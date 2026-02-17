Elinkeinoelämävetoinen yhdistys elävöittämään Helsingin keskustaa

Radikaalisti uudistuva ydinkeskustan yhdistys jatkaa vuodesta 1995 toimineen Helsinki City Markkinoinnin työtä vahvistetuin resurssein ja huomattavasti monialaisemmalla jäsenpohjalla, jossa myös Helsingin kaupunki on vahvasti mukana.

”Ydinkeskustan ankkuriyritykset ovat ottaneet ennakkoluulottoman askeleen elinvoimaisen keskustan puolesta ja sitoutuneet yhdistyksen toimintaan alkuvaiheessa neljäksi vuodeksi. Näyttöjä toiminnasta odotetaan jo ensimmäisen toimintavuoden aikana”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen.

Helsinki ottaa oppia Tukholmasta ja siirtyy keskustan kehittämisessä kampanjoista pysyvään, ammattimaisesti ja elinkeinoelämävetoisesti johdettuun tapaan toimia. Yritykset ja kaupungin yhteen kokoava yhdistys innostaa yhdessä tekemiseen, luo tapahtumallisuutta ja syitä tulla keskustaan, jakaa tietoa ja rakentaa myönteistä ja ylpeää tekemisen henkeä.

”Tämä on seuraava askel Helsinki City Markkinoinnin pitkässä työssä – nyt viemme keskustan kehittämisen uudelle, operatiiviselle tasolle. Tavoitteena on selkeä lisäys keskustan kävijämäärissä, näkyvyydessä, investoinneissa, tapahtumissa ja vetovoimassa. Rekrytoimme noin neljän hengen operatiivisen ammattilaistiimin, asetamme yhteiset tavoitteet ja mittarit sekä yhdistämme kaupungin ja yritysten osaamisen konkreettisiksi teoiksi. Näin luomme lisää syitä tulla ja viipyä keskustassa sekä synnytämme uusia työpaikkoja, elämyksiä ja palveluita”, linjaa yhdistyksen puheenjohtaja ja Ilmarisen toimitilojen vuokraustoiminnasta vastaava Ville Laurila.

Helsingin kaupunki sujuvan yhteistyön mahdollistajana

Uuden yhdistyksen lisäksi Helsingin kaupunki vahvistaa toimintaansa ydinkeskustan kehittämisessä. Kaupunki on nimittänyt ydinkeskustan kehittämistä varten strategisen yhteistyöryhmän, osallistuu yhdistyksen rahoitukseen yhtenä rahoittajana ja rekrytoi uudelle ydinkeskustan elinvoimakokonaisuudelle projektijohtajan.

”Nyt perustettava yhdistys tulee olemaan tärkeä lenkki elinkeinoelämän ja kaupungin välillä. Uskon, että uudet rakenteet ja yhteistyömuodot varmistavat ydinkeskustan uuden nousun”, sanoo Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Helsingin kaupunkistrategiassa todetaan: ”Elinvoimainen keskusta on Helsingille keskeinen vetovoimatekijä ja käyntikortti. Haluamme keskustan kehittyvän kiinnostavana kaupungin sydämenä, jonne halutaan tulla ja jossa viihdytään. Keskustan elinvoima syntyy ihmisistä, yrityksistä, elämyksistä ja siitä, että tapahtuu.”

Yhdistyksen perustajajäseniä ovat: Aimo Park Finland Oy, Eckerö Line Ab Oy, EuroPark Finland Oy, Exilion Management Oy, Helsingin Osuuskauppa Elanto, Helsingin Satama Oy, Keva, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kesko Oyj, Lidl Suomi Ky, NoHo Partners Oyj, Sokotel Oy, Sponda Oy, Stockmann Oyj Abp, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), Tallink Silja Oy, Viking Line Abp. Helsingin kaupunki liittyy yhdistyksen jäseneksi ja yhdeksi rahoittajaksi. Helsingin seudun kauppakamari on koordinoinut yhdistyksen käynnistysvaihetta.

Lisätiedot:

Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja, +358 50 559 9183

Ville Laurila, Helsinki City Markkinointi ry:n hallituksen pj., +358 40 501 0040

Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja, markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi, +358 50 571 3564.

Taustamateriaali: Elinkeinoelämän ja kaupungin toimeksiannosta tuotettu Elävä Keskusta -konsulttiselvitys (Pluto Finland Oy, Mikko Leisti 10/2025).

Taustamateriaalipyynnöt: Heini Larros, Helsingin seudun kauppakamarin viestintäjohtajaheini.larros@helsinki.chamber.fi, +358 40 526 9728