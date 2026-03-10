Kauppasodan vaikutukset maltilliset – ruuan vienti kasvoi vuonna 2025
10.3.2026 11:11:52 EET | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote
Kauppasodan luomat uhkakuvat suomalaisen ruuan viennille eivät toteutuneet vuonna 2025. Ruokaa vietiin reilu 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Aiempien vuosien tapaan vienti suuntautui eniten EU-alueelle. Kasvua oli muun muassa meijerituotteiden, lihan, makeisten, rasvojen ja muiden elintarvikkeiden viennissä, ja kasvu tuli nimenomaan jalostettujen elintarvikkeiden puolelta arvon nousun myötä.
Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan suomalaista ruokaa vietiin 2,4 miljardilla eurolla vuonna 2025. Vuoteen 2024 verrattuna vienti kasvoi arvoltaan 5,5 prosenttia, mutta laski määrältään 6,8 prosenttia, koska painoltaan suurimman vientituotteen eli kauran vienti väheni merkittävästi.
Jalostettujen elintarvikkeiden vienti kasvoi arvoltaan seitsemän prosenttia ja pysyi määrältään samana. Maataloustuotteiden viennin arvo kasvoi kuusi prosenttia ja viennin määrä laski 15 prosenttia.
Elintarviketeollisuuden viennin kilohinta kasvoi lähes kahdeksan prosenttia ja oli 2,4 euroa.
– Jalostettujen elintarvikkeiden vienti kasvaa nyt hyvää tahtia! Kasvun takana on pitkäjänteisiä vienti-investointeja ja myös yleistä ruuan hinnan nousua Euroopassa sekä maailmalla. Ruokavienti on kuitenkin kasvanut inflaatiota nopeammin, joten se ei kasvua yksinään selitä, Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Bate Ismail kiteyttää.
Maitotuotteet kattavat lähes viidenneksen Suomen ruokaviennistä
Vuonna 2025 Suomalaisen ruokaviennin merkittävin tuoteryhmä olivat maitotuotteet, joita vietiin 550 miljoonalla eurolla.
Seuraavaksi tärkeimmät tuoteryhmät olivat alkoholi- ja virvoitusjuomat (263 milj. euroa), tuore ja jalostettu kala (239 milj. euroa), lihatuotteet (191 milj. euroa), makeiset (183 milj. euroa) ja muut elintarvikkeet (158 milj. euroa). Muihin elintarvikkeisiin kuuluvat esimerkiksi valmisruuat, teet, kahvit ja mausteet.
Tarkemmalla tuoteryhmätarkastelulla eniten kasvoivat voin ja muun maitorasvan, paahdetun kahvin ja suklaan vienti.
Kauppasodan uhkakuvat eivät toteutuneet
Suomalaisten elintarvikkeiden vienti Ruotsiin kasvoi viime vuonna huomattavasti ja oli yli 560 miljoonaa euroa. Viro säilyi toiseksi suurimpana kohteena (217 milj. euroa) ja Saksa kolmantena (154 milj. euroa).
Muita merkittäviä vientikohteita olivat Ranska (133 milj. euroa), Alankomaat (125 milj. euroa), Puola (115 milj. euroa), Tanska (107 milj. euroa) ja Kiina (78 milj. euroa).
EU on Suomelle elintarvikkeissa selkeästi tärkein vientikohde. Sinne suuntautui viime vuonna 72 prosenttia ruokaviennistämme. Vienti Kiinaan laski, mutta samaan aikaan vienti Etelä-Koreaan (32 milj. euroa) ja Japaniin (28 milj. euroa) kasvoi. Yhdysvaltoihin vienti kasvoi miljoonalla eurolla ja oli viime vuonna 31 miljoonaa euroa.
– Kauppasodan uhkakuvat eivät toteutuneet ja elintarviketeollisuuden vienti kasvoi vuonna 2025. Tätä kehitystä suojeli vahva eurooppalainen kotimarkkina ja Yhdysvaltoihin kohdistuvan viennin vähyys, Ismail kommentoi.
Ruuan kauppatase jatkoi heikentymistään
Ruuan kauppatase (vienti miinus tuonti) heikkeni edelleen vuonna 2025 ja oli 4,1 miljardia euroa negatiivinen. Elintarvikkeiden tuonti Suomeen kasvoi 4 prosenttia ja oli peräti 6,55 miljardia euroa. Siitä jalostettujen elintarvikkeiden osuus oli 4,9 miljardia euroa. Niiden tuonnin kasvuvauhti oli kolme prosenttia.
