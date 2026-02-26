Pellervon taloustutkimus PTT

Kutsu: Miten Suomen ja Euroopan käy maailman myrskyissä – PTT:n kansantalouden ennusteen julkistus 25.3. klo 10.00

10.3.2026 11:41:44 EET | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu

Maailmanpolitiikan myräkät eivät tunnu rauhoittuvan, ja Suomen talouden käänteen odotus on vain venynyt. Miltä näyttää tämän ja ensi vuoden talouskehitys? Pellervon taloustutkimus PTT julkistaa kevään kansantalouden ennusteensa webinaarissa keskiviikkona 25.3. klo 10.

Pohdimme muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Euroopasta on tullut lastu laineilla, ja sen on vaikeaa löytää paikkaansa muuttuneessa ajassa. Miltä maanosan tulevaisuus näyttää?
  • Suomen työmarkkinat kyntävät syvällä – onko jo näköpiirissä parempaa?
  • Hallituksen kehysriihi on edessä – pitäisikö lisäsopeutuksista linjata vielä tänä vuonna?

Ilmoittaudu mukaan webinaariin tästä: https://link.webropol.com/ep/pttennuste2026

Lähetämme sinulle linkin lähetykseen tilaisuutta edeltävänä päivänä. Tervetuloa!

Huom: ennuste on luettavissa verkkosivuillamme www.ptt.fi 25.3. jo klo 9.00

Ennustemateriaalit toimituksille:

Kimmo Mäkilä, kimmo.makila@ptt.fi 040 358 0222

Avainsanat

talousennusteeurooppatyömarkkinatwebinaarikansantalous

Tietoja julkaisijasta

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

