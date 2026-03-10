Vaasan kaupunki onnittelee vuonna 2025 menestyneitä urheilijoita
10.3.2026 13:06:26 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki on palkinnut paikallisia urheilijoita, jotka menestyivät vuonna 2025 valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Heitä on yhteensä 157.
Liitteenä kaikkien menestyneiden urheilijoiden nimet
Listassa ovat mukana seurojen ilmoittamat vaasalaiset ja vaasalaisia urheiluseuroja edustavat juniorisarjojen, yleisten sarjojen ja paraurheilijoiden SM-, PM-, EM-, MM- ja olympiamitalistit.
Palkitsemistilaisuus pidettiin Vaasan kaupungintalolla 9.3.2026. Palkittavia urheilijoita oli yhteensä 157.
Kansainvälistä arvokisamenestystä saavuttaneet urheilijat palkittiin lisäksi stipendeillä.
Mika LehtonenLiikuntatoimenjohtajaPuh:040 718 7034mika.lehtonen@vaasa.fi
