Lasten käytösongelmien tutkimus jatkuu Pohteen neuvoloissa kesään 2026 asti

DIGIPARENT-tutkimus jatkuu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen neuvoloissa 31. toukokuuta 2026 asti. Tutkimuksessa selvitetään, miten lasten käytösongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa digiavusteisen vanhempainohjauksen avulla. Tutkimusta on toteutettu Pohteen alueella jo yli kahden vuoden ajan, ja sitä vetää Turun yliopisto.

DIGIPARENT-tutkimukseen osallistuvat perheet täyttävät uudet kyselylomakkeet lapsen viisivuotisneuvolan yhteydessä. Kyselyn avulla pyritään tunnistamaan varhaisia käytösongelmia, joita voivat olla esimerkiksi tottelemattomuus, uhmakkuus, kiukunpuuskat tai kovakouraisuus. Lapsilta otetaan neuvolassa myös uusi poskisolunäyte, koska tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten perheiden saama tuki vaikuttaa ihmisen biologiaan solutasolla.

Tähän mennessä tutkimuksessa on seulottu lasten käytösongelmia neuvolan nelivuotistarkastuksissa, joissa myös otettiin lapsilta poskisolunäyte. Kahden vuoden aikana seulontoja on tehty lähes 2 000 lapselle.

Voimaperheet-ohjelma tukee perheitä arjessa

Ne perheet, joiden lapsi täyttää viisi vuotta 31. toukokuuta 2026 mennessä ja jotka osallistuivat tutkimukseen lapsen ollessa nelivuotias, voivat ohjautua vielä vuoden 2026 aikana Voimaperheet-vanhempainohjausohjelmaan. Ohjelmassa pyritään ennalta ehkäisemään ja hoitamaan varhaislapsuuden käytösongelmia. Ohjelma perustuu pitkään tutkimus- ja kehittämistyöhön, ja sen suunnittelussa on huomioitu lapsiperheiden arjen kiire ja kuormittavuus.

Voimaperheet-toimintamalli on käytössä ja tutkimuksen kohteena 12 hyvinvointialueella Suomessa. Pohde on ensimmäinen hyvinvointialue, jossa ohjelmaan osallistuvat viisivuotiaiden lasten perheet.

Tähän mennessä Voimaperheet-ohjelmaan on osallistunut Pohjois-Pohjanmaalta yhteensä 73 perhettä.

