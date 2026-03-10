Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasa juhlii Green Leaf -vuotta kansainvälisten vieraiden kanssa

10.3.2026 14:59:32 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan Green Leaf -vuoden avajaisia vietetään kansainvälisten vieraiden kanssa EnergyWeekillä, joka on myös yksi juhlavuoden päätapahtumista. EnergyWeekin ajan kaupungissa loistavat vihreät juhlavalaistukset, ja lapsille suunnattu uusi EnergyWeek for NextGen -tiedenäyttely tuo energiateeman myös nuorempien vaasalaisten koettavaksi.

Kyltit ja suuri "Vaasa"-teksti rannalla auringonlaskussa.
Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund

Torstaina 19.3. järjestetään Vaasan Green Leaf ‑vuoden 2026 virallinen kansainvälinen avajaisseremonia, joka on osa EnergyWeekin ohjelmaa. Päivän aikana kuullaan vaasalaisia menestystarinoita, Euroopan komission asiantuntijapuheenvuoroja sekä esitellään edelläkävijäkaupunkien ratkaisuja kestäviin kaupunkeihin ja energiamurrokseen liittyen. 

Tilaisuuden avaa Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand, ja puheenvuoron pitävät muun muassa Euroopan komission Deputy Director-General Patrick Child ja Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Musiikista vastaa vaasalaistaustainen Oneviolin, lisäksi nähdään tanssikoulu Kipinän energinen esitys.

Vieraat tutustuvat Vaasan energia‑ ja kestävyysosaamiseen 

EnergyWeekille saapuu vieraita muun muassa Euroopan komissiosta sekä Green Leaf - ja Green Capital -kaupunkien verkostosta, samoin kuin asiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa, jotka työskentelevät kaupunkien vähähiilisyyden edistämiseksi. Ohjelmaan sisältyy yritysvierailuja Wärtsilän Sustainable Technology Hubiin, Westenergylle ja M/S Aurora Botnialle sekä tutustuminen Merenkurkun saaristoon. 

– Nämä kaikki ovat tärkeitä esimerkkejä Vaasan ympäristö-, kestävän kehityksen - sekä energiaosaamisesta, minkä ansiosta Euroopan komissio myönsi meille arvokkaan European Green Leaf -tunnustuksen, sanoo Vaasan kaupungin strategiapäällikkö Suvi Aho.  

EnergyWeek on Pohjoismaiden merkittävin energia‑alan tapahtuma, joka kokoaa Vaasaan alan asiantuntijat, yritykset ja innovaatiot eri puolilta maailmaa. Tapahtumaan odotetaan tänäkin vuonna tuhansia vieraita. EU-vieraiden lisäksi kaupunki isännöi kahdeksan suurlähettilään ja kahdeksan ulkomaisen toimittajan vierailua.  

Tiede-elämyksiä myös lapsille

Osana Vaasan Green Leaf -vuotta järjestetään ensimmäistä kertaa myös lapsille ja nuorille suunnattu tapahtuma EnergyWeek for NextGen. Interaktiivinen tiedenäyttely on suunniteltu vaasalaisille koululuokille.

Lauantaina 21.3. myös asukkailla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn kauppakeskus Espenissä klo 10-16. Näyttelyyn on ilmainen sisäänpääsy.  

Lisää tapahtumasta: https://www.energyweek.fi/energyweek2026-for-kids/  

Vihreä valaistus toivottaa vieraat tervetulleiksi 

EnergyWeekin aikana Raippaluodon silta ja Vetokannaksen ylikulkukäytävä valaistaan vihreiksi Green Leaf -vuoden kunniaksi. Valaistukset symboloivat Vaasan sitoutumista kestävään kehitykseen ja näkyvät EnergyWeekin aikana niin asukkaille kuin vieraille. 

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf ‑kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoista työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi. Vaasa on Euroopan pohjoisin Green Leaf -kaupunki ja kolmas Suomessa tunnustuksen saanut kaupunki. 

Media on tervetullut seuraamaan avajaistilaisuutta torstaina 19.3. klo 9.00 - 10.30 Vaasan taidehalliin (Senaatinkatu 1 D). Tilaisuuden jälkeen n. klo 10.30 - 10.40 medialla on mahdollisuus haastatella Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandia ja Deputy Director-General Patrick Childia. Ilmoittautumiset etukäteen Eliina Salmelalle: eliina.salmela@vaasa.fi maanantaihin 16.3. klo 16.00 mennessä.

Avainsanat

vaasan kaupunkieuropeangreenleafeuroopan komissiokestävä kehitysenergiaenergiateknologiaenergyvaasa

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja Green Leaf -avajaistapahtumasta:
Suvi Aho, strategiapäällikkö (Vaasan kaupunki)
suvi.aho@vaasa.fi, +358 50 326 8877

Lisätietoja EnergyWeek for NextGen -tapahtumasta:
Josefin Stolpe, projektipäällikkö, kestävä kehitys & kiertotalous (Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK)
josefin.stolpe@vasek.fi, +358 50 466 4239

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye