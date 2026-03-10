Lakivaliokunnan sd-edustajat: Nuorisorangaistuksen uudistus tehtävä huolellisesti

SDP:n Perholehto: Suostumuksettomat seksuaaliset ”deepfaket” kiellettävä 8.3.2026 11:17:45 EET | Tiedote

Alkuvuoden puhutuimpia tekoälyilmiöitä oli Elon Muskin Grok-tekoäly, jolla ympäri maailman tuotettiin seksuaalissävytteistä ja suostumuksetonta materiaalia erityisesti naisista ja jopa lapsista. SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto vaatii, että Suomi pistää kaiken vaikutusvaltansa peliin EU:ssa ja ottaa tavoitteeksi ajaa seksuaaliset suostumuksettomat syväväärennökset tekoälyasetukseen uudeksi, yksiselitteisesti kielletyksi kategoriaksi.