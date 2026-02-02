Vuonna 2025 voimaan tulleet oikeudenkäymiskaaren muutokset näkyivät heti korkeimman oikeuden toiminnassa

Korkeimmalle oikeudelle siirrettiin viime vuoden aikana huhtikuussa voimaan tulleiden uusien säännösten jälkeen yhteensä viisi ennakkopäätöskysymystä. Ennakkopäätöskysymyksen ja hyppyvalituksen tarkoituksena on tehostaa korkeimman oikeuden oikeuskäytännön ohjaamistehtävää saattamalla tulkinnanvaraiset oikeuskysymykset entistä nopeammin korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. ”On hyvä, että tuomioistuimet ottivat tämän mahdollisuuden heti käyttöönsä. Me priorisoimme näiden käsittelyä korkeimmassa oikeudessa, mikä on tärkeää järjestelmän käytännön toimivuuden kannalta”, presidentti Tatu Leppänen kertoo omassa katsauksessaan, juuri julkaistussa vuosikertomuksessa.



Oikeusneuvos Jukka Sippo tarkastelee lähemmin korkeimman oikeuden oikeuskäytännön ohjaamistehtävää artikkelissaan Ohjausta ja oikeussuojaa – Korkein oikeus lainkäyttäjänä. Hänen tekstinsä käsittelee sekä muutoksenhaun että prejudikaattiratkaisun erityispiirteitä. Oikeusneuvos Timo Ojala ja esittelijäneuvos Matti Pyöriä esittelevät yhteisessä artikkelissaan sotilasrikosten ja sotilasoikeudenkäynnin keskeisiä piirteitä, käyvät läpi kehityssuuntauksia ja luovat lopuksi katsauksen tulevaisuuden näkymiin.



Viime vuoden kesäkuussa aloittanut uusi kansliapäällikkö Kaisa Kuparinen kertoo korkeimman oikeuden toimintaa kuvaavien avainlukujen lisäksi ensimmäisestä vuosipuoliskostaan ja kokemuksistaan kansliapäällikkönä. Vuosikertomus avaa lukijoille myös näkymän korkeimman oikeuden hallinnon tehtäviin, jotka ovat vuosien varrella kasvaneet ja monimutkaistuneet.