Euroopan ansioritarikunta: Sauli Niinistö ja muut ansioituneet eurooppalaiset saivat tunnustuksen

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola julkisti tänään Strasbourgissa ensimmäiset Euroopan ansioritarikunnan jäsenet. Kunniamerkillä huomioidaan sellaisten henkilöiden saavutukset, jotka ovat merkittävästi edistäneet Euroopan yhdentymistä tai edistäneet ja puolustaneet EU:n arvoja.



”Euroopan rakensivat ihmiset. He rakensivat siltoja, ylittivät esteitä, kumosivat diktatuureja ja selvisivät kriiseistä, jotta mantereemme tulevaisuus voisi olla valoisampi. Tämä eurooppalainen sitoumus ansaitsee tunnustuksen. Euroopan ansioritarikunta on niille, jotka paitsi uskoivat Eurooppaan, myös auttoivat rakentamaan sitä”, sanoi puhemies Metsola.



Valintalautakuntaan kuuluivat puhemies Metsola, varapuhemiehet Sophie Wilmès ja Ewa Kopacz sekä veteraanipoliitikot Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell ja Enrico Letta. Nimitysehdotuksia tekivät Eurooppa-neuvostoon kuuluvat valtion- tai hallitusten johtajat, kansallisten parlamenttien puhemiehet ja EU:n toimielinten puheenjohtajat. He valitsivat seuraavat ansioritarikunnan jäsenet:





Angela Merkel, Saksan entinen liittokansleri

Lech Wałęsa, Solidarność-liikkeen entinen johtaja ja Puolan entinen presidentti

Volodymyr Zelenskyi, Ukrainan presidentti

nimitettiin ansioritarikunnan poikkeuksellisen ansioituneiksi jäseniksi.





Valdas Adamkus, Liettuan entinen presidentti

Jerzy Buzek, Puolan entinen pääministeri ja Euroopan parlamentin entinen puhemies

Aníbal Cavaco Silva, Portugalin entinen presidentti ja pääministeri

Sauli Niinistö, Suomen tasavallan presidentti 2012–2024 ja eduskunnan puhemies 2007–2011

Pietro Parolin, kardinaali ja Vatikaanin valtiosihteeri

Mary Robinson, Irlannin entinen presidentti ja YK:n ihmisoikeusvaltuutettu

Maia Sandu, Moldovan presidentti

Javier Solana y de Madariaga, EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan entinen korkea edustaja

Wolfgang Schüssel, Itävallan entinen liittokansleri

Jean-Claude Trichet, Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja

nimitettiin ansioritarikunnan kunniajäseniksi.





José Andrés, kokki ja World Central Kitchen -kansalaisjärjestön perustaja

Giannis Antetokounmpo, koripalloilija

Marc Gjidara, lakimies ja tutkija

Sandra Lejniece, lääkäri ja tutkija

Oleksandra Matviitšuk, ihmisoikeusjuristi

Viviane Reding, Euroopan komission entinen varapuheenjohtaja

Paul David Hewson (Bono), David Howell Evans, Adam Charles Clayton ja Laurence Joseph Mullen Jr, U2-yhtyeen jäsenet

nimitettiin ansioritarikunnan jäseniksi.





Euroopan parlamentin puhemiehistö päätti vuonna 2025 Schumanin julistuksen 75-vuotispäivän johdosta ottaa käyttöön ensimmäisen EU:n toimielimen myöntämän eurooppalaisen tunnustuksen. Sillä juhlistetaan henkilöitä, jotka ovat merkittävästi edistäneet Euroopan yhdentymistä tai eurooppalaisia arvoja.



Seuraavaksi



Tunnustuksen saajat kutsutaan seremoniaan, joka pidetään Strasbourgin täysistunnon yhteydessä 18.–21. toukokuuta.