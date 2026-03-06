Tytti Metsä & Hyypiöt -yhtyeen kepeän iskelmällinen popsingle Vanha suola pulppuaa alitajunnan tummista vesistä

Tytti Metsä & Hyypiöt -yhtyeen uusi single Vanha suola kuulostaa ensi kuulemalta hymyillen lauletulta ja suloisen kepeältä, mutta jouhikko- ja laulusolisti, kappaleen säveltäjä Tytti Metsä muistuttaa, että tarinoilla on monesti myös varjoisampi puolensa.

– Tämä biisi ei välttämättä kerro siitä, kun nuoruuden rakastetut joutuvat elämässään erilleen ja sitten, kaikkien käänteiden jälkeen, lopulta kuitenkin katseet kohtaavat ja silmissä vanha suola yhä kimmeltää. Tämä saattaa kertoa myös siitä, miten ihmisellä voi olla joku synnynnäinen ominaisuus, josta koittaa pyristellä eroon ja jonka yrittää jättää taakseen, mutta aina se sieltä vain palaa. Jos vaikka joku olisi syntynyt veden eläjäksi mutta jostain syystä tajuaisi sen vasta vuosia kuivalla maalla pyristeltyään. Vaikka biisi on pirskahteleva, on siinä myös tummempi pohjavire, hukattujen vuosien ja tukahdutettujen tunteiden painokas viesti. Tai sitten se kertoo addiktiosta, että aina vain palaa samaan koukkuun.

Esikoisalbuminsa julkaisuun valmistautuva Tytti Metsä & Hyypiöt -trio soitti ensimmäisen keikkansa Sodankylän elokuvajuhlilla kesällä 2024. Yhtyeen muusikot tunnetaan useista huippuluokan yhtyeistä, kuten Dumari ja Spuget, J. Karjalainen Yhtyeineen, Laika & The Cosmonauts, The Latebirds, Marjo Leinonen & Viranomaiset, Pauanne, Paukkumaissi, Pienet miehet, Scandinavian Music Group ja The Shubie Brothers.

Trion tuleva Yhteistä rytmii -albumi on äänitetty Sipoon E-studiossa yhdessä legendaarisen pitkän linjan äänittäjän Jyri Riikosen kanssa. Albumin materiaali koostuu pääasiassa jouhikko- ja laulusolisti Tytti Metsän vuosien varrella säveltämistä ja soolona esittämistä kappaleista. Singleinä ja videoina on julkaistu jo kappaleet Utuna ulos ja Kun sinä olet siinä.

Trion helposti tunnistettavassa soundissa Metsän soittaman jouhikon karheus ja heleä laulu yhdistyvät Paatelaisen kontrabasson ja Haaviston perkussioiden hypnottiseen rytmiikkaan – juureva kansanmusiikki sulautuu svengaavaan americanaan.

Kuuntele Vanha suola täältä: Tytti Metsä & Hyypiöt LinkTree

Tytti Metsä & Hyypiöt: Vanha suola -singlen tekijätiedot:

* Tytti Metsä: laulu, sähköpiano & harmooni

* Mikka Paatelainen: kontrabasso

* Janne Haavisto: lyömäsoittimet

Vanha suola 02:39

FIMF62500010