Elävä musiikki soi yhä koko Suomessa – tapahtumamäärät kuitenkin laskussa

Teosto kerää tietoja musiikkitapahtumista kahdesta lähteestä. Ensimmäinen lähde on musiikin käyttölupia ostavat tapahtumajärjestäjät, joiden tulee tietyissä lupatyypeissä raportoida järjestämänsä tapahtumat. Toinen lähde on esiintyjien tekemät esitysilmoitukset, joita käytetään lupakorvausten kohdentamiseen musiikin tekijöille ja kustantajille. Tiedot eivät ole täydellisiä, sillä raportointivelvoite ei koske kaikkia lupia, ja osa esitysilmoituksista jää tekemättä. Kokonaisuudesta voidaan kuitenkin tunnistaa elävän musiikin kehityssuuntia koko maassa.

Heikko taloustilanne vähentää livemusiikin määrää

Vuonna 2025 ilmoitettuja elävän musiikin tapahtumia oli noin 32 500, mikä on 6,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Suurimmat pudotukset tapahtuivat Rovaniemellä (-19 %), Porissa (-19 %) ja Turussa (-16 %). Oulu (+5 %) ja Kuopio (+3 %) olivat niitä harvoja kaupunkeja, joissa tapahtumamäärät kasvoivat.

Livekeikkojen järjestäjiä haastavat kohonneet kustannukset, arvonlisäveron nosto ja yleinen taloustilanne.

”Tutkimusten mukaan musiikki on yhä tärkeää yhdeksälle kymmenestä suomalaisesta ja maailman teknologisoituessa livemusiikki koetaan entistäkin tärkeämmäksi. Noin neljännes on kuitenkin joutunut vähentämään keikoilla käyntiä talodellisista syistä”, kertoo Teoston viestintäjohtaja Vappu Aura, joka esitteli tuloksia elävän musiikin MARS-tapahtumassa helmikuussa.

Elävä musiikki soi siellä, missä vapaa-aikaa vietetään

Teoston keräämien tapahtumailmoitusten mukaan Uusimaa on maakunnista selkeä elävän musiikin keskus. Seuraavana listalla tulee Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa. Asukaslukuun suhteutettuna selkeä ykkönen on Pirkanmaa ja kärkisijoille kiilaa myös Lappi, jossa hiihtokeskukset ja muut matkailukohteet houkuttelevat keikkoja ja konsertteja.

Vaikka suuret kaupungit houkuttelevat suurimman osan livekeikoista, elävää musiikkia esitetään yhä laajasti koko Suomessa. Kun tapahtumamäärät suhteutetaan asukaslukuun, asetelma muuttuu selvästi. Suurten kaupunkien rinnalle kiilaavat matkailu- ja tapahtumavetoiset alueet. Kalajoki nousee koko Suomen ykköseksi, sillä paikkakunnalla on niin ravintoloissa soitettavaa livemusiikkia kuin festivaaleja ja konserttejakin. Lähes yhtä korkealle yltää Kauhava, jossa muun muassa kylpylä tuo sinne runsaasti elävää musiikkia. Myös Naantali ja Tahkon ympäristö Kuopiossa kuuluvat suhteellisiin kärkipaikkakuntiin.

“Aktiivisia livepaikkakuntia yhdistää se, että ne eivät ole keskittyneet vain talvi- tai kesäkauteen vaan siellä on yleensä joku ympärivuorokautinen vapaa-ajan keskus tai elämyspaikka. Viikoittaiset keikat ja tanssit tekevät paikkakunnasta elävän ja kulttuurinnälkäisille houkuttelevan paikan asua”, sanoo Teoston Vappu Aura.

Pubit, baarit ja tanssipaikat ovat suomalaisen livekentän kivijalka

Esitysilmoitukset paljastavat, millaisissa paikoissa livemusiikki todella soi. Vuoden 2025 kärki muodostuu paikoista, joissa keikat ovat osa arkea: Helsingin Molly Malone’s, Tampereen Paapan Kapakka ja Kauhavan Härmän kylpylä muodostavat kolmen kärjen. Nämä paikat järjestävät livemusiikkia lähes joka ilta ja toimivat monilla alueilla tärkeimpinä kulttuurin kohtaamispaikkoina. Niiden lisäksi kymmenen kärjestä löytyvät myös perinteiset musiikkiklubit kuten Bar Loose, On the Rocks, Tavastia ja G Livelab.

“Tämä on selvä viesti: suomalainen elävä musiikki elää ja voi hyvin silloin, kun tutut peruspaikat voivat hyvin. Pubit, baarit ja tanssipaikat ovat verkosto, jonka varaan livemusiikki ja myös tekijöiden toimeentulo rakentuu”, kertoo Teoston asiakaskokemuspäällikkö Susanna Perämaa, joka työskentelee muun muassa musiikin käyttölupien kehittämisen parissa.

Esitysilmoitusten perusteella suomalaiset ovat edelleen vahvasti iskelmäkansaa. Tanssimusiikki, iskelmä ja kotimainen pop sekä rock ovat suurimmassa osassa maakunnista keskeisessä roolissa. Myös paikallisuus näkyy: esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla pelimannimusiikki on erityisen vahvaa. Lapin alueella hiihtokeskusten bilemusiikki erottuu omana ilmiönään.

Kentältä löytyy kuitenkin ilahduttavaa monimuotoisuutta. Rap, raskaan musiikin eri alalajit, punk ja jazz näkyvät esitysilmoituksissa. Tämä vahvistaa kuvaa siitä, että elävä musiikki on yhä monipuolista eikä nojaa vain muutamiin genreihin. Myös Teoston tavoitteena on vahva kotimainen elävän musiikin kenttä.

“Esitysilmoitukset antavat striimauslistoja monimuotoisemman kuvan siitä, millaista musiikkia Suomessa todella kuullaan. Monimuotoisuus ja paikalliset erityispiirteet kertovat elinvoimaisesta musiikkikentästä”, toteaa Perämaa.

ELÄVÄN MUSIIKIN TAPAHTUMAT 2025, MAAKUNNAT

Eniten tapahtumia Eniten tapahtumia suhteessa asukaslukuun 1. Uusimaa 1. Pirkanmaa 2. Pirkanmaa 2. Lappi 3. Varsinais-Suomi 3. Pohjois-Savo 4. Pohjois-Pohjanmaa 4. Keski-Suomi 5. Keski-Suomi 5. Ahvenanmaa 6. Pohjois-Savo 6. Etelä-Karjala 7. Lappi 7. Kymenlaakso 8. Etelä-Pohjanmaa 8. Etelä-Pohjanmaa 9. Päijät-Häme 9. Pohjois-Karjala 10. Kymenlaakso 10. Varsinais-Suomi 11. Satakunta 11. Päijät-Häme 12. Pohjois-Karjala 12. Kainuu 13. Etelä-Karjala 13. Uusimaa 14. Kanta-Häme 14. Etelä-Savo 15. Etelä-Savo 15. Pohjois-Pohjanmaa 16. Pohjanmaa 16. Satakunta 17. Kainuu 17. Kanta-Häme 18. Keski-Pohjanmaa 18. Keski-Pohjanmaa 19. Ahvenanmaa 19. Pohjanmaa

ELÄVÄN MUSIIKIN TAPAHTUMAT 2025, KAUPUNGIT