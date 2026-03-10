Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan ansioritarikunta: Sauli Niinistö ja muut ansioituneet eurooppalaiset saivat tunnustuksen

10.3.2026 14:36:02 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Euroopan ansioritarikuntaan nimitettiin merkittävästi Euroopan yhdentymiseen vaikuttaneita henkilöitä.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola julkisti tänään Strasbourgissa ensimmäiset Euroopan ansioritarikunnan jäsenet. Kunniamerkillä huomioidaan sellaisten henkilöiden saavutukset, jotka ovat merkittävästi edistäneet Euroopan yhdentymistä tai edistäneet ja puolustaneet EU:n arvoja.


”Euroopan rakensivat ihmiset. He rakensivat siltoja, ylittivät esteitä, kumosivat diktatuureja ja selvisivät kriiseistä, jotta mantereemme tulevaisuus voisi olla valoisampi. Tämä eurooppalainen sitoumus ansaitsee tunnustuksen. Euroopan ansioritarikunta on niille, jotka paitsi uskoivat Eurooppaan, myös auttoivat rakentamaan sitä”, sanoi puhemies Metsola.


Valintalautakuntaan kuuluivat puhemies Metsola, varapuhemiehet Sophie Wilmès ja Ewa Kopacz sekä veteraanipoliitikot Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell ja Enrico Letta. Nimitysehdotuksia tekivät Eurooppa-neuvostoon kuuluvat valtion- tai hallitusten johtajat, kansallisten parlamenttien puhemiehet ja EU:n toimielinten puheenjohtajat. He valitsivat seuraavat ansioritarikunnan jäsenet:

  • Angela Merkel, Saksan entinen liittokansleri
  • Lech Wałęsa, Solidarność-liikkeen entinen johtaja ja Puolan entinen presidentti
  • Volodymyr Zelenskyi, Ukrainan presidentti

nimitettiin ansioritarikunnan poikkeuksellisen ansioituneiksi jäseniksi.

  • Valdas Adamkus, Liettuan entinen presidentti
  • Jerzy Buzek, Puolan entinen pääministeri ja Euroopan parlamentin entinen puhemies
  • Aníbal Cavaco Silva, Portugalin entinen presidentti ja pääministeri
  • Sauli Niinistö, Suomen tasavallan presidentti 2012–2024 ja eduskunnan puhemies 2007–2011
  • Pietro Parolin, kardinaali ja Vatikaanin valtiosihteeri
  • Mary Robinson, Irlannin entinen presidentti ja YK:n ihmisoikeusvaltuutettu
  • Maia Sandu, Moldovan presidentti
  • Javier Solana y de Madariaga, EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan entinen korkea edustaja
  • Wolfgang Schüssel, Itävallan entinen liittokansleri
  • Jean-Claude Trichet, Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja

nimitettiin ansioritarikunnan kunniajäseniksi.

  • José Andrés, kokki ja World Central Kitchen -kansalaisjärjestön perustaja
  • Giannis Antetokounmpo, koripalloilija
  • Marc Gjidara, lakimies ja tutkija
  • Sandra Lejniece, lääkäri ja tutkija
  • Oleksandra Matviitšuk, ihmisoikeusjuristi
  • Viviane Reding, Euroopan komission entinen varapuheenjohtaja
  • Paul David Hewson (Bono), David Howell Evans, Adam Charles Clayton ja Laurence Joseph Mullen Jr, U2-yhtyeen jäsenet

nimitettiin ansioritarikunnan jäseniksi.

Euroopan parlamentin puhemiehistö päätti vuonna 2025 Schumanin julistuksen 75-vuotispäivän johdosta ottaa käyttöön ensimmäisen EU:n toimielimen myöntämän eurooppalaisen tunnustuksen. Sillä juhlistetaan henkilöitä, jotka ovat merkittävästi edistäneet Euroopan yhdentymistä tai eurooppalaisia arvoja.


Tunnustuksen saajat kutsutaan seremoniaan, joka pidetään Strasbourgin täysistunnon yhteydessä 18.–21. toukokuuta.

