Ensimmäiset Ukrainasta sotaa paenneet voivat saada Kelan eläkkeitä keväästä 2026 alkaen

Keväällä 2026 monilla Ukrainasta sotaa paenneilla henkilöillä täyttyy Kelan eläkkeeseen oikeuttava kolmen vuoden vakinainen asumisaika Suomessa. Kun tämä ehto ja ikäraja täyttyvät, he voivat saada Kelan maksamia etuuksia. Eläkettä ei kuitenkaan voida myöntää ennen kolmen vuoden asumisajan täyttymistä.

Kela arvioi asumisen vakinaisuuden yksilöllisesti. Tämä ei tarkoita päivää, jolloin henkilö on saapunut Suomeen tai saanut kotikunnan. Yleensä arvioimme, että vakinainen asuminen on alkanut vuoden päästä siitä, kun henkilö on muuttanut Suomeen. Arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi oleskelun kesto, perhesiteet, työskentely Suomessa sekä vakinainen asunto. Joissakin tilanteissa asumisaikaan voidaan laskea mukaan myös asumisaikaa toisessa EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa.

Tukimateriaalit aiheesta löydät kela.fi-verkkosivulta

Olemme koostaneet kotoutumisen kumppaneille ja asiakkaille artikkelin Ukrainasta sotaa paenneiden eläkeoikeuksista keväästä 2026 alkaen. Artikkeli on julkaistu myös ukrainaksi ja venäjäksi. Artikkelista löytyy tarkempaa tietoa asumisajan määräytymisestä, hakemisen edellytyksistä ja tarvittavista liitteistä. Julkaisemme siitä lähiaikoina myös lyhennetyn ja tulostettavan PDF-version ukrainaksi ja venäjäksi.

Päivitämme asiasta tietoa myös Kelan tuet Ukrainasta sotaa paenneille -sivulle, josta löytyy aina ajantasainen tieto Kelan tuista ukrainalaisille.