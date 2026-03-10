Jämsän kuvantamisen käyttöön kiireettömän röntgentutkimuksen verkkoajanvaraus pilotti
10.3.2026 10:21:29 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on käynnistänyt pilotin, jossa asiakkaat voivat varata kiireettömän röntgentutkimusajan Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen kuvantamisyksikköön myös verkossa osoitteessa www.hyvaks.fi/asiointi/asioi-verkossa.
Pilotin tavoitteena on helpottaa asiakkaiden asiointia ja antaa asiakkaille mahdollisuuden varata aika verkossa, siirtää sitä tai ajan voi tarvittaessa myös perua verkkosivujen kautta. Aika tulee perua tai siirtää viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Palvelu on käytettävissä toukokuun 2026 loppuun saakka, jonka aikana arvioidaan nettiajanvarauksen toimivuutta ja käyttäjäkokemuksia.
Ajanvarauksen kiireettömään röntgentutkimukseen voi edelleen tehdä myös puhelimitse. Kuvantamistutkimuksiin pääsy edellyttää aina lääkärin lähetettä.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Tanja Karhu, palveluvastaava, kuvantaminen puh. 050 316 9002, tanja.karhu@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.3.2026 09:12:10 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.3.2026 Ihmisen pelastaminen Jyväsjärvi, Jyväskylä 7:59 Pelastuslaitos sai ihmisen pelastaminen vedestä tehtävän. Poliisi tiedottaa jatkossa. Lisätietoja: Päivystävä palomestari 0500542112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote6.3.2026 11:25:42 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 6.3.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Puuralantie, Jyväskylä Puuralantiellä Vaajakoskella syttyi kuivausrumpu palamaan rakennuksen sisällä. Paikalla olleet henkilöt saivat palon sammutettua alkusammutuksella, eikä palo levinnyt syttymiskohdasta. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Kouluterveyskysely: valtaosa nuorista kokee tyytyväisyyttä elämään6.3.2026 09:33:41 EET | Tiedote
Kouluterveyskyselyn 2025 tulosten mukaan enemmistö keskisuomalaisista nuorista on tyytyväisiä elämäänsä. Tilanne on samansuuntainen koko maassa.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkopäätöksen toimeenpano toteutetaan palveluiden jatkuvuus turvaten5.3.2026 14:52:18 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston joulukuussa tekemän sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkopäätöksen toimeenpano ja päätöksen mukaiset muutokset etenevät ja näkyvät vaiheittain pääosin tämän vuoden aikana. Keski-Suomen hyvinvointialue kertoo palveluihin liittyvistä muutoksista tarkemmin asiakkaille ennen kuin muutokset tulevat voimaan. Asiakkaiden ei tarvitse itse tehdä mitään toimenpiteitä.
Keski-Suomen hyvinvointialue on hakemassa oikaisua valtiovarainministeriön päätökseen vuoden 2026 rahoituksesta5.3.2026 14:48:34 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle, että se hakee oikaisua vuoden 2026 valtion rahoituksen rahoituspäätöksestä ja tekee oikaisuvaatimuksen valtiovarainministeriölle. Rahoitus perustuu vuosien 2022–2023 diagnoositiedoille, jotka ovat olleet hyvinvointialueen mukaan puutteelliset. Lisäksi Keski-Suomen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle, että se täydentää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tekemäänsä valitusta valtiovarainministeriön päätöksestä, joka koskee oikaisuvaatimusta hyvinvointialueiden vuoden 2025 rahoituksesta. Hyvinvointialue esittää myös aluehallitukselle, että se antaa lausunnon hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan muutoksia hyvinvointialueiden rahoitusta koskevaan lainsäädäntöön. Aluehallitus käsittelee näitä rahoituksen asioita kokouksessaan 10.3.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme