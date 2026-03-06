Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Tervetuloa Helsingin vammaispalvelujen asukasiltaan!

10.3.2026 15:05:09 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Jaa

Asukasilta järjestetään tiistaina 24. maaliskuuta klo 16.30–18 Kaupungintalon Tapahtumatorilla, os. Pohjoisesplanadi 11–13. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyksin Teamsin kautta. Asukasiltaan ovat tervetulleita kaikki Helsingin vammaispalveluista kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään suomeksi.

Pelihetki pöydän ääressä.
Suvi-Tuuli Kankaanpää

Asukasillan teemoja ovat:

  • Vammaisneuvoston terveiset / Sirpa Puhakka, vammaisneuvoston puheenjohtaja
  • Vammaispalvelujen ajankohtaiset asiat / Sanna Rautalammi, vammaispalvelujen johtaja
  • Vammaispalvelujen laatu ja omavalvonta / Minna Eronen, vammaistyön ostopalvelupäällikkö
  • Asiakasraativerkosto / Aino Jussila, vammaispalvelujen päällikkö
  • Pelillistämisellä parempaa asiakas- ja työntekijäkokemusta / Jessica Sotkasiira, ohjaaja


Asukasilta järjestetään myös etätilaisuutena Teams-alustalla

Tilaisuutta voi seurata myös Teamsin kautta verkossa tai mobiililaitteella. Mukaan tilaisuuteen pääsee liittymään verkkosivuiltamme löytyvän linkin kautta. Suora linkki tilaisuuteen löytyy täältä. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.

Tilaisuuden järjestää Helsingin vammaispalvelut.
Tervetuloa paikan päälle tai kuulolle linjoille!

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye