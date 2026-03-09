Pirkanmaan hyvinvointialue

Tilapäisen kotisairaanhoidon laskutuksessa viivästyksiä yhteisen käyttöjärjestelmän vuoksi

10.3.2026 15:53:19 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Tilapäisen kotisairaanhoidon laskutuksessa on ollut ongelmaa johtuen siirtymisestä käyttämään yhteistä OMNI360-potilastietojärjestelmää. Maksuja laskutetaan takautuvasti vain syksystä 2025 alkaen.

Tilapäisessä kotisairaanhoidossa siirryttiin käyttämään yhteistä OMNI360-potilastietojärjestelmää keväällä 2025. Järjestelmän laskutuksessa on ollut teknisiä ongelmia vuoden 2025 aikana. Ikääntyneiden ja vammaisten palvelulinja päätti, että maksuja laskutetaan takautuvasti vain syyskuusta 2025 alkaen. Sitä varhaisempia maksuja ei laskuteta, jos ne ovat tähän mennessä jääneet laskuttamatta. Takautuvat laskut lähetetään viikosta 12 alkaen.

Laskutusongelmat koskevat Hämeenkyröä, Ikaalista, Kangasalaa, Kihniötä, Mänttä-Vilppulaa, Parkanoa, Pirkkalaa, Ruovettä, Vesilahtea ja Virtoja. 

Asiakkaat voivat tarvittaessa olla yksittäisissä laskuasioissa yhteydessä asiakaslaskutuksen asiakaspalveluun OmaPirhan kautta tai puhelimitse puh. 03 384 5191.

