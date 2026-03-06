Elävä musiikki soi yhä koko Suomessa – tapahtumamäärät kuitenkin laskussa
10.3.2026 11:03:13 EET | Teosto ry | Tiedote
Teoston elävän musiikin tapahtumista keräämät ilmoitukset osoittavat, että livemusiikki on edelleen vahvasti läsnä suomalaisten arjessa. Vaikka tapahtumien kokonaismäärä laski vuonna 2025, musiikki kuuluu ja kerää yleisöä ympäri maan. Suurten kaupunkien lisäksi elävä musiikki keskittyy Suomessa matkailu- ja vapaa-ajan keskuksiin, joissa musiikki on tärkeä osa paikallista vetovoimaa.
Teosto kerää tietoja musiikkitapahtumista kahdesta lähteestä. Ensimmäinen lähde on musiikin käyttölupia ostavat tapahtumajärjestäjät, joiden tulee tietyissä lupatyypeissä raportoida järjestämänsä tapahtumat. Toinen lähde on esiintyjien tekemät esitysilmoitukset, joita käytetään lupakorvausten kohdentamiseen musiikin tekijöille ja kustantajille. Tiedot eivät ole täydellisiä, sillä raportointivelvoite ei koske kaikkia lupia, ja osa esitysilmoituksista jää tekemättä. Kokonaisuudesta voidaan kuitenkin tunnistaa elävän musiikin kehityssuuntia koko maassa.
Heikko taloustilanne vähentää livemusiikin määrää
Vuonna 2025 ilmoitettuja elävän musiikin tapahtumia oli noin 32 500, mikä on 6,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Suurimmat pudotukset tapahtuivat Rovaniemellä (-19 %), Porissa (-19 %) ja Turussa (-16 %). Oulu (+5 %) ja Kuopio (+3 %) olivat niitä harvoja kaupunkeja, joissa tapahtumamäärät kasvoivat.
Livekeikkojen järjestäjiä haastavat kohonneet kustannukset, arvonlisäveron nosto ja yleinen taloustilanne.
”Tutkimusten mukaan musiikki on yhä tärkeää yhdeksälle kymmenestä suomalaisesta ja maailman teknologisoituessa livemusiikki koetaan entistäkin tärkeämmäksi. Noin neljännes on kuitenkin joutunut vähentämään keikoilla käyntiä talodellisista syistä”, kertoo Teoston viestintäjohtaja Vappu Aura, joka esitteli tuloksia elävän musiikin MARS-tapahtumassa helmikuussa.
Elävä musiikki soi siellä, missä vapaa-aikaa vietetään
Teoston keräämien tapahtumailmoitusten mukaan Uusimaa on maakunnista selkeä elävän musiikin keskus. Seuraavana listalla tulee Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa. Asukaslukuun suhteutettuna selkeä ykkönen on Pirkanmaa ja kärkisijoille kiilaa myös Lappi, jossa hiihtokeskukset ja muut matkailukohteet houkuttelevat keikkoja ja konsertteja.
Vaikka suuret kaupungit houkuttelevat suurimman osan livekeikoista, elävää musiikkia esitetään yhä laajasti koko Suomessa. Kun tapahtumamäärät suhteutetaan asukaslukuun, asetelma muuttuu selvästi. Suurten kaupunkien rinnalle kiilaavat matkailu- ja tapahtumavetoiset alueet. Kalajoki nousee koko Suomen ykköseksi, sillä paikkakunnalla on niin ravintoloissa soitettavaa livemusiikkia kuin festivaaleja ja konserttejakin. Lähes yhtä korkealle yltää Kauhava, jossa muun muassa kylpylä tuo sinne runsaasti elävää musiikkia. Myös Naantali ja Tahkon ympäristö Kuopiossa kuuluvat suhteellisiin kärkipaikkakuntiin.
“Aktiivisia livepaikkakuntia yhdistää se, että ne eivät ole keskittyneet vain talvi- tai kesäkauteen vaan siellä on yleensä joku ympärivuorokautinen vapaa-ajan keskus tai elämyspaikka. Viikoittaiset keikat ja tanssit tekevät paikkakunnasta elävän ja kulttuurinnälkäisille houkuttelevan paikan asua”, sanoo Teoston Vappu Aura.
Pubit, baarit ja tanssipaikat ovat suomalaisen livekentän kivijalka
Esitysilmoitukset paljastavat, millaisissa paikoissa livemusiikki todella soi. Vuoden 2025 kärki muodostuu paikoista, joissa keikat ovat osa arkea: Helsingin Molly Malone’s, Tampereen Paapan Kapakka ja Kauhavan Härmän kylpylä muodostavat kolmen kärjen. Nämä paikat järjestävät livemusiikkia lähes joka ilta ja toimivat monilla alueilla tärkeimpinä kulttuurin kohtaamispaikkoina. Niiden lisäksi kymmenen kärjestä löytyvät myös perinteiset musiikkiklubit kuten Bar Loose, On the Rocks, Tavastia ja G Livelab.
“Tämä on selvä viesti: suomalainen elävä musiikki elää ja voi hyvin silloin, kun tutut peruspaikat voivat hyvin. Pubit, baarit ja tanssipaikat ovat verkosto, jonka varaan livemusiikki ja myös tekijöiden toimeentulo rakentuu”, kertoo Teoston asiakaskokemuspäällikkö Susanna Perämaa, joka työskentelee muun muassa musiikin käyttölupien kehittämisen parissa.
Esitysilmoitusten perusteella suomalaiset ovat edelleen vahvasti iskelmäkansaa. Tanssimusiikki, iskelmä ja kotimainen pop sekä rock ovat suurimmassa osassa maakunnista keskeisessä roolissa. Myös paikallisuus näkyy: esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla pelimannimusiikki on erityisen vahvaa. Lapin alueella hiihtokeskusten bilemusiikki erottuu omana ilmiönään.
Kentältä löytyy kuitenkin ilahduttavaa monimuotoisuutta. Rap, raskaan musiikin eri alalajit, punk ja jazz näkyvät esitysilmoituksissa. Tämä vahvistaa kuvaa siitä, että elävä musiikki on yhä monipuolista eikä nojaa vain muutamiin genreihin. Myös Teoston tavoitteena on vahva kotimainen elävän musiikin kenttä.
“Esitysilmoitukset antavat striimauslistoja monimuotoisemman kuvan siitä, millaista musiikkia Suomessa todella kuullaan. Monimuotoisuus ja paikalliset erityispiirteet kertovat elinvoimaisesta musiikkikentästä”, toteaa Perämaa.
ELÄVÄN MUSIIKIN TAPAHTUMAT 2025, MAAKUNNAT
|Eniten tapahtumia
|Eniten tapahtumia suhteessa asukaslukuun
|1. Uusimaa
|1. Pirkanmaa
|2. Pirkanmaa
|2. Lappi
|3. Varsinais-Suomi
|3. Pohjois-Savo
|4. Pohjois-Pohjanmaa
|4. Keski-Suomi
|5. Keski-Suomi
|5. Ahvenanmaa
|6. Pohjois-Savo
|6. Etelä-Karjala
|7. Lappi
|7. Kymenlaakso
|8. Etelä-Pohjanmaa
|8. Etelä-Pohjanmaa
|9. Päijät-Häme
|9. Pohjois-Karjala
|10. Kymenlaakso
|10. Varsinais-Suomi
|11. Satakunta
|11. Päijät-Häme
|12. Pohjois-Karjala
|12. Kainuu
|13. Etelä-Karjala
|13. Uusimaa
|14. Kanta-Häme
|14. Etelä-Savo
|15. Etelä-Savo
|15. Pohjois-Pohjanmaa
|16. Pohjanmaa
|16. Satakunta
|17. Kainuu
|17. Kanta-Häme
|18. Keski-Pohjanmaa
|18. Keski-Pohjanmaa
|19. Ahvenanmaa
|19. Pohjanmaa
ELÄVÄN MUSIIKIN TAPAHTUMAT 2025, KAUPUNGIT
|Eniten tapahtumia
|Eniten tapahtumia suhteessa asukaslukuun
|1. Helsinki
|1. Kalajoki
|2. Tampere
|2. Kauhava
|3. Turku
|3. Naantali
|4. Oulu
|4. Tampere
|5. Kuopio
|5. Kuopio
|6. Vantaa
|6. Helsinki
|7. Jyväskylä
|7. Joensuu
|8. Lahti
|8. Turku
|9. Espoo
|9. Kotka
|10. Joensuu
|10. Lappeenranta
|11. Kalajoki
|11. Lahti
|12. Pori
|12. Pori
|13. Lappeenranta
|13. Jyväskylä
|14. Kotka
|14. Oulu
|15. Kouvola
|15. Seinäjoki
|16. Hämeenlinna
|16. Hämeenlinna
|17. Kauhava
|17. Vaasa
|18. Seinäjoki
|18. Rovaniemi
|19. Naantali
|19. Kouvola
|20. Rovaniemi
|20. Vantaa
Teosto on tunnettu ja luotettu tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa musiikin ammattimaisen tekemisen ja käyttämisen. Edustamme yli 42 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa. Keräämme musiikin käytöstä korvaukset ja tilitämme ne edelleen musiikin ammattilaisille, jotta he voivat keskittyä työhönsä – uuden tunteita herättävän musiikin luomiseen. Laaja repertoaarimme tunnettuja, ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia tuo lisäarvoa yrityksille, yksilölle ja koko yhteiskunnalle. Musiikki on voima – annetaan sen soida!
