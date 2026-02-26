Kutsu: Miten Suomen ja Euroopan käy maailman myrskyissä – PTT:n kansantalouden ennusteen julkistus 25.3. klo 10.00
Maailmanpolitiikan myräkät eivät tunnu rauhoittuvan, ja Suomen talouden käänteen odotus on vain venynyt. Miltä näyttää tämän ja ensi vuoden talouskehitys? Pellervon taloustutkimus PTT julkistaa kevään kansantalouden ennusteensa webinaarissa keskiviikkona 25.3. klo 10.
Pohdimme muun muassa seuraavia kysymyksiä:
- Euroopasta on tullut lastu laineilla, ja sen on vaikeaa löytää paikkaansa muuttuneessa ajassa. Miltä maanosan tulevaisuus näyttää?
- Suomen työmarkkinat kyntävät syvällä – onko jo näköpiirissä parempaa?
- Hallituksen kehysriihi on edessä – pitäisikö lisäsopeutuksista linjata vielä tänä vuonna?
Ilmoittaudu mukaan webinaariin tästä: https://link.webropol.com/ep/pttennuste2026
Lähetämme sinulle linkin lähetykseen tilaisuutta edeltävänä päivänä. Tervetuloa!
Huom: ennuste on luettavissa verkkosivuillamme www.ptt.fi 25.3. jo klo 9.00
Ennustemateriaalit toimituksille:
Kimmo Mäkilä, kimmo.makila@ptt.fi 040 358 0222
