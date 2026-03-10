SDP:n Lauri Lyly: Hallituksen määräaikaislakiesityksen ongelmat kasaantuvat

– Kun työelämää koskeva keskeinen lainsäädäntö herättää perusoikeudellisia ja kansainvälisiin sopimuksiin liittyviä sisällöllisiä kysymyksiä, on täysin perusteltua, että asia arvioidaan myös perustuslakivaliokunnassa, Lyly sanoo.

Lylyn mukaan työelämälainsäädännön keskeinen tavoite on ollut lisätä työelämän turvallisuutta ja ennustettavuutta sekä vähentää perusteettomia määräaikaisia työsuhteita. Tätä linjaa tukevat myös kansainväliset velvoitteet.

– Työelämän pitää olla työntekijälle turvallinen ja ennustettava. Siksi lainsäädännön lähtökohtana on ollut vähentää perusteettomia määräaikaisuuksia, ei lisätä niitä. Hallituksen määräaikaisuuksia lisäävä esitys tekee juuri päinvastoin, Lyly korostaa.

Hallituksen esitys mahdollistaisi määräaikaisen työsopimuksen tekemisen jopa vuoden ajaksi ilman perusteltua syytä ja jopa kolme kertaa sen vuoden aikana. Hallituksen omassa esityksessäkin arvioidaan, että muutos lisäisi määräaikaisten työsuhteiden määrää noin 20 000:lla.

– Suunta on väärä. Kun määräaikaisuudet jo nyt koskettavat erityisesti nuoria työntekijöitä ja naisia, tällainen muutos lisää epävarmuutta työelämässä ja lisää perhe- ja raskaussyrjintää, Lyly sanoo.

Erityisen yleisiä määräaikaiset työsuhteet ovat julkisella sektorilla, jossa jo noin joka neljäs työntekijä työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa.

Lyly muistuttaa, että esityksen ongelmista on varoitettu jo pitkään.

– Olemme tuoneet esityksen puutteita ja riskejä esiin. Samaa viestiä on tullut myös asiantuntijoilta ja oikeusoppineilta. Toivon, että hallitus kuuntelee tällä kertaa muitakin kuin työnantajajärjestöjä, myös niitä työntekijöitä, jotka elävät määräaikaisten työsuhteiden epävarmuudessa. Lakiesityksen käsittely valiokunnassa venyy perustuslakivaliokunnan lausuntopyynnön vuoksi eli aikaa on korjata esitys, Lyly päättää.