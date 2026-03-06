Tytti Metsä & Hyypiöt -yhtyeen kepeän iskelmällinen popsingle Vanha suola pulppuaa alitajunnan tummista vesistä
13.3.2026 10:30:02 EET | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Tytti Metsä & Hyypiöt -yhtyeen tänään 13. maaliskuuta julkaistava uusi single Vanha suola soljuu 1950-luvun iskelmän tunnelmissa, modernilla pop-otteella raikastettuna. Tytti Metsän puhdas ääni soi iloa ja vie ajatonta melodiaa vaivattomasti rumpali Janne Haaviston ja basistin ja pedal steel -kitaristin tontteja hoitavan Miikka Paatelaisen soiton komppaamana. Kepeyden alla kuplii kuitenkin jotakin painavaa. Vanha suola on Tytti Metsä & Hyypiöt -yhtyeen kolmas single 3.4.2026 ilmestyvältä Yhteistä rytmii -levyltä.
Tytti Metsä & Hyypiöt -yhtyeen uusi single Vanha suola kuulostaa ensi kuulemalta hymyillen lauletulta ja suloisen kepeältä, mutta jouhikko- ja laulusolisti, kappaleen säveltäjä Tytti Metsä muistuttaa, että tarinoilla on monesti myös varjoisampi puolensa.
– Tämä biisi ei välttämättä kerro siitä, kun nuoruuden rakastetut joutuvat elämässään erilleen ja sitten, kaikkien käänteiden jälkeen, lopulta kuitenkin katseet kohtaavat ja silmissä vanha suola yhä kimmeltää. Tämä saattaa kertoa myös siitä, miten ihmisellä voi olla joku synnynnäinen ominaisuus, josta koittaa pyristellä eroon ja jonka yrittää jättää taakseen, mutta aina se sieltä vain palaa. Jos vaikka joku olisi syntynyt veden eläjäksi mutta jostain syystä tajuaisi sen vasta vuosia kuivalla maalla pyristeltyään. Vaikka biisi on pirskahteleva, on siinä myös tummempi pohjavire, hukattujen vuosien ja tukahdutettujen tunteiden painokas viesti. Tai sitten se kertoo addiktiosta, että aina vain palaa samaan koukkuun.
Esikoisalbuminsa julkaisuun valmistautuva Tytti Metsä & Hyypiöt -trio soitti ensimmäisen keikkansa Sodankylän elokuvajuhlilla kesällä 2024. Yhtyeen muusikot tunnetaan useista huippuluokan yhtyeistä, kuten Dumari ja Spuget, J. Karjalainen Yhtyeineen, Laika & The Cosmonauts, The Latebirds, Marjo Leinonen & Viranomaiset, Pauanne, Paukkumaissi, Pienet miehet, Scandinavian Music Group ja The Shubie Brothers.
Trion tuleva Yhteistä rytmii -albumi on äänitetty Sipoon E-studiossa yhdessä legendaarisen pitkän linjan äänittäjän Jyri Riikosen kanssa. Albumin materiaali koostuu pääasiassa jouhikko- ja laulusolisti Tytti Metsän vuosien varrella säveltämistä ja soolona esittämistä kappaleista. Singleinä ja videoina on julkaistu jo kappaleet Utuna ulos ja Kun sinä olet siinä.
Trion helposti tunnistettavassa soundissa Metsän soittaman jouhikon karheus ja heleä laulu yhdistyvät Paatelaisen kontrabasson ja Haaviston perkussioiden hypnottiseen rytmiikkaan – juureva kansanmusiikki sulautuu svengaavaan americanaan.
Kuuntele Vanha suola täältä: Tytti Metsä & Hyypiöt LinkTree
Tytti Metsä & Hyypiöt: Vanha suola -singlen tekijätiedot:
* Tytti Metsä: laulu, sähköpiano & harmooni
* Mikka Paatelainen: kontrabasso
* Janne Haavisto: lyömäsoittimet
Vanha suola 02:39
FIMF62500010
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
Kuvat
