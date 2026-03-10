SDP:n Niina Malm syyttää hallitusta: Määräaikaisuuksien helpottaminen lisää nuorten naisten epävarmuutta työelämässä
10.3.2026 14:08:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Niina Malm syyttää hallitusta tietoisesta päätöksestä lisätä epävarmuutta suomalaisten työelämässä, erityisesti nuorten naisten kohdalla.
– Kun nuorelta työntekijältä kysyy, mitä hän suunnittelee elämässä, yhä useamman osalta vastaus on: ensi viikkoa tai ehkä syksyä, jos työt jatkuvat. Tämä ei ole yksittäinen tarina, vaan yhä useamman arkea Suomessa, Malm kertoo.
– Naistenpäivänä kuulee hallituksen puhuvan kauniisti naisten tasa-arvosta. Samaan aikaan hallitus tekee täysin tietoisesti politiikkaa, joka lisää epävarmuutta työelämässä juuri niiden elämässä, jotka sitä jo valmiiksi eniten kantavat: nuorten ja naisten, Malm syyttää.
Määräaikaisuudesta on Malmin mukaan tullut työelämässä lähes oma instituutionsa. Sen ympärille rakennetaan perusteluja ja kuvitelmia työelämän ketteryydestä ja joustavuudesta, vaikka monelle työntekijälle kyse on ennen kaikkea turvattomuudesta.
– Ongelma on, että määräaikaisuuksia käytetään yhä useammin työssä, joka on todellisuudessa pysyvää. Työ ei ole tilapäistä – ihmiset vain laitetaan vaihtumaan, Malm sanoo.
Hallitus ajaa lakiesitystä, joka helpottaisi määräaikaisten työsopimusten käyttöä ilman perusteltua syytä. Hallituksen omien arvioiden mukaan muutos lisäisi määräaikaisia työsuhteita noin 20 000:lla.
– Tämä kertoo suunnasta kaiken. Työelämälainsäädännön pitäisi vähentää epävarmuutta, mutta hallitus on tietoisesti lisäämässä sitä. Epävarmuudesta ollaan tekemässä uusi normaali, Malm kritisoi.
Määräaikaiset työsuhteet kasaantuvat jo nyt erityisesti nuorille naisille.
– Monen nuoren elämä rakentuu kolmen tai kuuden kuukauden työsopimusten varaan. Kun tulevaisuus on jatkuvasti auki, on vaikea suunnitella asuntoa, perhettä tai edes seuraavaa vuotta. Se on arjen epävarmuutta, jota hallitus on nyt lisäämässä lailla, Malm sanoo.
Kaiken lisäksi hallituspuolueiden omatkin naisjärjestöt ovat vaatineet esityksen vetämistä takaisin valmisteluun naisten syrjinnän riskin vuoksi.
– Kun hallituspuolueiden omatkin naisjärjestöt varoittavat naisten aseman heikkenemisestä työelämässä, hälytyskellojen pitäisi soida hallituksessa ja kovaa. Jälleen kerran näyttää siltä, että hallitus kuuntelee vain työnantajia eikä työntekijöitä, Malm päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina MalmKansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtajaPuh:0400 588 978
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Nikkanen: Rinnakkaisyhteiskunnat synnyttävät rikollisuutta10.3.2026 15:38:33 EET | Tiedote
Rikolliseen toimintaan värväävien henkilöiden paras työkalu on asuinalueiden eriytyminen, syrjäytyminen ja epätoivo. Tunne epäoikeudenmukaisesta kohtelusta voi johtaa nuoren rikoksen tielle, josta paluu on hankalaa. SDP:n hallintovaliokunnan jäsen Saku Nikkanen penää toimia, joilla ratkotaan sekä rakenteellisia ongelmia että ennaltaehkäistään rikoskierrettä.
SDP:n Eloranta: Hallituksen kotoutumiskoulutuksen muutos uhkaa vapaata sivistystyötä10.3.2026 15:02:07 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta pitää lausuntokierroksella ollutta hallituksen kotoutumispalvelujen uudistusta vakavana uhkana vapaan sivistystyön oppilaitoksille ja kotoutumiskoulutuksen laadulle. Esitysluonnos poistaisi vapaan sivistystyön oppilaitoksilta kotoutumiskoulutuksen rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksista ja siirtäisi koulutuksen kunnille kilpailutettavaksi työvoimapalveluksi.
SDP:n Lauri Lyly: Hallituksen määräaikaislakiesityksen ongelmat kasaantuvat10.3.2026 14:02:51 EET | Tiedote
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta päätti tänään yksimielisesti lähettää hallituksen esityksen määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Valiokunnan varapuheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly pitää ratkaisua osoituksena esityksen merkittävistä puutteista.
Lakivaliokunnan sd-edustajat: Nuorisorangaistuksen uudistus tehtävä huolellisesti10.3.2026 12:38:38 EET | Tiedote
Nuorisorikollisuus on herättänyt viime aikoina runsaasti huolta, etenkin Crime as a Service -ilmiö. Helsingin poliisi tiedotti maanantaina 9.3. tapauksesta, jossa kaksi alaikäistä nuorta oli värvätty tekemään tilausrikos. SDP:n lakivaliokunnan edustajien Anette Karlssonin, Jani Kokon, Pia Hiltusen ja Juha Viitalan mukaan nuorisorangaistuksen uudistaminen on tärkeää, mutta muutokset on tehtävä huolellisesti ja vaikuttavuuteen perustuen.
SDP:n Helena Marttila: Poliisin reserviä koskeva esitys vaatii tarkkaa oikeusvaltiollista arviota10.3.2026 08:40:12 EET | Tiedote
Hallituksen lakiesitys koskien niin kutsuttua poliisin reserviä herättää kysymyksiä oikeusvaltion periaatteiden ja perusoikeuksien toteutumisen kannalta. Esityksen mukaan poliisin reservi voitaisiin ottaa käyttöön poikkeusolojen ohella myös normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa. Käsitteen määrittely ja käyttöönoton edellytykset on kuitenkin syytä tarkastella huolellisesti eduskuntakäsittelyssä, toteaa kansanedustaja Helena Marttila.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme