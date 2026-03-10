Lakivaliokunnan sd-edustajat: Nuorisorangaistuksen uudistus tehtävä huolellisesti
10.3.2026 12:38:38 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Nuorisorikollisuus on herättänyt viime aikoina runsaasti huolta, etenkin Crime as a Service -ilmiö. Helsingin poliisi tiedotti maanantaina 9.3. tapauksesta, jossa kaksi alaikäistä nuorta oli värvätty tekemään tilausrikos. SDP:n lakivaliokunnan edustajien Anette Karlssonin, Jani Kokon, Pia Hiltusen ja Juha Viitalan mukaan nuorisorangaistuksen uudistaminen on tärkeää, mutta muutokset on tehtävä huolellisesti ja vaikuttavuuteen perustuen.
Hallitus valmistelee parhaillaan muutoksia nuorisorangaistusta koskevaan lainsäädäntöön. Nuorisorangaistus on nuorille rikoksentekijöille tarkoitettu seuraamus, jonka tavoitteena on ehkäistä rikosten uusimista ja katkaista rikoskierre mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
– Nuori tarvitsee selkeät rajat, mutta usein myös tukea, jotta suunta voi oikeasti muuttua. Nuorisorangaistuksen kaltaisten keinojen on autettava nuorta takaisin kiinni arkeen, jotta rikoskierre saadaan katkaistua mahdollisimman varhain, toteaa Anette Karlsson.
– Rangaistuksen rinnalla on huolehdittava siitä, että nuori saa tukea esimerkiksi koulunkäyntiin ja arjen hallintaan, joka edellyttää eri viranomaisten yhteistyötä. Muuten rikoskierre voi helposti jatkua, muistuttaa Karlsson.
Helsingin poliisin julkaisemat tiedot laajasta rikosvyyhdistä kertovat, että kahta nuorta epäillään tilaustyönä tehdystä murhan yrityksestä. Useilla rikosvyyhdin epäillyistä on yhteyksiä nimeämättömään helsinkiläiseen katujengiin.
– Nuorten rikoksiin on puututtava jämäkästi, uskottavasti ja vaikuttavasti. Samalla on tärkeää varmistaa, että käytössä olevat seuraamukset toimivat käytännössä ja ehkäisevät rikosten uusimista, sanoo Jani Kokko.
– Nuorisorikollisuuteen puuttumiseen on oltava riittävä keinovalikoima. Ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys on suuri, mutta myös rikosoikeudellisten seuraamusten on vastattava nuorisorikollisuuden kasvuun. Kuntouttava toiminta ja muut tukipalvelut ovat tärkeässä roolissa etenkin alaikäisten uusintarikollisuuden vähentämisessä, korostaa Pia Hiltunen.
SDP:n kansanedustajat pitävät huolestuttavana poliisin uutisoiman tapausten nuorten roolia, sekä Crime as a Service -ilmiötä, jossa rikoksentekijöiksi voidaan värvätä ihmisiä. Tässä tapauksessa rikoksentekijöiksi värvätyt nuoret olivat tekohetkellä 15-vuotiaita.
– Kun nuoren tilanteeseen puututaan riittävän varhain, voidaan estää vakavampien rikosten syntyminen myöhemmin. Siksi on tärkeää, että nuorille suunnatut seuraamukset toimivat käytännössä mahdollisimman hyvin, huomauttaa Juha Viitala.
SDP:n kansanedustajien mukaan nuorisorangaistuksen uudistusta on tarkasteltava osana laajempaa työtä nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi. Uudistuksen onnistuminen edellyttää myös riittäviä resursseja, monialaista yhteistyötä sekä nuorten yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa tukea.
