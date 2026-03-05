Vihreä siirtymä ruokkii infrarakentamista ja lämmittää rakennusalan jääkylmää markkinaa
11.3.2026 13:00:00 EET | Rakennusteollisuus RT ry | Uutinen
Vihreä siirtymä vauhdittaa energiasektorin rakenteellista muutosta, mutta kasvattaa myös kaivos- ja teollisuusinvestointeja sekä investointeja sähkön kantaverkkoon ja tietoliikenneinfrastruktuuriin. Se on luonut positiivista virettä infrarakentamiseen, osoittavat INFRA ry:n aluesuhdannekatsaukset.
Infrainvestoinnit jatkavat kahden prosentin kasvukäyrällä vuonna 2026 toimintaympäristön epävarmuuksista huolimatta. Energiamurros korvaa asuntorakentamisen notkahduksessa menetettyä markkinaa.
”Tuulivoiman rakentaminen on alamaissa, mutta esimerkiksi aurinkovoimaloita rakennetaan nyt Lappia lukuun ottamatta koko Suomessa. Sen liitännäisenä investoidaan sähkön varastointiin, ja energiamurroksen seurauksena vahvistetaan myös sähkön siirtoyhteyksiä. Lumipalloefekti luo työpaikkoja infrasektorille läpi Suomen”, INFRAn toimitusjohtaja Paavo Syrjö iloitsee.
”Myös kunnat panostavat infraan haastavasta taloustilanteestaan huolimatta. Kuusi suurinta kaupunkia lisää katu- ja muuta infrarakentamista. Helsingissä, Vantaalla, Tampereella ja ehkä pian Turussakin raitiotieinvestoinnit kasvattavat markkinaa luoden työpaikkoja.”
Selvin kasvu inframarkkinassa keskittyy INFRAn Uudenmaan, Hämeen ja Pohjanmaan piirien alueille. Aluetarkastelussa korostuvat myös Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Pohjois-Karjalan kaivosinvestoinnit, jotka kuitenkin Pohjanmaata lukuun ottamatta realisoituvat vasta 2030-luvulla. Datakeskuksia nousee etenkin Uudellemaalle, Kaakkois-Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Etelä-Savossakin on Mikkelin seudulla kaksi hanketta lupavaiheessa, ja rakentamista on luvassa jo vuonna 2026. Teollisuus- ja julkinen rakentaminen työllistävät useammassa maakunnassa.
Väylärahoitus kohdentuu vilkkaimmille yhteysväleille
Ratainvestoinnit painottuvat INFRAn aluekatsausten perusteella pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle, Kanta-Hämeeseen ja Turkuun. Isoimmat maantieinvestoinnit osuvat Uudellemaalle, Länsi-Suomeen, Hämeeseen, Keski-Suomeen ja Pohjois-Savoon.
Perusväylänpidon korjausvelkarahoituksella tehdään yhä pieniä maantien ja radanparantamisia sekä siltakorjauksia kaikkialla Suomessa. Kokonaisturvallisuutta ja sotilaallista liikkuvuutta parantavia hankkeita on myös eri puolilla maata.
”Väyläinvestointien painopiste on siellä missä eniten liikutaan, kuten Vantaan ratikassa, Helsinki–Tampere-radassa ja Espoon kaupunkiradassa sekä E18:ssa Raisiossa ja Vt 5:ssä Leppävirta–Kuopio. Pääministeri Orpon hallituksen yli kolmen miljardin euron infrainvestointiohjelma työllistää nyt erityisesti urakoitsijoiden tarjouslaskijoita. Moni hanke käynnistyy tänä vuonna, ja se tietää töitä väyliä rakentaville pää- ja aliurakoitsijoille”, Syrjö analysoi.
Rakennusteollisuus RT:ssä infratoimialaa edustava INFRA julkisti aluesuhdannekatsauksensa Ammattipäivillä Tampereella 11.3.2026. INFRAn jäsenyritykset rakentavat ja pitävät kunnossa liikenne-, kunta- ja energiainfraa, tuottavat rakentamisen kiviainekset sekä tarjoavat purku- ja kierrätyspalveluja ja kaivosteollisuuden materiaalilogistisia palveluja.
Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä.
Lue lisää julkaisijalta Rakennusteollisuus RT ry
Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa kisahistorian paras tulos5.3.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Turvallisuuskilpailussa nähtiin vahvaa sitoutumista ja koettiin iloisia yllätyksiä. Yhteistyö toimi ja jokainen kantoi vastuunsa rakentamisen turvallisuusketjussa myös työmaalla, jonne menivät kolmen kilpailusarjan ykkössijat.
EU-sääntely ei saa pysäyttää kriittistä infraa – vaikuttamista EU:n piirissä tiivistettävä entisestään4.2.2026 09:12:13 EET | Tiedote
EU:n liikennepäästösääntely on joutunut kovaan testiin Pohjois-Euroopan paukkupakkasissa. AdBlue-järjestelmien vauriot kylmällä säällä käyvät kalliiksi yrityksille, mutta haastavat myös huoltovarmuutta ja turvallisuutta. INFRA pitää tilannetta tärkeänä muistutuksena siitä, että Suomen EU-vaikuttamista on tiivistettävä entisestään uusia kumppanuuksia rakentaen.
Rakennetun ympäristön digitalisaatio -hanke mullistaa alan toimintatapoja ja nostaa tuottavuutta3.2.2026 12:15:00 EET | Tiedote
Kiinteistö- ja rakentamisalan tähän asti suurimmassa digitalisaatiohankkeessa rakennetaan perustaa vakioidulle, yhteentoimivalle ja koneluettavalle tiedolle. Tavoitteena on löytää konkreettisia keinoja tukea työtä niin työmailla kuin toimistoilla sekä parantaa koko arvoketjun tuottavuutta, laatua ja asiakaskokemusta.
Rakennusalan työturvallisuuskilpailut edistävät turvallisuutta - valtakunnallisessa talonrakentamisen kisassa voittajakolmikko äärimmäisen tasainen28.1.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Valtakunnallisessa rakennusalan työturvallisuuskilpailussa palkitaan vuosittain rakennustyömaa, jolla työturvallisuusasiat on hoidettu esimerkillisellä tavalla. Turvallisuuskilpailujen kärjessä on tahkottu aiemminkin kovia tuloksia, mutta tämänvuotisista päätuomari tuli erityisen onnelliseksi.
Matti Loukkola nimitetty Taltekan toimitusjohtajaksi27.1.2026 08:15:00 EET | Tiedote
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n toimitusjohtajana ja Rakennusteollisuus RT:n johtoryhmän jäsenenä aloittaa helmikuun alussa Matti Loukkola.
