Vaasa juhlii Green Leaf -vuotta kansainvälisten vieraiden kanssa

Torstaina 19.3. järjestetään Vaasan Green Leaf ‑vuoden 2026 virallinen kansainvälinen avajaisseremonia, joka on osa EnergyWeekin ohjelmaa. Päivän aikana kuullaan vaasalaisia menestystarinoita, Euroopan komission asiantuntijapuheenvuoroja sekä esitellään edelläkävijäkaupunkien ratkaisuja kestäviin kaupunkeihin ja energiamurrokseen liittyen.

Tilaisuuden avaa Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand, ja puheenvuoron pitävät muun muassa Euroopan komission Deputy Director-General Patrick Child ja Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Musiikista vastaa vaasalaistaustainen Oneviolin, lisäksi nähdään tanssikoulu Kipinän energinen esitys.

Vieraat tutustuvat Vaasan energia‑ ja kestävyysosaamiseen

EnergyWeekille saapuu vieraita muun muassa Euroopan komissiosta sekä Green Leaf - ja Green Capital -kaupunkien verkostosta, samoin kuin asiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa, jotka työskentelevät kaupunkien vähähiilisyyden edistämiseksi. Ohjelmaan sisältyy yritysvierailuja Wärtsilän Sustainable Technology Hubiin, Westenergylle ja M/S Aurora Botnialle sekä tutustuminen Merenkurkun saaristoon.

– Nämä kaikki ovat tärkeitä esimerkkejä Vaasan ympäristö-, kestävän kehityksen - sekä energiaosaamisesta, minkä ansiosta Euroopan komissio myönsi meille arvokkaan European Green Leaf -tunnustuksen, sanoo Vaasan kaupungin strategiapäällikkö Suvi Aho.

EnergyWeek on Pohjoismaiden merkittävin energia‑alan tapahtuma, joka kokoaa Vaasaan alan asiantuntijat, yritykset ja innovaatiot eri puolilta maailmaa. Tapahtumaan odotetaan tänäkin vuonna tuhansia vieraita. EU-vieraiden lisäksi kaupunki isännöi kahdeksan suurlähettilään ja kahdeksan ulkomaisen toimittajan vierailua.

Tiede-elämyksiä myös lapsille

Osana Vaasan Green Leaf -vuotta järjestetään ensimmäistä kertaa myös lapsille ja nuorille suunnattu tapahtuma EnergyWeek for NextGen. Interaktiivinen tiedenäyttely on suunniteltu vaasalaisille koululuokille.

Lauantaina 21.3. myös asukkailla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn kauppakeskus Espenissä klo 10-16. Näyttelyyn on ilmainen sisäänpääsy.

Lisää tapahtumasta: https://www.energyweek.fi/energyweek2026-for-kids/

Vihreä valaistus toivottaa vieraat tervetulleiksi

EnergyWeekin aikana Raippaluodon silta ja Vetokannaksen ylikulkukäytävä valaistaan vihreiksi Green Leaf -vuoden kunniaksi. Valaistukset symboloivat Vaasan sitoutumista kestävään kehitykseen ja näkyvät EnergyWeekin aikana niin asukkaille kuin vieraille.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf ‑kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoista työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi. Vaasa on Euroopan pohjoisin Green Leaf -kaupunki ja kolmas Suomessa tunnustuksen saanut kaupunki.

Media on tervetullut seuraamaan avajaistilaisuutta torstaina 19.3. klo 9.00 - 10.30 Vaasan taidehalliin (Senaatinkatu 1 D). Tilaisuuden jälkeen n. klo 10.30 - 10.40 medialla on mahdollisuus haastatella Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandia ja Deputy Director-General Patrick Childia. Ilmoittautumiset etukäteen Eliina Salmelalle: eliina.salmela@vaasa.fi maanantaihin 16.3. klo 16.00 mennessä.