Oma Häme uudistaa Hämeenlinnan neuvolapalveluja toukokuussa

10.3.2026 10:15:49 EET | Oma Häme | Tiedote

Muutos koskee kantakaupungin neuvoloita sekä Renkoa.

Värikkäitä käsiä ja sydämiä vihreällä taustalla, oikeassa yläkulmassa "Oma Häme" -logo.

Hämeenlinnan kantakaupungin neuvolapalvelut uudistuvat toukokuussa. Nykyiset neuvolat yhdistetään kahteen toimipisteeseen: Viipurintien neuvolaan ja Parantolankadun sosiaali- ja terveysasemalle (vanhan keskussairaalan päivystyksen rakennus).

Uudistuksen tavoitteena on tarjota perheille sujuvammat, tasapuolisemmat ja laadukkaammat neuvolapalvelut sekä varmistaa, että henkilöstön työmäärä pysyy kohtuullisena. Kun palvelut keskitetään kahteen toimipisteeseen, asiakkaat saavat palvelua tasaisemmin ja neuvoloiden toiminta on entistä sujuvampaa.

Asiakkaat ohjataan kahteen neuvolaan asuinpaikan mukaan

Uudistuksen jälkeen asiakkaat ohjataan neuvolaan asuinpaikan perusteella:

  • moottoritien (vt3) länsi- ja lounaispuolella asuvat (Ahveniston suunta) kuuluvat jatkossa Parantolankadun sosiaali- ja terveysaseman neuvolaan
  • moottoritien (vt3) itä- ja koillispuolella asuvat (keskustan suunta) kuuluvat Viipurintien neuvolaan

Tällä jaolla pyritään selkeyttämään palvelua ja varmistamaan, että neuvoloiden asiakasmäärät jakautuvat tasaisesti.

Muutoksen myötä toiminta Ruununmyllyn, Ojoisten, Läntisen ja Rengon neuvoloissa päättyy toukokuussa.

Tieto omasta neuvolasta keväällä

Muutoksen yhteydessä osalla perheistä terveydenhoitaja vaihtuu, jotta työmäärä jakautuu tasaisemmin henkilöstön kesken. Tämän vuoksi aiempi mahdollisuus valita tuttu terveydenhoitaja ei välttämättä toteudu enää kaikille. Tavoitteena on kuitenkin varmistaa, että jokainen perhe saa tarvitsemansa tuen ja palvelu säilyy laadukkaana.

Oma neuvola ilmoitetaan perheelle ajanvarauksen yhteydessä joko sähköisessä ajanvarauksessa tai Perhekeskuksen ensilinjan kautta tehdyssä ajanvarauksessa.

Ajankohtaiset tiedot päivitetään myös neuvoloiden ilmoitustauluille ja neuvoloiden yhteystietoihin omahame.fi -sivustolle. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut - Oma Häme

Päätös perustuu palveluverkkouudistukseen

Muutos perustuu aluevaltuuston huhtikuussa 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen. Muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluissa toteutetaan vaiheittain vuosina 2025–2027.

Neuvolapalvelujen uudistuksella vastataan alueen muuttuvaan palvelutarpeeseen ja varmistetaan, että neuvola- ja perhekeskuspalvelut palvelevat perheitä mahdollisimman hyvin myös tulevaisuudessa.

