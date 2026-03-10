Ensimmäiset Ukrainasta sotaa paenneet voivat saada Kelan eläkkeitä keväästä 2026 alkaen
10.3.2026 14:34:44 EET | Kela/FPA | Tiedote
Ukrainasta sotaa paenneet, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta ja asuneet Suomessa vakinaisesti kolme vuotta, voivat saada Kelan maksamaa eläkettä keväällä 2026. Hakemusta ei tule lähettää ennen asumisajan täyttymistä, jotta sitä ei jouduta hylkäämään.
Keväällä 2026 monilla Ukrainasta sotaa paenneilla henkilöillä täyttyy Kelan eläkkeeseen oikeuttava kolmen vuoden vakinainen asumisaika Suomessa. Kun tämä ehto ja ikäraja täyttyvät, he voivat saada Kelan maksamia etuuksia. Eläkettä ei kuitenkaan voida myöntää ennen kolmen vuoden asumisajan täyttymistä.
Kela arvioi asumisen vakinaisuuden yksilöllisesti. Tämä ei tarkoita päivää, jolloin henkilö on saapunut Suomeen tai saanut kotikunnan. Yleensä arvioimme, että vakinainen asuminen on alkanut vuoden päästä siitä, kun henkilö on muuttanut Suomeen. Arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi oleskelun kesto, perhesiteet, työskentely Suomessa sekä vakinainen asunto. Joissakin tilanteissa asumisaikaan voidaan laskea mukaan myös asumisaikaa toisessa EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa.
Olemme koostaneet kotoutumisen kumppaneille ja asiakkaille artikkelin Ukrainasta sotaa paenneiden eläkeoikeuksista keväästä 2026 alkaen. Artikkeli on julkaistu myös ukrainaksi ja venäjäksi. Artikkelista löytyy tarkempaa tietoa asumisajan määräytymisestä, hakemisen edellytyksistä ja tarvittavista liitteistä. Julkaisemme siitä lähiaikoina myös lyhennetyn ja tulostettavan PDF-version ukrainaksi ja venäjäksi.
Päivitämme asiasta tietoa myös Kelan tuet Ukrainasta sotaa paenneille -sivulle, josta löytyy aina ajantasainen tieto Kelan tuista ukrainalaisille.
