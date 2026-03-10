Tutkimus: kuusi kymmenestä on varautunut asumisen lisäkuluihin – lähes puolet kokee kustannusten yllättäneen

Valtaosa suomalaisista kertoo varautuneensa vähintään 1 000 eurolla yllättäviin asumismenoihin. Varautumisen taso vaihtelee kuitenkin selvästi tulojen ja asumismuodon mukaan. Euromääräinen varautuminen on selvästi korkeampaa suurituloisilla sekä omistusasujilla. Neljäsosalla vastaajista puskuri on alle 500 euroa, ja 14 prosenttia ei ole varautunut yllättäviin menoihin lainkaan. Tämä näkyy erityisesti alemmissa tuloluokissa.

”Kun asumisen kulut vaihtelevat, taloudellinen puskuri on usein ratkaiseva tekijä sen kannalta, kuinka suurta huolta muutokset aiheuttavat. Monelle toimiva nyrkkisääntö on varautua noin 2–3 kuukauden pakollisia menoja vastaavalla puskurilla, mutta tarve vaihtelee elämäntilanteen mukaan. Erilaiset työkalut, kuten budjetointi- ja laskuripalvelut, auttavat arvioimaan asumisen kokonaiskustannuksia ja ennakoimaan muutoksia”, S-Pankin lainapalvelujen kehityspäällikkö Annemari Airaksinen sanoo.

Yllätyksiä voi syntyä energia- ja korjausmenoista

Vaikka moni varautuu asumisen menoihin ennakolta, yllätyksiä syntyy silti. Kyselyn mukaan 45 prosenttia suomalaisista kertoo, että asumisen kuukausikustannukset ovat viimeisen vuoden aikana olleet suuremmat kuin he olivat arvioineet. Vaikka yllätykset ovat yleisimpiä omakotitaloasujilla, asumiseen liittyvä taloudellinen puskuri on tärkeä osa arjen talouden hallintaa asumismuodosta riippumatta.

”Asumisen kustannuksista puhutaan usein lainan tai vuokran kautta, vaikka todellinen kuukausikustannus muodostuu paljon laajemmasta kokonaisuudesta: ylläpidosta, energiasta, korjauksista ja varautumisesta yllättäviin menoihin. Omistusasuminen sisältää riskejä, joita vuokra-asumiseen ei liity. Mutta vaikka vuokralla asuminen voi joissain tapauksissa olla taloudellisesti joustavampi malli, omistusasuminen on järkevä sijoitus. Lainan lyhennykset päätyvät loppukädessä aina omaksi hyödyksi”, Airaksinen toteaa.

Asumisen kustannukset jakautuvat – suurin osa käyttää alle 2 000 euroa kuukaudessa

Kyselyn mukaan noin 90 prosenttia kertoo käyttävänsä asumiseen enintään 2 000 euroa kuukaudessa; 60 prosenttia käyttää asumiseen alle 1 000 euroa kuukaudessa ja 31 prosenttia 1 000–2 000 euroa. Yli 2 000 euron asumismenot koskevat vain noin viittä prosenttia suomalaisista.

Matalammat asumiskustannukset korostuvat erityisesti kerrostaloasujilla sekä yli 60-vuotiailla. Omistusasujilla ja työikäisillä asumismenot sijoittuvat 1 000–2 000 euron tasolle muita useammin.

Taloudellinen puskuri tuo joustoa asumisen kuluihin

S-Pankki kertoi viime kuussa, että sen Säästäjä-palvelun datan perusteella säästäjien määrä on noussut peräti 31 % viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Vaikka inflaatio on rauhoittunut ja korkopaineet helpottaneet, kotitalouksien kokemus taloudellisesta epävarmuudesta ei ole kadonnut. Säästäminen nähdään nyt keinona palauttaa hallinnan tunnetta omaan arkeen.

”Moni saattaa olla varautunut esimerkiksi asuntolainakorkojen vaihteluun, mutta yhtä tärkeää on varautua myös asumisen muihin yllättäviin menoihin, kuten kodinkoneen rikkoutumiseen tai normaalia suurempaan sähkölaskuun. Säännöllinen säästäminen voi toimia kotitaloudelle joustavana puskurina, jota voi käyttää tarpeen mukaan”, Annemari Airaksinen sanoo.

Asumisen kustannusten hallinta on osa sujuvaa arkea ja hyvää elämää. Kun asuminen on mitoitettu omaan elämäntilanteeseen sopivaksi ja puskurit ovat kunnossa, koti tukee arkea eikä se vie kaikkea liikkumatilaa muulta elämältä.

S-Pankin tutkimus

45 % suomalaisista kertoo asumiskustannusten yllättäneen viimeisen vuoden aikana, kustannusyllätykset yleisimpiä omakotitaloasujilla.

60 % on varautunut yllättäviin asumismenoihin vähintään 1 000 euron puskurilla.

Noin 90 % käyttää asumiseen enintään 2 000 € kuukaudessa. 60 % käyttää asumiseen alle 1 000 euroa kuukaudessa ja 31 % 1 000–2 000 euroa.

yli 2 000 euron asumismenot koskevat vain noin viittä prosenttia suomalaisista.

Kooste tutkimustuloksista saatavilla pyynnöstä.

Taustatiedot kyselystä

Kantar Finland Oy toteutti kyselyn S-Pankin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1 020 yli 18-vuotiasta suomalaista. Tiedonkeruu toteutettiin 13.2.–18.2.2026.



