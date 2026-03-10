Pohjalaismaakunnissa maanteitä päällystetään tulevana kesänä noin 230 kilometriä
11.3.2026 15:31:35 EET | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen maanteille päällystystöihin on käytettävissä rahoitusta vuodelle 2026 yhteensä noin 22,50 miljoonaa euroa, josta 12,06 miljoonaa euroa on erillistä lisärahoitusta päällysteiden korjausvelan taittamiseen. Tämä mahdollistaa noin 230 kilometrin pituisen päällystysohjelman, edellyttäen, ettei öljyn hinta nouse merkittävästi kesään mennessä. Osa päällystyskohteista tulee vielä kuluvan kauden aikana täsmentymään, ja pienet muutokset ovat myös mahdollisia.
Päällystysrahoituksen lisäksi päällystetyn tieverkon paikkauksiin, tiemerkintöihin sekä tiestön pistemäisiin korjaustarpeisiin käytetään yhteensä noin 10 miljoonaa euroa.
Päällystystyöt käynnistyvät noin toukokuun puolessa välissä ja jatkuvat lokakuun loppuun saakka.
Päällystetyn tieverkon huonokuntoisuus jatkaa kasvuaan
Vaikka käytössä onkin lisärahoitusta, etenkin vähäliikenteisemmän tieverkon huonokuntoisuus tulee lisääntymään tänäkin vuonna. Yhteensä noin 6000 kilometrin toimialueen päällystetystä tieverkosta jo noin neljäsosa luokitellaan huonokuntoiseksi. Päällysteiden kuntoa seurataan Väyläviraston valtakunnallisesti hankkimilla mittauksilla, joilla seurataan päällystettyjen maanteiden uraisuutta ja päällystevauriota.
-Päällysteen huonokuntoisuuden myötä myös tiestön paikkaustarve lisääntyy ja tämä on haaste rahoituksen käytölle, kun paikkauksiin kuluvat rahat ovat kaikki pois päällystämisestä, toteaa Ville-Petteri Luomanen Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksesta.
Päällystysohjelma suuntautuu pääasiallisesti valta- ja kantateille, mutta muutamia seutu- ja yhdysteitäkin saadaan mukaan korjausvelkarahoituksen ja jakovararahoituksen turvin. Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään noin seitsemän kilometriä keskustahankkeiden yhteydessä. Päällystettyjä teitä parannetaan sorateiksi alustavan arvion perusteella noin kolme kilometriä.
Päällysteiden paikkausta tehdään vuoden ympäri
Kuluvan talven aikana on ilmennyt aiempia vuosia enemmän päällystettyjen maanteiden reikiintymistä. On todennäköistä, että kevään edetessä reikien määrä lisääntyy jäätymis-sulamisreaktion seurauksena. Koneellinen paikkaustoiminta käynnistyy päätieverkolla kevään aikana. Talvikaudella paikkaukset on hoidettu pääosin käsin tehtävinä paikkauksina. Tämä siksi, että paikkaustarve on vähäisempi ja koneelliseen paikkaukseen käytettävät massat joudutaan hakemaan toimialueen ulkopuolelta ja se lisää kustannuksia. Kevään myötä päällystevauriomerkkejä ja mahdollisesti myös alennettuja nopeusrajoituksia joudutaan usein asentamaan ongelmallisimmille tieosuuksille. Näillä toimilla varoitetaan tienkäyttäjiä nopeasti laajenevista päällystevaurioista ja heitoista.
Merkittävimmät päällystekohteet tulevana kesänä:
- Vt 8 Pirttikylä – Kolnebacken, Närpiö 19,6 kilometriä.
- Vt 8 välillä vt 28 risteys – Pohjois-Pohjanmaan raja, 24,6 kilometriä.
- Vt 18 Tuuri – Kuohunkorvennotko, Alavus 10,8 kilometriä.
- Vt 18 Kainasto – Kiikku, Seinäjoki 11 kilometriä.
- Vt 19 Itäväylä välillä Seinäjoen lentoasema – vt 18 kuortaneentie, 13 kilometriä.
- Mt 6880 välillä Tainuskyläntie – Korpihyövältintie, Ilmajoki, 9,7 kilometriä.
- Mt 6650 välillä Myrkky – Laitila, Teuva, 6,7 kilometriä.
- Mt 17766 Kauppatie välillä Kosolantie – Tanelintie, Kauhava, 2,8 kilometriä.
- Mt 17937 Keskustie Kolppi, Pedersöre, 4,9 kilometriä.
Sorateiksi parannettavia kohteita:
- Mt 17472 Länsikyläntien päällystetty osuus Kätkänjärven kohdalla, Alajärvi, 1 kilometri.
- Mt 17133 Itä-Peränteentien päällystetty osuus Pusaankylän kohdalla, Ähtäri, 0,7 kilometriä.
- Muutamia päällystettyjä tieosuuksia on seurannassa kevään ajan, kuinka talvi on vaikuttanut päällysteen kuntoon ja päätös tieosuuksien toimenpiteistä tehdään kevään aikana.
Liikenteen asiakaspalvelun palauteväylä on ensisijainen palauteväylä maanteiden kuntoon liittyvissä asioissa. Tienkäyttäjän linjalle ohjeistetaan ilmoittamaan liikennettä vaarantavista asioista numeroon 0200 2100 (24/7).
Väyläviraston karttapalveluun (Suomen väylät) päivitetään tiedot varmistuneista päällystyskohteista kevään aikana.
Anders Östergårdosastopäällikkö, tienpitoyksikköEtelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus, liikenneosastoPuh:029 027 766anders.ostergard@elinvoimakeskus.fi
Janne Ponsimaasuunnittelupäällikkö, tienpitoyksikköLivskraftscentralen i Södra Österbotten, trafikavdelningenPuh:029 027 746janne.ponsimaa@elinvoimakeskus.fi
Ville-Petteri Luomanenjohtava tienpidon asiantuntija, tienpitoyksikköEtelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus, liikenneosastoPuh:029 027 743Ville-Petteri.Luomanen@elinvoimakeskus.fi
