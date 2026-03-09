Tilapäisen kotisairaanhoidon laskutuksessa viivästyksiä yhteisen käyttöjärjestelmän vuoksi
10.3.2026 15:53:19 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Tilapäisen kotisairaanhoidon laskutuksessa on ollut ongelmaa johtuen siirtymisestä käyttämään yhteistä OMNI360-potilastietojärjestelmää. Maksuja laskutetaan takautuvasti vain syksystä 2025 alkaen.
Tilapäisessä kotisairaanhoidossa siirryttiin käyttämään yhteistä OMNI360-potilastietojärjestelmää keväällä 2025. Järjestelmän laskutuksessa on ollut teknisiä ongelmia vuoden 2025 aikana. Ikääntyneiden ja vammaisten palvelulinja päätti, että maksuja laskutetaan takautuvasti vain syyskuusta 2025 alkaen. Sitä varhaisempia maksuja ei laskuteta, jos ne ovat tähän mennessä jääneet laskuttamatta. Takautuvat laskut lähetetään viikosta 12 alkaen.
Laskutusongelmat koskevat Hämeenkyröä, Ikaalista, Kangasalaa, Kihniötä, Mänttä-Vilppulaa, Parkanoa, Pirkkalaa, Ruovettä, Vesilahtea ja Virtoja.
Asiakkaat voivat tarvittaessa olla yksittäisissä laskuasioissa yhteydessä asiakaslaskutuksen asiakaspalveluun OmaPirhan kautta tai puhelimitse puh. 03 384 5191.
Yhteyshenkilöt
Kallinen MariAsiakasmaksupäällikköPuh:041 730 2282mari.kallinen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää kaikille avoimen Lasten ja nuorten mielenterveyden peruskivi muurataan arjessa -seminaarin 23.3.20269.3.2026 13:45:55 EET | Tiedote
Tays Keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on edennyt peruskiven muurauksen vaiheeseen. Etapin muiden juhlallisuuksien lisäksi järjestetään kaikille avoin ja maksuton seminaari, jossa käsitellään lasten ja nuorten mielenterveyden peruspilareiden muodostumista arjen tasolla.
Aluehallitus: Hyvinvointialueiden rahoituslaissa useita ongelmallisia kohtia9.3.2026 11:38:11 EET | Tiedote
Aluehallitus hyväksyi maanantaina Pirkanmaan hyvinvointialueen lausunnon hallituksen esityksestä, joka käsittelee hyvinvointialueiden rahoituslakien muuttamista. Lakiesitykset muun muassa pienentäisivät Pirkanmaan hyvinvointialueen rahoitusta 24 miljoonaa euroa vuoden 2029 tasolla.
Asiakaslaskutukseen voi nyt olla yhteydessä myös OmaPirhassa9.3.2026 09:49:43 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella on otettu käyttöön digitaalinen viestintäkanava laskutuksen asiakaspalveluun. Asiakkaat voivat lähettää viestejä digitaalisen asioinnin eli OmaPirhan kautta.
Sastamalan ja Punkalaitumen lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot yhtenäistyvät – kaksi numeroa korvaa yli 30 vanhaa6.3.2026 15:03:11 EET | Tiedote
Sastamalan sote-aseman sekä Mouhijärven ja Punkalaitumen lähiasiointipisteiden lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinpalvelut uudistuvat. Aiemmin käytössä olleet yli 30 eri hoitajan puhelinnumeroa korvataan kahdella uudella numerolla. Uudistuksella sujuvoitetaan yhteydenottamista ja tuetaan hoidon jatkuvuutta.
Aluehallitus käsittelee lausuntoa rahoituslain muutoksesta 9.3.4.3.2026 16:27:08 EET | Tiedote
Aluehallituksessa käsitellään maanantaina muun muassa lausuntoa hyvinvointialueiden rahoituslain muutoksesta sekä liikkeenluovutusta Tays Sastamalan sisäisten kuljetusten siirtämiseksi Tuomi Logistiikka Oy:lle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme