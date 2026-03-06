Tervetuloa Helsingin vammaispalvelujen asukasiltaan!

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 10.3. kokouksen ennakkotiedote 6.3.2026 14:56:53 EET | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 10. maaliskuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa toimialan vuoden 2025 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä jatkaa iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnan käsittelyä.