Eniten tuotiin alkoholi- ja virvoitusjuomia, tuoretta ja jalostettua kalaa, maitotaloustuotteita sekä muita elintarvikkeita, kuten makaronia, kahvi- ja teevalmisteita sekä mausteita ja kastikkeita.
– Suomalainen ruokaketju tarvitsee lisää euroja, mikä mahdollistaa koko ruokaketjun kasvun ja kannattavuuden. Kauppataseen heikkeneminen vähentää ruokaketjun rahamäärää, Ismail kertoo.
Ruuan kauppatase on heikentynyt viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2021 Suomesta vietiin ruokaa 1,8 miljardilla eurolla ja sitä tuotiin tänne 5 miljardilla eurolla eli kauppatase oli 3,2 miljardia euroa negatiivinen. Vuonna 2025 kauppataseen kuilu on 900 miljoonaa euroa enemmän.
Elintarviketeollisuudessa on suuri kasvupotentiaali
Kotimaisen elintarviketeollisuuden on tärkeää kasvattaa osuuttaan kotimarkkinoilla, mutta kauppatasetta on syytä parantaa myös viennin ja tuonnin näkökulmasta. Yrityksillä on suuri kasvupotentiaali, mutta sitä tulee tukea alan sääntelyllä.
– Viennin kehittäminen on pitkäjänteistä. Vientihankkeiden pysyvyys on turvattava yli vaalikausien, millä varmistetaan jatkuvuus alalla. Samalla on myös syytä pitää huolta alan kilpailukyvystä. Ruokateollisuuden toimintaedellytyksiä pitää vaalia sääntelyllä eikä kampittaa, Bate Ismail korostaa.
EU on maailman suurin ruokaviejä, joka vie elintarvikkeita 190 miljardin euron edestä.
– Suomella ja suomalaisilla elintarvikeyrityksillä on tulevaisuudessa kaikki edellytykset toimia kokoaan suurempana ruoka-aittana Euroopassa ja maailmalla eli olla edelläkävijä puhtaamman, turvallisemman ja vesitehokkaamman ruokamaana, Ismail sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Bate IsmailEkonomistiETLPuh:040 526 0942bate.ismail@etl.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elintarviketeollisuusliitto ry
Kutsu medialle: elintarviketeollisuus esittelee luontotyönsä tavoitteet ja uuden luontokäsikirjan 18.3.202610.3.2026 08:12:50 EET | Kutsu
Miten turvaamme luonnon monimuotoisuuden ja ruuan tulevaisuuden? Mitä suomalainen elintarviketeollisuus tekee luonnon hyväksi ja millainen tavoite alalla on luontotyölle?
Ruoka-ala odottaa kehysriihestä kasvupäätöksiä4.3.2026 10:54:48 EET | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) esittää huhtikuun kehysriiheen kolmea konkreettista painopistettä: lisätään vauhtia kasvuun ja investointeihin, otetaan täysi hyöty puhtaasta siirtymästä ja turvataan elintarvikealan ravitsemustyö.
ETL, Kaupan liitto ja PTY: Kiertotalouden edistämisessä keskityttävä kustannustehokkaimpiin toimiin10.2.2026 12:30:00 EET | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL), Kaupan liitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry pitävät ympäristöministeriön kiertotalouslakia valmistelleen työryhmän mietintöä tärkeänä avauksena kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Liitot kuitenkin kritisoivat puutteellista lain valmistelutyötä ja kustannusvaikutusten arviointia. Ympäristöministeriö julkaisi ehdotuksen uudesta kiertotalouslain valmistelusta tiistaina 10.2.2026.
Hyvää tarkoittavassa kansalaisaloitteessa menevät puurot ja vellit sekaisin21.1.2026 09:50:08 EET | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto muistuttaa, että kouluruokailussa noudatetaan ravitsemussuosituksia. Terveyden kannalta olennaista ja ratkaisevaa on ravintosisältö, ei ruuan prosessoinnin aste. Kouluruokailussa todellista huolta pitäisi kantaa siitä, että yhä useampi nuori jättää koululounaan kokonaan syömättä.
Elintarvikepäivä tulee vahvempana kuin koskaan, lipunmyynti on auki13.1.2026 13:50:22 EET | Tiedote
Ruoka-alan asiantuntijoiden odotettu ykköstapahtuma, Elintarvikepäivä, kutsuu jälleen toukokuussa Finlandia-talolle oppimaan, inspiroitumaan ja verkostoitumaan. Nyt kannattaa olla early bird ja ostaa pääsylippu edulliseen hintaan!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme