtaava isäntämaa Sveitsi.
MTV:n uusi leijonaääni ja suomalaisen kiekkokansan tunteiden tulkki on Jani Alkio. Kokenut kultakurkku on viihdyttänyt katsojia muun muassa Liiga-lähetyksissä jo yli 20 vuoden ajan.
"Kevään MM-kisat ja Leijonat on sellainen yhdistelmä, että olen äärimmäisen ylpeä ja kiitollinen saadessani selostajana astua Maikkarilla täyttämään näitä isoja saappaita. Leijonien otteluiden tulkitseminen MM-kisoja intohimoisesti seuraavalle kansalle on myös pitkän urani toistaiseksi upein hetki. Mielenkiinnolla odotan minkälaisen ryhmän Antti Pennanen ja Leijonat saavat Sveitsiin kasattua, mutta sen tiedän, että meidän tiimimme on täynnä upeita ammattilaisia”, Jani Alkio iloitsee.
Alkio saa Sveitsin selostamoonsa vierelleen entisen Leijonien kapteenin Lasse Kukkosen sekä Leijonissa, NHL:ssä ja Euroopan huippuliigoissa yli 1000 ottelua ammattilaisena pelanneen Jesse Joensuun. Kukkonen on asiantuntijakommentaattorina kisojen ensimmäisen viikon ja Joensuu turnauksen toisen puolikkaan.
MTV:n asiantuntijatiimiä tähdittävät heidän lisäkseen Olli Jokinen, Juhamatti Aaltonen, Karri Kivi ja Sami Kapanen. Kapanen raportoi avausviikonlopun suorissa lähetyksissä ottelutapahtumista kaukalon laidalta käsin. Lähetyksiä juontavat Teemu Niikko ja Suvi Puukangas.
MTV3-kanavalla lähetykset selostetaan myös ruotsiksi. Selostuksesta vastaa Julius Vauhkonen.
MTV välittää kaiken oleellisen Leijonien MM-turnauksesta
MTV Katsomon ja MTV3-kanavan ohjelmakokonaisuuteen kuuluvat Suomen kaikki seitsemän alkulohkon ottelua, mahdollinen Suomen puolivälieräottelu, molemmat välierät ja finaali. Jos Suomi pelaa pronssiottelussa, myös se kuuluu MTV:n tarjontaan.
MTV Katsomo+ Urheilu -tilaus avaa koko MTV:n MM-kiekkotarjonnan: lähetykset käynnistyvät 50 minuuttia ennen ottelun alkua ja jälkipelit jatkuvat studiossa noin puoli tuntia ottelun päättymisen jälkeen. MTV3-kanavan katsojat hyppäävät lähetyksen pariin 20 minuuttia ennen pelin alkua.
MTV Katsomo tarjoilee myös runsaasti oheissisältöjä, kuten Suomen pelien tärkeimmät tapahtumat, analyysit ja haastattelut. Leijonajoukkueen matkaa seurataan herkeämättä Leijonan iholla -raporteissa läpi turnauksen.
Lisäksi Huomenta Suomen Leijonaraati pui Leijonien otteita Suomen otteluiden jälkeisinä aamuina. Välipäivinä puolestaan MM-extrat pitävät katsojat ajan tasalla joukkueen kuulumisista. Myös Tulosruutu ja MTVuutiset.fi seuraavat kisatapahtumia läpi turnauksen.
“Me välitämme Leijonien peleistä tuttuun tapaan kaiken oleellisen. Edessä on jälleen upea turnaus, kun jo lohkovaiheessa kohdataan MM- ja olympiakultamitalistin lisäksi nälkäinen kisaisäntä. Kevät ja kesä ovat MTV:n kanavissa urheilun juhlaa, sillä MM-turnaus käynnistyy heti Liiga-finaalien päätyttyä, yleisurheilu- ja moottoriurheilukesä ovat käynnistymässä ja pian kiekkokisojen jälkeen alkavat jalkapallon MM-kisat", MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero maalaa.
MTV:n suuri kisakatsomo la 16.5.
MTV:n tuhtiin urheilukesään otetaan näyttävä lähtölaukaus MM-kiekkoturnauksen toisena päivänä, lauantaina 16. toukokuuta. Läpi päivän kestävä lähetys alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla klo 13 huipentuen illan Suomi–Unkari-otteluun. Lähetyksen aikana seurataan muun muassa suoraa lähetystä Timanttiliigan Shanghain osakilpailusta. Timanttiliiga-lähetyksen selostavat Antero Mertaranta ja Tommi Evilä.
Kisakatsomon studio-osuuksissa käsitellään käynnistyneen Timanttiliiga-kauden lisäksi lähestyviä jalkapallon MM-kisoja, ennakoidaan Mestarien liigan finaalia ja luodaan katsaus rallin MM-sarjaan sekä Kalle Rovanperän tähdittämään Super Formula -sarjaan. Tämän jälkeen katseet siirtyvän kiekkostudion kautta Leijonien illan peliin.
MTV Kisakatsomo la 16.5.:
klo 13.00 MTV Kisakatsomo
klo 14.00 Timanttiliiga: Shanghai
klo 16.00 MTV Kisakatsomo
klo 16.30 MM-kiekkostudio
klo 17.15 Jääkiekon MM: Suomi-Unkari
Jääkiekon MM-kisojen ottelut MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla:
Kellonajat otteluiden alkamisaikoja
pe 15.5. klo 17.20 Suomi–Saksa
la 16.5. klo 17.20 Unkari–Suomi
ma 18.5. klo 17.20 Suomi–USA
to 21.5. klo 17.20 Latvia–Suomi
pe 22.5. klo 21.20 Suomi–Iso-Britannia
su 24.5. klo 21.20 Suomi–Itävalta
ti 26.5. klo 21.20 Sveitsi–Suomi
to 28.5. klo 17.20 tai 21.20 puolivälierä (vain jos Suomi pelaa)
la 30.5. klo 16.20 välieräottelu 1
la 30.5. klo 21.00 välieräottelu 2
su 31.5. klo 16.30 pronssiottelu (vain jos Suomi pelaa)
su 31.5. klo 21.20 finaali
Täysimittaiset studiolähetykset, MTV:n lähettämät ottelut ja kaikki oheisohjelmisto on katsottavissa MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella. Suorat ottelulähetykset myös MTV3- ja MTV Urheilu 1 -kanavilla. MTV3-kanavan lähetyksiä voi katsoa myös MTV Katsomo+ -tilauksella.
