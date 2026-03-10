Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kaupunki onnittelee vuonna 2025 menestyneitä urheilijoita

10.3.2026 13:06:26 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupunki on palkinnut paikallisia urheilijoita, jotka menestyivät vuonna 2025 valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Heitä on yhteensä 157.

Maanantaina 9.3. Vaasan kaupungintalolla palkittiin muun muassa Vasa Simsällskapin uimareita.
Maanantaina 9.3. Vaasan kaupungintalolla palkittiin muun muassa Vasa Simsällskapin uimareita. Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund

Liitteenä kaikkien menestyneiden urheilijoiden nimet

Listassa ovat mukana seurojen ilmoittamat vaasalaiset ja vaasalaisia urheiluseuroja edustavat juniorisarjojen, yleisten sarjojen ja paraurheilijoiden SM-, PM-, EM-, MM- ja olympiamitalistit.

Palkitsemistilaisuus pidettiin Vaasan kaupungintalolla 9.3.2026. Palkittavia urheilijoita oli yhteensä 157.

Kansainvälistä arvokisamenestystä saavuttaneet urheilijat palkittiin lisäksi stipendeillä.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasaliikuntaurheilu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Maanantaina 9.3. Vaasan kaupungintalolla palkittiin muun muassa Vasa Simsällskapin uimareita.
Maanantaina 9.3. Vaasan kaupungintalolla palkittiin muun muassa Vasa Simsällskapin uimareita.
Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund
Lataa
Maanantaina 9.3. Vaasan kaupungintalolla palkittiin muun muassa Vaasan Salaman (koripallo) pelaajia.
Maanantaina 9.3. Vaasan kaupungintalolla palkittiin muun muassa Vaasan Salaman (koripallo) pelaajia.
Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund
Lataa

Liitteet

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye