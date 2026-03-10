SDP EDUSKUNTA

SDP:n Lauri Lyly: Hallituksen määräaikaislakiesityksen ongelmat kasaantuvat

10.3.2026 14:02:51 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta päätti tänään yksimielisesti lähettää hallituksen esityksen määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Valiokunnan varapuheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly pitää ratkaisua osoituksena esityksen merkittävistä puutteista.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

– Kun työelämää koskeva keskeinen lainsäädäntö herättää perusoikeudellisia ja kansainvälisiin sopimuksiin liittyviä sisällöllisiä kysymyksiä, on täysin perusteltua, että asia arvioidaan myös perustuslakivaliokunnassa, Lyly sanoo.

Lylyn mukaan työelämälainsäädännön keskeinen tavoite on ollut lisätä työelämän turvallisuutta ja ennustettavuutta sekä vähentää perusteettomia määräaikaisia työsuhteita. Tätä linjaa tukevat myös kansainväliset velvoitteet.

– Työelämän pitää olla työntekijälle turvallinen ja ennustettava. Siksi lainsäädännön lähtökohtana on ollut vähentää perusteettomia määräaikaisuuksia, ei lisätä niitä. Hallituksen määräaikaisuuksia lisäävä esitys tekee juuri päinvastoin, Lyly korostaa.

Hallituksen esitys mahdollistaisi määräaikaisen työsopimuksen tekemisen jopa vuoden ajaksi ilman perusteltua syytä ja jopa kolme kertaa sen vuoden aikana. Hallituksen omassa esityksessäkin arvioidaan, että muutos lisäisi määräaikaisten työsuhteiden määrää noin 20 000:lla.

– Suunta on väärä. Kun määräaikaisuudet jo nyt koskettavat erityisesti nuoria työntekijöitä ja naisia, tällainen muutos lisää epävarmuutta työelämässä ja lisää perhe- ja raskaussyrjintää, Lyly sanoo.

Erityisen yleisiä määräaikaiset työsuhteet ovat julkisella sektorilla, jossa jo noin joka neljäs työntekijä työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa.

Lyly muistuttaa, että esityksen ongelmista on varoitettu jo pitkään.

– Olemme tuoneet esityksen puutteita ja riskejä esiin. Samaa viestiä on tullut myös asiantuntijoilta ja oikeusoppineilta. Toivon, että hallitus kuuntelee tällä kertaa muitakin kuin työnantajajärjestöjä, myös niitä työntekijöitä, jotka elävät määräaikaisten työsuhteiden epävarmuudessa. Lakiesityksen käsittely valiokunnassa venyy perustuslakivaliokunnan lausuntopyynnön vuoksi eli aikaa on korjata esitys, Lyly päättää.

Avainsanat

työelämätyöelämä- ja tasa-arvovaliokuntatyöllisyystyöllisyyspolitiikkatyöllisyystilannemääräaikainen työsuhdenuorisotyöttömyystyöttömyys

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Eloranta: Hallituksen kotoutumiskoulutuksen muutos uhkaa vapaata sivistystyötä10.3.2026 15:02:07 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta pitää lausuntokierroksella ollutta hallituksen kotoutumispalvelujen uudistusta vakavana uhkana vapaan sivistystyön oppilaitoksille ja kotoutumiskoulutuksen laadulle. Esitysluonnos poistaisi vapaan sivistystyön oppilaitoksilta kotoutumiskoulutuksen rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksista ja siirtäisi koulutuksen kunnille kilpailutettavaksi työvoimapalveluksi.

Lakivaliokunnan sd-edustajat: Nuorisorangaistuksen uudistus tehtävä huolellisesti10.3.2026 12:38:38 EET | Tiedote

Nuorisorikollisuus on herättänyt viime aikoina runsaasti huolta, etenkin Crime as a Service -ilmiö. Helsingin poliisi tiedotti maanantaina 9.3. tapauksesta, jossa kaksi alaikäistä nuorta oli värvätty tekemään tilausrikos. SDP:n lakivaliokunnan edustajien Anette Karlssonin, Jani Kokon, Pia Hiltusen ja Juha Viitalan mukaan nuorisorangaistuksen uudistaminen on tärkeää, mutta muutokset on tehtävä huolellisesti ja vaikuttavuuteen perustuen.

SDP:n Helena Marttila: Poliisin reserviä koskeva esitys vaatii tarkkaa oikeusvaltiollista arviota10.3.2026 08:40:12 EET | Tiedote

Hallituksen lakiesitys koskien niin kutsuttua poliisin reserviä herättää kysymyksiä oikeusvaltion periaatteiden ja perusoikeuksien toteutumisen kannalta. Esityksen mukaan poliisin reservi voitaisiin ottaa käyttöön poikkeusolojen ohella myös normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa. Käsitteen määrittely ja käyttöönoton edellytykset on kuitenkin syytä tarkastella huolellisesti eduskuntakäsittelyssä, toteaa kansanedustaja Helena Marttila.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye