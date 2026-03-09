Kokoomuksen Paasi: Työeläkkeiden rahastointi tulisi kohdistaa nuorille ikäluokille

Paasi huomauttaa, että pitkällä aikavälillä riskillisempiä sijoituksia, kuten osakkeita, on historiallisesti pidetty tuottoisimpina sijoituskohteina.



”Pitkällä aikavälillä riskilliset sijoitukset, kuten osakkeet, ovat tuottaneet parhaiten. Työeläkejärjestelmässä on aikaa odottaa, että sijoitukset tuottavat. Kun vuoden 2025 eläkeuudistuksessa riskillisten sijoitusten painoa työeläkesijoituksissa kasvatetaan tulisi samalla myös kohdistaa rahastointia nykyistä enemmän nuorten”, Paasi sanoo.



Paasin mukaan keskustelu eläkkeistä on viime vuosina keskittynyt pitkälti eläkejärjestelmän kestävyyteen ja julkisen talouden paineisiin. Hänen mukaansa samalla olisi syytä käydä laajempaa keskustelua siitä, miten järjestelmä voisi vahvistaa erityisesti nuorten sukupolvien tulevaa eläketurvaa.



”Jos eläkejärjestelmässä uskalletaan kasvattaa riskillisten sijoitusten osuutta pitkän aikavälin tuottojen parantamiseksi, olisi luontevaa pohtia myös sitä, miten samaa ajattelua voitaisiin hyödyntää nykyistä vahvemmin nuorten tulevien eläkkeiden rakentamisessa”, toteaa Paasi.



Paasi on esittänyt vastaavanlaisia ajatuksia jo aiemmin. Hänen mallissaan jokaiselle vastasyntyneelle tehtäisiin julkisista varoista 6 000 euron sijoitus, joka olisi tarkoitettu käytettäväksi vasta eläkeiässä.



”Jos tuotto olisi keskimäärin seitsemän prosenttia, kuten Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden pitkän aikavälin historiallinen tuotto on ollut viimeisen noin 220 vuoden aikana, kasvaisi sama sijoitus noin 558 000 euroon”, kertoo Paasi.



Tällainen summa ylittäisi nykyisen suomalaisen keskimääräisen eläkevarallisuuden.