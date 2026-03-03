Helsinki tehostaa vieraskasvilajien torjuntaa – työtä tehdään ympäri vuoden

Helsinki tehostaa vieraskasvilajien torjuntaa. Stara palkkaa tänä vuonna 19 kausityöntekijää tähän työhön. Vieraskasvilajien torjuntaan osallistuu myös Staran vakituista henkilöstöä omien töidensä ohessa.

Torjuntatyöt keskittyvät luonnonsuojelualueille ja luonnonmukaisille alueille, joissa vieraskasvilajit levitessään uhkaisivat tärkeitä luontokohteita. Torjuntaa tehdään nyt ensi kertaa myös arvokkaiden alueiden lähettyvillä sijaitsevien sähkölinjojen alla.

– Keskitymme torjunnassa erityisen haitallisiin vieraskasvilajeihin. Viime vuonna Stara poisti muun muassa kurtturuusua noin 300 esiintymästä, jättitataria noin 220 esiintymästä ja jättipalsamia noin 200 esiintymästä. Isotuomipihlajaa poistettiin noin 110 esiintymästä ja terttuseljaa noin 270 esiintymästä, Staran vastaava luontomestari Maarit Naatus kertoo.

Vieraskasvilajien torjunnassa keskitytään poistamaan kasveja muun muassa purojen varsilta, sillä siemenet leviävät veden mukana tehokkaasti. Jotta torjunta on tehokasta, samassa kohteessa on poistettava vieraslajeja vähintään kahdesti vuodessa usean vuoden ajan.

Sinnikäs torjunta tuottaa tulosta. Esimerkiksi jättipalsami on saatu vähenemään Helsingistä.

Vieraskasvilajit on poistettava myös helsinkiläisten kotipihoilta

Vieraskasvilajeja torjutaan ympäri vuoden. Talvella ja alkukeväällä poistetaan puuvartisia vieraslajeja, sillä loppukeväällä ja kesällä niiden poistoa voi tehdä vain hyvin harkitusti lintujen pesinnän takia. Staran Maarit Naatus muistuttaa yksityisiä taloyhtiöitä puuvartisten vieraslajien torjunnasta.

– Jos pihalta löytyy esimerkiksi viitapihlaja-angervoa tai kurtturuusua, ne kannattaa nyt leikata ja kaivaa juurakko pois myöhemmin keväällä. Toimenpiteen joutuu todennäköisesti toistamaan useaan kertaan, Maarit Naatus sanoo.

Laki määrää, että yksityistalouksien on poistettava erittäin haitalliset vieraslajit omilta tonteiltaan.

Vieraskasvilajien torjunnan tehostaminen tukee Helsingin kaupunkistrategiaa sekä LUMO-ohjelmaa eli Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa 2021–2028.

Lisätiedot: Staran vastaava luontomestari Maarit Naatus, p. 09 310 39154, maarit.naatus@hel.fi