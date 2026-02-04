Hämeen kauppakamarin Lahden toimisto muuttaa Crazy Townin tiloihin
10.3.2026 12:37:16 EET | Hämeen kauppakamari | Tiedote
Hämeen kauppakamarin Lahden toimisto muuttaa nykyisistä Aleksanterinkatu 17 sijaitsevista tiloista maaliskuussa Crazy Townin tiloihin Kulmalan taloon osoitteeseen Aleksanterinkatu 16. ”Muutto mahdollistaa meille entistä paremmin erilaisten kohtaamisten, koulutusten ja tapahtumien järjestämisen ympäristössä, joka kannustaa yhteistyöhön ja verkostoitumiseen”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen kauppakamarin Lahden toimisto muuttaa maaliskuussa nykyisistä Crazy Townille. ”Olemme jatkossa osa uutta yhteisöllistä Crazy Townia, joka kerää yrittäjiä ja elinkeinoelämän sidosryhmiä saman katon alle. Myös Hämeenlinnan toimistomme toimii vastaavantyyppisissä tiloissa Parkki Business Parkissa”, Vanhala toteaa.
“On todella hienoa saada Hämeen kauppakamari osaksi Crazy Townin Lahden yhteisöä. Kauppakamari tuo mukanaan vahvan linkin alueen yrityskenttään ja elinkeinoelämän kehittämiseen, mikä rikastuttaa koko yhteisöämme. Uskomme, että saman katon alla syntyy uusia kohtaamisia, yhteistyötä ja tapahtumia, jotka hyödyttävät niin jäsenyrityksiä kuin koko Lahden seutua”, toteaa Crazy Townin yhteisömanageri Sini Mäkelä.
Muuton aikana perjantaina 20.3. kauppakamarin Hämeenlinnan toimisto palvelee normaalisti. Myös yritysten ulkomaankaupassa tarvitsemat sähköiset vientiasiakirjat vahvistetaan Hämeenlinnan toimistosta käsin muuttopäivänä.
Hämeen kauppakamarin Lahden toimiston uusi osoite on 23.3.2026 alkaen Aleksanterinkatu 16, 15140 Lahti. Aleksanterinkadulla olevat ulko-ovat ovat turvallisuussyistä lukossa, joten tullessasi meitä tapaamaan niin soitathan etukäteen ja tulemme noutamaan sinut ovelta. Yhteystietomme löydät kotisivuiltamme tästä linkistä >>>
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne VanhalaToimitusjohtajaPuh:050 339 1625anne.vanhala@hamechamber.fi
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
