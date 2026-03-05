Komissio rakentaa EU:n energiaomavaraisuutta

Euroopan komissio esitteli tänään ensimmäiset energia-alan aloitteensa, joilla lisätään investointeja unionin sisällä tuotettuihin puhtaan energian ratkaisuihin, vahvistetaan häiriönsietokykyä ja alennetaan energian hintoja. Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa Euroopan riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista on riski.

Jotta voidaan taata luotettavan ja kohtuuhintaisen energian saatavuus ja vahvistaa EU:n johtoasemaa nettonollateknologioiden alalla, tarvitaan unionin sisällä tuotettuja puhtaita energiateknologioita. Tärkeimpiä keinoja tuontiriippuvuuksien vähentämiseen ja strategisen riippumattomuuden saavuttamiseen on vahvistaa eurooppalaista tuotantoa ja luoda vakaa EU:n toimitusketju. Suomessa pienydinreaktoriteknologian (SMR) kehitys on vahvassa nousussa. Pieniä modulaarisia reaktoreja koskevassa EU:n strategiassa esitetään, miten tätä teknologiaa hyödyntävät EU-maat, kuten Suomi, voivat käynnistää ensimmäisten SMR-voimaloiden toiminnan 2030-luvun alussa. Strategia tukee teollisuutta vauhdittamalla pienreaktoreiden kehittämistä ja käyttöönottoa erityisesti SMR-voimaloita koskevan eurooppalaisen teollisen allianssin kautta. Komissio harkitsee myöntävänsä innovaatiorahastosta 200 miljoonan euron lisärahoituksen InvestEU-ohjelmalle vuoteen 2028 saakka. Näin EU voi tukea innovatiivisten ydinteknologioiden ensimmäisten kaupallisten yksiköiden käyttöönottoa riskinjakotakausten avulla.

Euroopan on muokattava energiajärjestelmäänsä ja -infrastruktuuriaan perusteellisesti. Puhtaan energian investointistrategialla kavennetaan kuilua tällä hetkellä saatavilla olevan yksityisen pääoman ja tarvittavien investointien välillä. Strategialla pienennetään hankkeisiin liittyviä riskejä ja houkutellaan yksityistä rahoitusta verkkoihin, innovatiivisiin puhtaisiin energiateknologioihin ja energiatehokkuuteen. Komissio toteuttaa tätä strategiaa tiiviissä yhteistyössä Euroopan investointipankkiryhmän kanssa, joka aikoo tukea puhtaaseen energiaan siirtymistä seuraavien kolmen vuoden aikana yli 75 miljardilla eurolla.

Edullisempi energia hyödyttää EU:n teollisuutta ja kilpailukykyä. Euroopan energiajärjestelmän on kuitenkin palveltava myös kansalaisia. Kansalaisille on tarjottava kohtuuhintaisempaa energiaa, ja heikoimmassa asemassa olevia kuluttajia on tuettava. Kansalaisten energiapaketti sisältää konkreettisia ehdotuksia siitä, miten energialaskuja saadaan pienennettyä. Paketin myötä kuluttajat voivat vaihtaa toimittajaa nopeammin, sähkölaskuihin liittyvät verot ja maksut alenevat, ja energialaskut ja -sopimukset ovat entistä läpinäkyvämpiä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_555