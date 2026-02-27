HSY laajentaa pakkausjätteiden keräyspalveluaan – monilokeroinen jäteastia tuo kustannustehokkaan kierrätyspisteen kotipihaan
Monilokeroinen jäteastia, johon voi lajitella muovi-, kartonki ja lasipakkaukset sekä pienmetallin, on nyt tarjolla kaikille taajama-alueilla sijaitseville 1–4 asunnon kiinteistöille pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Pakkausjätteiden lajittelu voi alentaa kiinteistön jätehuollon vuosikustannuksia jopa viidenneksellä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laajentaa pakkausjätteiden keräyspalvelua kesäkuusta 2026 alkaen. Tavoitteena on helpottaa materiaalien kierrättämistä uusiokäyttöön.
Monilokeroastia pakkausjätteille on suosittu jätepalvelu, sillä se tarjoaa kotitalouden käyttöön kompaktin, kustannustehokkaan ja lajittelua helpottavan kierrätyspisteen. Tähän asti Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ei ole pystynyt tarjoamaan palvelua kaikille halukkaille, mutta kesäkuun alusta tähän tulee muutosta.
"Monilokeroastioiden tyhjentämiseen ei voi käyttää tavallista jäteautoa. Nyt olemme kilpailuttaneet lisää siihen tarvittavia nelikammioisia jäteautoja. Tämä mahdollistaa palvelun tarjoamisen aikaisempaa useammille. Monilokeroastian voi tilata pääkaupunkiseudulle ja Kirkkonummelle, mutta kustannus- ja ympäristösyistä sekä jätehuollon toimivuuden varmistamiseksi olemme vielä joutuneet jättämään taajama-alueiden ulkopuoliset kiinteistöt palvelun ulkopuolelle", HSY:n logistiikkapäällikkö Tero Salo selvittää.
Monilokeroisessa jäteastiassa on kaksi isompaa lokeroa, joista toiseen kerätään muovipakkaukset ja toiseen kartonki. Kahdesta pienemmästä lokerosta toiseen lajitellaan pienmetalli ja toiseen lasipakkaukset. Monilokeroastia tyhjennetään yhdellä kertaa jäteautoon, jossa on erilliset kammiot jokaiselle jätelajille. Eli erikseen lajitellut jätteet myös kuljetetaan erillisinä toisistaan ja toimitetaan kierrätettäväksi.
Pakkausjätteiden keräyspalvelu voi tuoda kiinteistölle säästöjä
Vuonna 2024 tehdyn sekajätetutkimuksen mukaan pienkiinteistöjen sekajätteestä noin 30 prosenttia on kierrätettäviä pakkausjätteitä. Kun pakkausjätteet lajittelee erikseen, sekajäteastian tyhjennysväliä voi harventaa jopa 16 viikkoon.
"Haluamme helpottaa kodeissa tehtävää jätteiden lajittelua, sillä vain lajitellut jätteet voidaan kierrättää uusiksi materiaaleiksi. Lajittelusta on myös taloudellista hyötyä, sillä sekajäte on kiinteistölle kaikkein kallein jäte. Jo sen takia lajittelu todellakin kannattaa, Tero Salo muistuttaa.
Esimerkiksi omakotitalossa, jolla on sekajäteastian tyhjennys kahden viikon välein ja biojätteen tyhjennys neljän viikon välein, jätehuollon vuosikustannus on 343,05 euroa. Jos kiinteistöllä aletaan lajitella pakkausjätteet sekajätteen sijaan monilokeroastiaan, sekajätteen määrä vähenee ja astiatyhjennyksiä voi harventaa esimerkiksi kahdeksaan viikkoon. Vaikka kiinteistölle tulee uusi jätepalvelu, kuvatussa tapauksessa vuosikustannukset tippuvat 272,91 euroon eli yli viidenneksen.
Salo TeroLogistiikkapäällikköHSY / jätehuoltoPuh:0400 860 265tero.salo@hsy.fi
