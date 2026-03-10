Vaasan kaupunki onnittelee vuonna 2025 menestyneitä urheilijoita

Liitteenä kaikkien menestyneiden urheilijoiden nimet



Listassa ovat mukana seurojen ilmoittamat vaasalaiset ja vaasalaisia urheiluseuroja edustavat juniorisarjojen, yleisten sarjojen ja paraurheilijoiden SM-, PM-, EM-, MM- ja olympiamitalistit.

Palkitsemistilaisuus pidettiin Vaasan kaupungintalolla 9.3.2026. Palkittavia urheilijoita oli yhteensä 157.

Kansainvälistä arvokisamenestystä saavuttaneet urheilijat palkittiin lisäksi stipendeillä.