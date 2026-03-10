SDP:n Niina Malm syyttää hallitusta: Määräaikaisuuksien helpottaminen lisää nuorten naisten epävarmuutta työelämässä

– Kun nuorelta työntekijältä kysyy, mitä hän suunnittelee elämässä, yhä useamman osalta vastaus on: ensi viikkoa tai ehkä syksyä, jos työt jatkuvat. Tämä ei ole yksittäinen tarina, vaan yhä useamman arkea Suomessa, Malm kertoo.

– Naistenpäivänä kuulee hallituksen puhuvan kauniisti naisten tasa-arvosta. Samaan aikaan hallitus tekee täysin tietoisesti politiikkaa, joka lisää epävarmuutta työelämässä juuri niiden elämässä, jotka sitä jo valmiiksi eniten kantavat: nuorten ja naisten, Malm syyttää.

Määräaikaisuudesta on Malmin mukaan tullut työelämässä lähes oma instituutionsa. Sen ympärille rakennetaan perusteluja ja kuvitelmia työelämän ketteryydestä ja joustavuudesta, vaikka monelle työntekijälle kyse on ennen kaikkea turvattomuudesta.

– Ongelma on, että määräaikaisuuksia käytetään yhä useammin työssä, joka on todellisuudessa pysyvää. Työ ei ole tilapäistä – ihmiset vain laitetaan vaihtumaan, Malm sanoo.

Hallitus ajaa lakiesitystä, joka helpottaisi määräaikaisten työsopimusten käyttöä ilman perusteltua syytä. Hallituksen omien arvioiden mukaan muutos lisäisi määräaikaisia työsuhteita noin 20 000:lla.

– Tämä kertoo suunnasta kaiken. Työelämälainsäädännön pitäisi vähentää epävarmuutta, mutta hallitus on tietoisesti lisäämässä sitä. Epävarmuudesta ollaan tekemässä uusi normaali, Malm kritisoi.

Määräaikaiset työsuhteet kasaantuvat jo nyt erityisesti nuorille naisille.

– Monen nuoren elämä rakentuu kolmen tai kuuden kuukauden työsopimusten varaan. Kun tulevaisuus on jatkuvasti auki, on vaikea suunnitella asuntoa, perhettä tai edes seuraavaa vuotta. Se on arjen epävarmuutta, jota hallitus on nyt lisäämässä lailla, Malm sanoo.

Kaiken lisäksi hallituspuolueiden omatkin naisjärjestöt ovat vaatineet esityksen vetämistä takaisin valmisteluun naisten syrjinnän riskin vuoksi.

– Kun hallituspuolueiden omatkin naisjärjestöt varoittavat naisten aseman heikkenemisestä työelämässä, hälytyskellojen pitäisi soida hallituksessa ja kovaa. Jälleen kerran näyttää siltä, että hallitus kuuntelee vain työnantajia eikä työntekijöitä, Malm päättää.