359 opiskelijakotia ja uusi pääkonttori samaan kortteliin – Hoas Huippu valmistuu

Helsingin Keski-Pasila kehittyy vilkkaaksi keskukseksi myös opiskelijoille. Kolmesta tornitalosta ja kolmesta matalammasta lamellitalosta muodostuvan Hoas Huipun kortteli valmistuu maaliskuussa 2026. Osassa taloista on ollut asukkaita loppuvuodesta 2025 lähtien.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön rakennuttama, säätiön historian suurin hanke Huippu edustaa opiskelija-asumisen uutta aikaa: asunnot ovat yksiöitä tai kaksioita, ja yhteiseen ajanviettoon on tarjolla laajasti monenlaisia yhteistiloja. Huipun pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi A-Insinöörit-konserniin kuuluva ONE Architects, rakenne- ja akustiikkasuunnittelusta A-Insinöörit. Hankkeen urakoitsijana toimi Hartela.

– Aika on ajanut soluasumisen ohi. Huippu on asukkaille oma koti, joka on suunniteltu kodikkaaksi, viihtyisäksi ja yhteisölliseksi isosta mittakaavasta huolimatta. Kampukset ovat lähellä ja liikenneyhteydet erinomaiset. Olemme ylpeitä Huipusta mittakaavan, sijainnin ja uudenlaisen hybridikonseptin vuoksi, Hoasin hankepäällikkö Anneli Keränen kertoo.

Huippuun on suunniteltu runsaasti tiloja opiskelijoiden kohtaamiselle, kuten lukusali, kuntosali, workshop-tila, kansipihat oleskelu- ja istutusalueineen, ulkokuntosali sekä yhteiskeittiö. Huipusta löytyy myös monitoimisali, kerhotiloja sekä saunamaailma.

Myös Hoasin oma väki muuttaa Kampista Keski-Pasilan uusiin toimitiloihin toukokuussa. Liiketiloihin avautuu myös ravintola.

Massoittelun mestariluokkaa – koko kortteli melusuojana

Suomen vilkkaimmin liikennöidyn juna-aseman ja vilkasliikenteisen Veturitien tuntumassa sijaitsevan Huipun suunnittelun keskeinen lähtökohta oli melunhallinta. Pääsuunnittelija ONE Architects ja A-Insinöörien tekniset asiantuntijat olivat mukana jo kaavoitusvaiheessa etsimässä paikkakohtaisia ratkaisuja Hoasin ja Helsingin kaupungin kanssa. Laajoilla liikennemelun, tärinän ja runkomelun selvityksillä tutkittiin värähtelyt tontilla ja perustuksissa.

– Melumallinnuksilla varmistettiin melunsuojaamisen näkökulmasta paras massoittelu. Käytännössä koko kortteli on suunnitteluratkaisu itsessään. Torni- ja lamellitalojen sijoittelu ja mittasuhteet on suunniteltu sellaisiksi, että massat suojaavat piha- ja oleskelualueita raide- ja katumelulta, arkkitehti, pääsuunnittelija J-P Lehtinen ONE Architectsista kertoo.

Porrastettu korttelirakenne estää junaradan ja ajoväylien äänten etenemistä. Kaikki oleskelupihat sijaitsevat korttelin lukuisilla kansipihoilla, matalampien rakennusten katoilla melulta suojassa.

– Hoas Huippu osoittaa, millainen merkitys on sillä, että arkkitehtuuri, rakenne ja akustiikka sovitetaan yhteen aivan suunnittelun alkuvaiheessa. Kun meluntorjunta, tilaratkaisut ja rakenteelliset vaatimukset suunnitellaan rinnakkain, saavutetaan ääniympäristöltään ja muutenkin toimivampi, kustannusviisaampi ja kestävämpi kokonaisuus, akustiikkasuunnittelun aluejohtaja Timo Huhtala A-Insinööreistä toteaa.

Korttelin rakenneratkaisut ovat asuinkorttelissa moninaiset, sillä rakennusmassa pitää sisällään moniin eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuja tiloja päällekkäin. Runko- ja rakennevaihtoehtojen vertailussa hyödynnettiin algoritmiavusteista suunnittelua ja luonnossuunnitelmia laadittiin monta parhaiden ratkaisujen tunnistamiseksi.

Hoas Huipun kantava runko on toteutettu teräsbetonirakenteina, jotka tarjoavat riittävän jäykkyyden ja massan korkeiden rakennusten tärinän ja runkomelun hallintaan. Tornien rakenteet ovat poikkeuksellisen vaativia ja monipuolisia. Suurin osa alempiin kerroksiin tulevista seinälinjoista on suunniteltu pilareiden varaan pilaripalkkirakenteina, mikä mahdollistaa muuntojoustavat tilat Huipun toimisto- ja liikekerroksiin.

HOAS HUIPPU