Uuden tutkimuslaboratorion teknologia auttaa tunnistamaan nopeat vuorovaikutustilanteet – ketkä lapsiryhmissä tulevat huomatuiksi?

10.3.2026 10:47:49 EET | Jyväskylän yliopisto | Uutinen

Jyväskylän yliopistossa on avattu uuden sukupolven tutkimustila, jossa teknologia auttaa tunnistamaan lasten ja aikuisten nopeita vuorovaikutustilanteita. Huomion kohteina ovat hetket, jolloin lapset seuraavat toisiaan, pyrkivät osallistumaan leikkeihin ja etsivät aikuisen huomiota. Uusi teknologia auttaa tutkimaan lasten osallisuutta – esimerkiksi sitä, ketkä lapsiryhmissä tulevat huomatuiksi.

Jyväskylän yliopiston uutta Child and Family Lab -tutkimusympäristöä voidaan hyödyntää sekä lasten että aikuisten tutkimiseen.
Päiväkodin ja lapsiperheiden arjessa on paljon nopeita hetkiä, jotka kiinnostavat lasten oppimisen, osallisuuden ja vuorovaikutuksen tutkijoita. Ne ovat elintärkeitä lasten osallisuuden, vertaissuhteiden ja oppimisen perustan rakentumisen kannalta.

Varhaiskasvatuksen tutkimuksessa on kuitenkin erityinen haaste: pienet lapset eivät aina pysty kertomaan kokemuksistaan sanoin.

Osa lapsista jää helposti taka-alalle, sanoo professori Niina Rutanen Jyväskylän yliopistosta:

”Pienet lapset ovat tutkimuksessa ajoittain jääneet yllättävän näkymättömiksi. On tärkeää kysyä, ketkä tulevat ryhmässä huomatuiksi ja ketkä eivät.”

Teknologian avulla tarkempaa tietoa vuorovaikutustilanteista

Jyväskylän yliopiston Opinkivi-rakennukseen on avattu uusi tutkimuslaboratorio, Child and Family Lab -lapsiryhmätila. Siellä teknologia täydentää perinteistä reaaliaikaista havainnointia.

Tutkimustilan varustuksiin kuuluu muun muassa silmänliikekameroita, joilla saadaan selville, minne katse todella kohdistuu erilaisissa tilanteissa.

Lue lisää Tiedonportti-digilehdestä Jyväskylän yliopiston verkkosivuilta:

https://www.jyu.fi/fi/artikkeli/jyvaskylan-yliopistossa-tutkitaan-varhaiskasvatuksen-arkea-uusin-menetelmin

