SDP:n Eloranta: Hallituksen kotoutumiskoulutuksen muutos uhkaa vapaata sivistystyötä
10.3.2026 15:02:07 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta pitää lausuntokierroksella ollutta hallituksen kotoutumispalvelujen uudistusta vakavana uhkana vapaan sivistystyön oppilaitoksille ja kotoutumiskoulutuksen laadulle. Esitysluonnos poistaisi vapaan sivistystyön oppilaitoksilta kotoutumiskoulutuksen rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksista ja siirtäisi koulutuksen kunnille kilpailutettavaksi työvoimapalveluksi.
– Hallitus esittää mallia, joka romuttaisi vuosikymmenten aikana rakennetun laadukkaan kotoutumiskoulutuksen. Esitys veisi kansanopistoilta, kansalaisopistoilta, kesäyliopistoilta ja muilta vapaan sivistystyön oppilaitoksilta nykyisen rahoituksen ja tehtävän kotoutumiskoulutuksessa, mikä tarkoittaisi käytännössä tuhansien maahanmuuttajien kieli- ja lukutaitokoulutuksen alasajoa ja useiden opistojen toimintaedellytysten suoranaista romahtamista, Eloranta toteaa.
Eloranta huomauttaa esitysluonnoksen olevan ristiriidassa myös hallituksen omien kotoutumista ja vapaata sivistystyötä koskevien hallitusohjelmakirjausten kanssa, joissa oppilaitosten osaamista ja vapaan sivistystyön merkitystä nimenomaisesti korostetaan. Kun kotoutumiskoulutus ja erityisesti luku- ja kirjoitustaidon opetus kavennetaan kilpailutetuksi työvoimapoliittiseksi koulutukseksi, vaarana on lyhytnäköinen halvimman hinnan malli, joka ei turvaa laadukasta opetusta eikä alueellisesti kattavaa koulutusverkkoa.
– Pahimmillaan hallituksen esitys johtaa siihen, että juuri kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kotoutujien koulutuspolut katkeavat. Se ei edistä työllistymistä, kotoutumista eikä yhteiskunnan turvallisuutta, vaan luo uusia ongelmia, joita joudutaan myöhemmin paikkaamaan paljon kalliimmilla toimilla, Eloranta huomauttaa.
– Hallituksen on nyt pysäytettävä vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksen alasajo ja korjattava esitystään. Oppilaitoksia edustavat järjestöt ovat lausuntopalautteessaan esittäneet tähän ratkaisuja, joita hallituksen tulisi kuunnella, Eloranta vaatii.
– Jos hallitus haluaa tosissaan edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä, sen on katsottava kokonaisuutta pidemmälle kuin seuraavan vuoden budjettiin ja varmistettava, että vapaan sivistystyön ammattimainen koulutus säilyy osana kotoutumisen palvelukokonaisuutta, Eloranta korostaa.
